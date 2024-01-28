بالنحت والخزف التشكيلي.. سمارة ينسج علاقة الإنسان بالأرض والهوية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- يعتبر التشكيلي الأردني محمد سمارة فنانا تشكيليا شاملاً، لأنه استطاع الجمع بين فروع عدة في مجال الفن، ومنها: النحت والرسم والخزف، إذ تتميز أعماله بأسلوب خاص يحاكي ملامح البيئة الأردنية، كما تهتم أيضا بالإنسان في كل مكان من حيث المضمون.

يعد سمارة، من رواد الفن التشكيلي من الجيل المعاصر، وكثيرا ما يوصف بصاحب "خيال إبداعِ منقطع النظير"، خصوصاً أن أعماله تتميز بالطابع الإنساني المسالم الذي يخص الوضع الفلسطيني وما يمر به الإنسان العربي من تهجير وظلم عالمي بأسلوب حديث، وذات طابع مغاير وجديد.

ويعتمد سمارة في الرسم الحديث للموضوعات التي يختارها، على قوة الملاحظة والخبرة المكتسبة بالممارسة واستخدام العينين طوال الوقت، فضلا عن النظر إلى كل شيء يستحق الرسم في لوحاته لإعطاء دلالة أكيدة لمساحاتها في التعبير عن ثيمات أساسية تدور حول علاقة الإنسان بالأرض، وما يمكن أن يتعرض له من مآسٍ بسبب هذا الارتباط التي لا تتوقف محاولات تفكيكه من قبل الاحتلال، ليجد الفرد نفسه في مواجهة قاسية للحفاظ على هويته وتاريخه وانتمائه.

ويرى سمارة وهو من مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، أن الفن يجب أن يكون أداة تعبير عن منتجه، فإذا تبع الأيديولوجيا قتلته بخطابها، وإذا جلس في "برجه العاجي" ذهب إلى الشكلانية أو الحرفية، والفن رسالة تعبر عن منتجها ورؤيته وتاريخه وثقافته وتراكم تجربته في أبحاث الشكل والمضمون والحرفة، مشيراً إلى أن الاحتلال الغاشم ترك أثراً أساسياً في أعماله وإفرازاته على الإنسان وعلى الجانب الوجداني، إضافة إلى أن مواضيعه هادفة تحمل طابعا إنسانيا لما يمر به العالم من ظروف ومعاناة.

ويقول صاحب مسيرة أكثر من أربعين عاماً في عالم الفن التشكيلي، أن هذا الفن يعتمد على التفكير والأحداث التي يعيشها الفنان ليطبق فكرته على الورق بطريقة مباشرة من دون الخضوع إلى أي مدرسة فنية بعينها، مشيراً إلى أن ظروف الفنان تفرض عليه أسلوب الرسم والمواضيع التي سيتطرق إليها في رسمه وإلى أي مدرسة يتبع في رسم وصقل لوحاته.

يميل سمارة إلى التغيير والبحث والتجريب للخروج بأساليب جديدة غير مألوفة وتقنيات معاصرة في جميع مجالات التشكيل، مستخدما خامات جديدة، لم يتطرق إليها أحد كرمل البحر وتكنيك جديد، ويستخدم فيه طبقات ورقية وألوانا لتعطي نمطا من اللوحات فيها عمق 3d، مشيراً إلى أنه في منحوتاته يهتم بالمكان وما فيه من أقواس وأدراج وقطع تشبه النوافذ مغايرا للنحت المألوف.

ويركز سمارة الذي أقام المعرض الفني الشخصي الأول له العام 1975 في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، على استخدام الظلال في موضوعاته وتعبيراته النحتية بأسلوب تكنيكات معاصرة في التعبير وخامات مختلفة متنوعة ومبتكرة مثل الرمل كأساس في بعض اللوحات الزيتية، وتكنيك جديد في الكولاج وطبقات لونية غير مألوفة والتحديد في مساره النحتي، بخاصة أنه يهتم بالمكان الذي يمثل الوطن عنصرا أساسيا والإنسان عنصر ثانوي لتقصيره، وفق ما ذكره في سياق حديثه لـ "الغد".

ولا ينكر سمارة تأثره بمدارس الفن الحديث كـ "التجريدية والتعبيرية والانطباعية"، حيث الأشكال الموجية والموشومة بالرموز الكنعانية القديمة، والجِرار التي يرسم الفنان عليها جموعاً بشرية في رحلتها الدائبة ضمن دائرة الحياة، إضافة إلى رموز مسمارية في بعض الجداريات الخشبية، مشيراً إلى أنه يستخدم الألوان المائية المسالمة والهادئة التي من شأنها أن تعبر بشكل عميق عن معاناة الشعوب التي تتعرض للظلم والاضطهاد، وتنحاز للطفولة التي هي الضحية الأولى للصراعات حول العالم. إلى جانب اهتمامه، بملمس اللوحة لتعطي انطباعا حقيقيا للون وتداخلاته، بحيث يكون اللون حقيقة ملموسة.

ويبتكر سمارة الحاصل على دبلوم من معهد الفنون الجميلة الأردني التابع لوزارة الثقافة، في إيجاد مداخل أو أسطح جديدة لأعماله باستخدام عجينة من رمل شاطئ البحر والغراء على أسطح اللوحة أحياناً، تكون من الخشب وأحياناً تكون من القماش، ويتم النحت على الجهة الخلفية، ثم يضيف الألوان الزيتية ليظهر الظلال بشكل يشبه الظل الحقيقي، مشيراً إلى أنه يعمل بخامات مختلفة، مثل: الخشب والسيراميك، ومنحوتات فراغية من الحديد وقد تميز بخبراته التقنية والعلمية الواسعة حتى بات مرجعاً لعدد كبير من النحاتين على امتداد الوطن العربي، وقد جسد عبر مشاعره وأحاسيسه آلام شعبه ومأساة اللجوء والمخيم في رسوماته ومنحوتاته بشكل خاص، التي شارك من خلالها في عدد كبير من المعارض والفعاليات الثقافية في الأردن والخارج.

وأكد سمارة الحاصل على دبلوم رياضيات من معهد المعلمين في العاصمة عمان في العام 1975، أنه يستخدم في أعماله الفنية ظلال الأطفال والنساء على اعتبار أنهم الجانب الأضعف الذي يحتاج للرعاية والاهتمام، ويوضح ذلك في لوحاته التي ترمز إلى حركاتهم، ليعبروا عن مشاكلهم وأمنياتهم، مشيراً إلى أن اختياره للظلال يعطي مساحة واسعة للتخيل والغموض عن القضايا الوطنية والإنسانية التي نواجهها في حياتنا.

ويذكر أن سمارة أقام عشرة معارض شخصية في مختلف الجاليريهات في الأردن، ومعرض في أميركا، وشارك في مئات المعارض والفعاليات المشتركة وأكثر من سمبوزيوم مهم ومعارض عربية وعالمية، وله مقتنيات في المتحف الوطني ومتاحف خارجية، إضافة إلى أنه أقام في بيته مرسماً على شكل متحف صغير لأعماله ليتسنى للناس رؤية أعماله الفنية المتنوعة من نحت ورسم وخزف وأساليبه اللامألوفة.









جانب من أعمال الفنان محمد سمارة-(من المصدر)