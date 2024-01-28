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الفيلم البرازيلي ملح الأرض.. نافذة إلى روح وجوهر الإنسانية

1/28/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعرض قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، غدا، الفيلم البرازيلي "ملح الأرض" من إخراج ويم ويندرز وجوليانو سالغادو.
ويقدم الفيلم الوثائقي "ملح الأرض" رحلة مؤثرة من خلال عدسة المصور البرازيلي سيباستياو سالغادو، بإخراج متقن من ويم ويندرز وجوليانو ريبيرو سالغادو. هذا الوثائقي ليس مجرد عرض لمسيرة سالغادو المذهلة التي استمرت أربعة عقود، بل نافذة إلى روح رجل استطاع أن يلتقط شيئا من جوهر الإنسانية في أعماله الفوتوغرافية التي اخترقت شهرتها الآفاق.
مع الغوص في عالم سالغادو، تبرز خيارات الفيلم الفنية: إن خيار استخدام التصوير الأبيض والأسود في أحيان كثيرة هو تحية بصرية لأسلوب سالغادو في الفوتوغرافيا، ما يخلق تفاعلا ساحرا للضوء والظل، يعكس رؤية عميقة لموضوعات الصور. من اللافت أيضا، كيف تعرض صور سالغادو، مع ظهور وجهه في مونتاج معها، وهو يستعيد قصص الصور أو يتحدث حول ظرفها. هذه التقنية تضفي حميمية على الفيلم.
يحكي الفيلم القصة على مستويات عدة، أولًا حياة الرجل الذي كان اقتصاديا بارعا، يعمل في مؤسسة إمبريالية جدا، مثل البنك الدولي، فأتاح له عمله وتوفر كاميرا لدى شريكة حياته، أن يلتقط صورا مؤثرة في بلاد تمر بظروف قاسية، ثم ترك عمله ليتفرغ للتصوير، تصوير المعاناة الإنسانية وتخليدها، كما أنه انخرط في نشاط بيئي حقيقي.
جاب سالغادو في بداية رحلته أميركا الجنوبية، فوثق حياة مجتمعات السكان الأصليين. لم يشح بعدسته خجلا عن أقسى المناظر، ثم وثق الأوضاع القاسية في منطقة الساحل بأفريقيا، وأهوال حرب الخليج الثانية. يصور الوثائقي كيف تركت هذه التجارب، خاصة الإبادة الجماعية في رواندا، علامة لا تمحى على سالغادو، متحدية نظرته للإنسانية.
لكن قصة سالغادو، ليست محصورة في اليأس. كانت عودته إلى البرازيل نقطة تحول، إذ شارك في ترميم البيئة. هذه الفترة ولدت مشروع "إنستيتوتو تيرا" ومشروعه "جينيسيس"، الذي يحتفي بجمال الطبيعة والحياة البرية العذراء، رمزا للأمل والتجدد.
رغم هذه الملاحظات، يتجاوز "ملح الأرض"، حدود الوثائقي التقليدي الذي يتناول فنانا. الفيلم استكشاف للقضايا الإنسانية العالمية، يعزز اعتقاد سالغادو، أن الإنسانية هي "ملح الأرض". رحلته المحملة بالعنف واليأس، تنتهي بتأكيد جديد على الإيمان بالإنسانية، مسلطة الضوء على أصالة الروح الإنسانية والحاجة إلى الوعي والتحرك، لكن الفيلم لا ينتقد عمله السابق ولا يغوص في سؤال الكيفية، إنه يكتفي بالإضاءة على القضية والدعوة للتصدي لها.
الفيلم ليس توثيقا باهرا بصريا فحسب؛ إنه دعوة للعمل. يحثنا على تقدير التنوع الحيوي الثري، والتعرف إلى مسؤوليتنا في الحفاظ على عالمنا وفهمه. في جوهره، الفيلم تكريم جميل مؤثر، يحرك المشاهدين للتفكير بعمق في دورنا أمام النسيج المعقد الذي نحن جزء منه.

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