Monday, 29 January 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في المنخفضات.. الأكلات والحلويات الشعبية تعج بالمطابخ الإنتاجية

1/28/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- مع حلول المنخفضات الجوية والأجواء الباردة التي تتأثر بها المملكة، يزداد الطلب على المأكولات الشتوية الشعبية والتقليدية الدافئة، والتي تتميز بإعدادها العديد من المطابخ الإنتاجية في محافظات المملكة ومنها محافظة جرش، ومن أشهر تلك المأكولات والحلويات: الجعاجيل، الرشوف، اللزاقيات، الفطائر "الأقراص بالزعتر الأخضر والسبانخ"، الزلابيا، والمفتول وغيرها.
وتعتمد عائلات جرشية على المطابخ الإنتاجية في إعداد هذه المأكولات والحلويات الشعبية، كونها لا تعد في المنازل، وتتخصص فيها المطابخ الإنتاجية على أيدي سيدات محترفات يقمن بتجهيز وتحضير أصناف مختلفة من أشهى المأكولات.
وتؤكد العاملات في المطابخ الإنتاجية، أن المنخفضات الجوية ترفع الطلب على العديد من الأصناف والأنواع من المأكولات، وخاصة ما يدخل في إعدادها زيت الزيتون البلدي واللبن ومشتقاته، كون هذه المأكولات تمد الجسم بالطاقة وتشعرهم بالدفء، فضلا عن زيادة الطلب على البقوليات المسلوقة، وجميع هذه الأصناف يتم إعدادها في المطابخ الإنتاجية بشكل خاص.
من جانبها، استعدت جميلة بني ملحم وهي إحدى صاحبات المطابخ الإنتاجية في جرش لتحضير المواد الأساسية اللازمة لإعداد الأطعمة والحلوى الشعبية، خصوصا أنها تعلم بأن الطلب يزداد عليها وسط درجات الحرارة المنخفضة، ولا سيما الإقبال على تناول وجبة "الكرش والمقادم والروس". وبينت أنها تضطر إلى الاستعانة بسيدات من المجتمع المحلي لمساعدتها في تغطية الطلبيات في هذه الفترة، وهي بذلك توفر فرص عمل لربات المنازل في مناطقهن السكنية وضمن الإمكانيات المتوفرة، إذ تمكن السيدات من تغطية احتياجات أسرهن في هذه الظروف الجوية التي تحتاج فيها العوائل إلى مستلزمات التدفئة ومواد غذائية بكميات أكبر.
وتعتقد أم ملحم، أن أغلب المطابخ الإنتاجية تعمل بكامل طاقتها هذه الفترة نظرا لزيادة الإقبال على المطابخ الإنتاجية في إعداد أنواع معينة من المأكولات الشتوية بشكل خاص، فضلا عن بدء موسم صناعة الألبان والأجبان في جرش، والذي يتميز بمحافظة جرش بجودة المنتج ودقة صنعه وزيادة الطلب عليه من مختلف أنحاء العالم، وقد حاز على سمعة جيدة وتسويق مناسب. وفق قولها.
إلى ذلك قالت المنتجة مريم فريحات ورئيسة جمعية أحد المطابخ الإنتاجية، أن المطبخ الإنتاجي من أقوى المشاريع التي تديرها الجمعيات الخيرية، نظرا لزيادة الطلب على إعداد الماكولات في المطابخ الإنتاجية وتوفير فرص عمل لسيدات المجتمع المحلي، واعتمادهم على المنتج المحلي في صناعة المنتج بحرفية وجودة عاليتين ومذاق مميز.
وبينت أن طلب إعداد المأكولات يرتفع خلال المنخفضات الجوية وقد استعدت الجمعية جيدا من خلال تجهيز الأيدي العاملة والمواد الأساسية والبدء بموسم تجفيف الأعشاب الطبية والغذائية والحشائش التي تنبت بشكل خاص في محافظة جرش، فضلا عن تجهيز التوابل والبهارات والمخللات ومشتقات الحليب بمختلف أنواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت أن نسبة الإقبال على إعداد المأكولات الشعبية في المطابخ الإنتاجية مرتفعة جدا، بعد أن أثبتت المطابخ الإنتاجية قدرتها على إخراج منتج غذائي معد بحرفية ونظافة ودقة عالية ووفق الأصول، وأغلبها مأكولات شعبية، لا تعد حاليا في المنازل ويقتصر إعدادها على فئة معينة من السيدات داخل المطابخ الإنتاجية.
في المقابل، رفع المنخفض الجوي الطلب على الخضراوات الشتوية التي تزرع في حدائق المنازل، ضمن مشاريع تمكين الأسر والتي تقوم بزراعتها والعناية بها ربات الأسر، كون هذه المشاريع تنفذ في حدائق المنازل وتوفر دخلا مناسبا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الأسر وفق المزارعة فضية رزق الله.
وقالت المزارعة رزق الله: "إنها تستثمر حديقة منزلها في زراعة الفول البلدي والبازلاء والسبانخ والزعتر والجرجير والفجل والخس، وهذه المنتجات تسوق في المجتمع المحلي بكل سهولة ويفضلها المستهلكون كونها تزرع في الحدائق من دون أي إضافات مضرة للنبات وتسقى من مياه الأمطار وتلقى عناية خاصة، كونها على أيدي سيدات وتباع بأسعار مناسبة".
وبينت، أنها تعتمد على حديقتها المنزلية ومطبخها الإنتاجي، وهو إحدى غرف منزلها الصغيرة، في إعالة أسرتها من خلال بيع الخضراوات والورقيات من حديقة منزلها وهي تستثمرها في كل الفصول، فضلا عن إعداد المأكولات والحلوى الشعبية، وهي تختص فيها ويرتفع الطلب عليها في فصل الشتاء بشكل خاص.
وتعتقد أن مشروعها من أنجح المشاريع الذي تديره منذ نحو 13 عاما وهو يوفر لها دخلا ثابتا، ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي كذلك، كونها تحتاج إلى مساعدة في إعداد المأكولات وتجهيز الطلبيات وقطف المنتجات الزراعية وتغليفها وتجهيزها قبل البيع لضمان تسويق منتجها بجودة عالية.

MENAFN28012024000072011014ID1107779025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث