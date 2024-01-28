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متلازمة فيكساس.. حالة التهابية دموية تؤثر على نخاع العظام والدم

1/28/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر موقع "هيلث" الطبي تقريرا سلط من خلاله الضوء على متلازمة فيكساس "VEXAS" المرض الذي حدده الباحثون للمرة الأولى، في أواخر العام 2020. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وذكر موقع "هيلث" الطبي، أن متلازمة "فيكساس" "VEXAS" تعد حالة التهابية دموية تؤثر في المقام الأول على نخاع العظام والدم ما يسبب أعراضا مثل طفح جلدي مؤلم والتهاب في الأوعية الدموية والرئتين والمفاصل والجلد.
ووجدت الأبحاث، أن متلازمة "فيكساس" قد تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا، خاصة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.
وعلى الرغم من ندرتها، فإن المتلازمة قد تؤثر على واحد من بين 4269 رجلا، وامرأة من بين 26238 سيدة.
وبحسب العلماء، فإن ذلك المرض ليس وراثيا وعليه، الأشخاص المصابون به لا ينقلونه إلى أطفالهم، لكن الأبحاث أظهرت أن الطفرات في جين UBA1 قد تتسب في تلك المتلازمة وذلك الجين موجود على الكروموسوم X، (أحد الكروموسومين المُحددين للجنس في العديد من الأنواع الحيوانية).
لذلك، فإن متلازمة "فيكساس" مرتبطة بالكروموسوم X وبالتالي يصاب بها الرجال أكثر، لأنهم يحملون كروموسوم X واحدا فقط، فيما تمتلك النساء اثنين من كروموسوم X، وعليه إذا كانت لديهن طفرة في جين على كروموسوم X واحد من دون الآخر، فلن يتأثرن بشكل عام.
وقال الطيبب الأميركي ديفيد بيك أحد المشاركين في الأبحاث: "في البداية لم يكن من الواضح تماما أن هؤلاء المرضى لديهم المرض نفسه، لأنه يتشابه مع أمراض الروماتيزم، والتي يمكن أن تتغير أعراضه بمرور الوقت".
وتابع: "عندما وجدنا عددا كافيا من المرضى تمكنا من العثور على الكثير من أوجه التشابه في أعراض المتلازمة".
هذا، ويصعب تشخيص تلك المتلازمة، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من الأعراض غير المحددة التي تحاكي في كثير من الأحيان أمراضا أخرى.
وإضافة إلى الطفح الجلدي وآلام المفاصل، يمكن الحديث عن أعراض شائعة مثل، السعال والحمى وألم وتورم في الأذن والأنف والمفاصل وطفح جلدي مؤلم وتعب شديد وضيق في التنفس.
وبسبب تشابه أعراض المتلازمة مع أعراض أمراض أخرى، فإن بعض المصابين بها قد حصلوا على تشخيص خاطئ من اختصاصيين في أمراض الروماتيزم أو الدم أو الجلد أو غيرها.
هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن متلازمة فيكساس، وخاصة بشأن كيفية علاجها، إذ يتناول العديد من الأشخاص المصابين بها عقار "غلوكورتيكويدات" وهو دواء مضاد للالتهابات للمساعدة في السيطرة على الأعراض.
وغالبا ما يكون للغلوكوكورتيكويدات آثارا جانبية غير مرغوب فيها مثل، حب الشباب، ونزيف الجهاز الهضمي، والأرق، وتغيرات المزاج.
كما أظهرت الأبحاث، أن المرض لديه معدلات وفيات عالية إذ يموت حوالي 47 في المائة من الأشخاص في غضون 5 سنوات من التشخيص.
وقد يعتمد متوسط العمر المتوقع على نوع الطفرة، فعلى سبيل المثال، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم متغير في فالين (أحد الأحماض النووية)، يكون متوسط العمر لديهم أقصر من الأشخاص الذين لديهم متغيرات أخرى.
ومن المهم تشخيص متلازمة "فيكساس" وعلاجها في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم حدوث ذلك، فقد يصاب المريض بفقر الدم، وجلطات الدم، والتعب، وانخفاض الصفائح الدموية.
ومن المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة "فيكساس" بسرطان الدم.

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