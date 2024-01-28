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السجائر الإلكترونية.. إدمان يغزو صدور الأطفال وقبول مجتمعي يسهل انتشارها

1/28/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- لم تستوعب رؤى محسن ذلك المشهد لمجموعة من الفتيات اللواتي لا يتجاوز عمر أكبرهن 14 عاما يجلسن في الساحة الخارجية لأحد المراكز التجارية، تحمل كل واحدة سيجارة الكترونية "Vape"، بألوان جذابة، يتنافسن فيما بينهن على من دخنتها أكثر ونكهتها مميزة بشكل أكبر.
رؤى، استهجنت ذلك المشهد لصغيرات يتباهين بالتدخين العلني والتفاخر بمن تملك سيجارة إلكترونية بألوان لافتة ونوع مميز، متسائلة: أين مراقبة الأهل في الوقت الذي بات فيه كثير من الأطفال يدخنون هذه السجائر وعلى مرأى العديدين، وكأنها "موضة" جديدة على الجميع اتباعها؟!
لم تكن تلك المرة الأولى التي تشاهد بها رؤى هذا الأمر، حيث باتت تلتفت لاحقا إلى أن تدخين "الفايب" بين الأطفال أصبح منتشرا وبشكل كبير، وتباع تلك السجائر في كل مكان، فاستخدامها السهل والنكهات المتعددة، زادا من انتشارها، والأسوأ من ذلك معرفة الأهل وصمتهم أحيانا، باعتبار هذا النوع من التدخين "تسلية وليس تدخينا حقيقيا!".
"جديد.. وصل الجوس الصح اللي بناسب كل الأذواق متوفر الآن بجميع النكهات سيجارة مع كل أغراضها بتسعة دنانير بس".. ذلك واحد من إعلانات كثيرة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عن سجائر الكترونية و"VAPE" بألوان ونكهات مميزة أصبحت تأسر وتجذب قلوب اليافعين.
هناك انتشار غير مسبوق للسجائر الإلكترونية بين أيدي أطفال ويافعين وطلبة المدارس، بمشهد أصبح يثير تساؤلات كثيرة وقلقا كبيرا حول صحة هؤلاء الأطفال الذين غزت المواد الكيميائية صدورهم من دون أن يعي الأهل والجهات المختصة خطورة ما يحدث.
كانت صدمة كبيرة عندما بدأت ليلى التي لم تتجاوز الثلاثة عشر ربيعا بإخراج السيجارة الإلكترونية من جيبها، وبدأت تسحب سحبات عدة في جلسة عائلية أثارت خلالها جدلا وغضبا لمن رآها، في حين ردت والدتها "لا عادي هاي VAPE ما بتعمل اشي على طعم فراولة".
هنالك نكهات فواكة مختلفة وبألوان زاهية للبنات الصغار، بحسب وصف ليلى، مبررة أنها ليست وحدها من تقوم بذلك، وإنما كل صديقاتها، وهو أمر عادي وتسلية ولا يشبه الدخان العادي.
المار في الشوارع أثناء خروج طلبة المدارس، يرى حجم انتشار ظاهرة استخدام السجائر الإلكترونية بين الطلبة على اختلاف أعمارهم، بل أصبحوا أيضا يتباهون بأشكالها وألوانها وأسعارها، إلا أن صمت الأهالي غير المبرر وتقبلهم بشكل غير مفهوم يزيد من خطورة انتشارها وحدة استخدامها من قبل اليافعين.
في حين استهجنت سعاد ما سمعته عندما جاءت ابنتها لتخبرها أنها صديقتها تدخن سيجارة إلكترونية رغم أنها لم تتجاوز (12 عاما) وتعاني من أمراض وخضعت لعمليات جراحية عدة، إلا أن ذلك لم يكن سببا رادعا لأهلها لمراقبتها والاهتمام بصحتها.
وحول ظاهرة انتشار السجائر الإلكترونية بين المراهقين والأطفال والشباب، تشير الأمين العام لجمعية "لا" للتدخين الدكتورة لاريسا الور، إلى التأثير السلبي والكبير للسجائر الإلكترونية سواء التي تحتوي على نيكوتين أم لا حسب نوع النكهة، إضافة للتأثير على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة.
وتؤثر المواد التي تحتوي عليها المادة التبغية في السجائر الإلكترونية على الهرمونات الموجودة في الجسم، وهذا ما يفند الأكاذيب التي يدعيها أصحاب هذه الشركات والمروجون الذين يؤكدون أن ضرر السجائر الإلكترونية أقل من السجائر العادية بنسب كبيرة.
وحول غياب قوانين رادعة تتعلق بالسجائر الإلكترونية، تشير الور إلى أن القوانين والتشريعات لم تشمل صراحة السجائر الإلكترونية، لأنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ولكن عندما يشار إلى "ممنوع التدخين في هذا المكان"، فيعني السجائر العادية والإلكترونية والتبغ المسخن، وهذا كله من المهم التنبيه له.
وتشترك السجائر الإلكترونية، بحسب الور، بالكثير من السلبيات والأضرار مع السجائر العادية، واليوم يعيش أفراد المجتمع صغار وكبارا تجربة كيميائية دوائية يتم خلالها تجربة مادة مجهولة نتائجها على الأطفال والشباب والكبار، وستكون المصائب التي خلفتها شركات التبغ كبيرة بعد سنوات عدة.
وتقول الور "المصنع واحد للسجائر العادية والإلكترونية وحتى التبغ المسخن وشركات التبغ تهمها المبيعات وليس صحة الناس"، والضحايا الجدد باتوا من فئة الأطفال والمراهقين باعتبارهم زبائن لفترة طويلة، وكلما بدأ المراهق بالتدخين بعمر أقل تكون شدة الإدمان أكثر، وهذا الذي تستهدفه شركات التبغ.
ويلاحظ اليوم أن فئة الشباب من الذكور والإناث الذين اعتادوا تدخين السجائر الإلكترونية يلاقون صعوبة كبيرة في الإقلاع عن التدخين بسبب إدمانهم الشديد وتعلقهم بها، وعدم مفارقتها أيديهم.
وما يزيد من خطورة السيجارة الإلكترونية، بحسب الور، هو سهولة استخدامها في أي وقت وفي أي مكان، حيث يستطيع الشاب أوالمراهق أن يسحب منها في أي لحظة وسحبات متتالية من دون أن يعي على نفسه، وهو ما يجعل البعض يستسهل استخدامها.
هذه السهولة، وفق الور، جعلت المدخنين يحصلون على حصة أكبر من النيكوتين مقارنة باستخدامهم للسجائر العادية، حيث زاد استهلاك الكثيرين للسجائر الإلكترونية.
ويبدأ دور الجهات المختصة في التصدي لهذه المشكلة الكبيرة بتجديد القوانين، فالمشكلة الحقيقية تكمن في السماح لمنتج تبغ جديد بالبيع بالأسواق، في الوقت الذي لا توجد به قوانين تضبط المنتجات السابقة، كالسجائر العادية والأراجيل التي تدخن في الكثير من الأماكن.
إلى ذلك، فإن إدخال السجائر الإلكترونية وبيعها واستخدامها هو بمثابة تحايل على القانون، بحسب الور، ويتحول الوضع من سيئ إلى أسوأ، ونسبة انتشار السجائر الإلكترونية بين اليافعين واليافعات مخيفة جدا، لا سيما وأنها منتشرة في المدارس وبين الطلاب بشكل كبير.
وتأخذ الور على الحكومة عدم تفعيل شروط مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية التي حددت واشترطت حجم عبوات التبغ في السجائر الإلكترونية والنكهات المسموحة ونسبة النيكوتين، في حين أن شركات التبغ تنشر هذه المنتجات.
ووفق الور، ينبغي تكاتف الجهود للحد من هذه الآفة والتصدي للمخالفات والانتهاكات لقانون الصحة العامة والقوانين الدولية التي تمنع بيع السجائر الإلكترونية لمن هم تحت سن 21 عاما، كذلك تكثيف الرقابة عند بيع السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن في المراكز التجارية.
كذلك، تعج المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالسجائر الإلكترونية بنوعيها وبأسعار زهيدة تجذب المراهقين واليافعين لشرائها من مصروفهم اليومي. وتتساءل الور عن القوانين الرادعة التي تمنع بيع هذه المنتجات للأطفال واليافعين وهل يتم وضع مخالفات على من يقوم بها سواء في المحلات أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الطفل بشرائها وتصل لباب البيت مع التوصيل من دون أن يعلم أحد بذلك.
وتعمل السجائر الإلكترونية، بحسب اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة، على تسخين سائل النيكوتين، ويحتوي على مجموعة من المواد، مثل الجليسرين ومحلول كحولي يتم تسخينه من خلال بطارية يتم شحنها وعند استخدام هذه السيجارة، حيث ينفخ دخان كثيف جدا يحتوي على الكثير من المواد الضارة والمسببة للسرطان.
ما يخيف بهذه السجائر، بحسب الطراونة، هو انتشارها بشكل كبير بين اليافعين والمراهقين بقصد استخدامها كبدائل للسجائر العادية، لا سيما وأنها صنفت كبدائل للإقلاع عن التدخين، ولكن الدراسات العالمية، مثل الجامعة الأسترالية الطبية، أثبتت احتواءها على 242 مادة كيميائية، منها 40 مادة صنفت على أنها سامة، في حين أثبتت الدراسة التي أجرتها جامعة بوسطن أن هذه المواد تقتل الخلايا المناعية، وهو ما أظهر نتيجتها أمراضا جديدة ارتبطت بشكل مباشر بالتدخين الإلكتروني. ويحتوي السائل الإلكتروني في السجائر، بحسب الطراونة، على نسب متفاوتة من النيكوتين من 0 الى 2.5 % ويستخدم بشكل مستمر ومكثف، وهناك البعض الذين لا يتوقفون عن التدخين طوال الوقت، وهذا يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر.
ويشير الطراونة إلى المضاعفات الناتجة عن السجائر الإلكترونية طويلة الأمد؛ كحدوث التهابات متكرة في الفم والجهاز التنفسي العلوي وتهيج المجاري التنفسية العلوية والسلفية واحتمالية حدوث التهابات رئوية مستمرة ونوبات من الربو وتحسس بالقصبات وغيرها من الأمراض، والمواد الحافظة الموجودة في السائل الإلكتروني حتى هذه اللحظة غير معروف أثرها.
وحول اعتبارها كبدائل، فإن المبادرة العالمية لداء الانسداد الرئوي المزمن أصدرت تحديثاً للعام 2024، ذكرت فيه أنه لا يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية بديلا للإقلاع عن التدخين أو وسيلة للإقلاع عنه كما كان معروفا في السابق.
وأضاف "أن السبب يعود إلى الأضرار الناجمة عن السجائر الإلكترونية، وهناك، حسب الدراسات العالمية، نحو 2800 حالة تم تشخيصهم بأمراض رئوية لها علاقة بالتدخين الإلكتروني، كما التهاب الرئة وأنسجة الرئة والنزف داخل الحويصلات الهوائية وتهيج الجهاز التنفسي العلوي والسفلي نتيجة وجود مواد مرافقة لمادة النيكوتين أثناء عملية تدخين السجائر الإلكترونية".
وأكد الطراونة أن الانتشار الواسع لاستخدام السجائر الإلكترونية في الأردن، خصوصا لدى المراهقين، يزيد من احتمالية حدوث الأضرار، وذلك لأن الرئة تكون في مرحلة نمو مستمر حتى العمر بين 20 و25 عاما بصورة متفاوتة بين الذكور والإناث.
وأوضح أن كفاءة الرئة تبدأ بالاستقرار حتى سن 30 عاما، وبعد ذلك تبدأ بالنزول بسبب التقدم بالعمر، وكلما كانت بداية التدخين مبكرة كانت الأعراض والمضاعفات الناجمة عنها أكثر.
ولعل التدخين المزدوج الذي يتم فيه المراوحة بين استعمال السجائر الإلكترونية والتدخين التقليدي، من دون ضوابط أو رقابة، من الأمور الخطيرة جدا، بحسب الطراونة، فبالرغم من الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية وبين جهات دولية عدة لمكافحة تعاطي التبغ، فإنه يمنع الترويج لمنتجات التبغ على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
ويتابع "عند الدخول إلى المحلات التجارية الكبرى، نلاحظ في مدخل المتاجر إعلانات ترويج السجائر الإلكترونية التي تباع إلى جانب علب الحلوى، وهذا أمر في غاية الخطورة ويسهل الوصول إليها".
ويتفق الطراونة مع الور، قائلا "نلمس على أرض الواقع غياب تفعيل لقانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة والترويج للتبغ"، مطالبا بضرورة أن يكون هناك ضوابط لحماية المجتمع من آفة التدخين، كذلك الأشخاص الأصحاء الذين يتعرضون للتدخين السلبي.
ودعا الطراونة، السلطات الصحية في الأردن، لضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة التدخين ومخالفة المخالفين للتعليمات وتفعيل دور عيادات الإقلاع عن التدخين.
وكان تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية بعنوان "اتجاهات انتشار تعاطي التبغ 2000-2030"، أشار إلى أن 6 دول "ما تزال" تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ، 3 منها في شرق المتوسط، وهي الأردن ومصر وعُمان.
وقدرت المنظمة عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن العام 2022 بنحو 2.774 مليون شخص من أصل ما يقارب من 11 مليون نسمة، منهم 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأردنيين يدخنون ما معدله 21 سيجارة يوميا، وتخسر الدولة سنويا نحو 900 مليون دولار بسبب التدخين. ورغم وجود قانون يمنع بيع السجائر للأعمار تحت سن 18 عاما، فإن التدخين منتشر بين المراهقين.
وبلغت نسب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب نتيجة التعرض للتدخين السلبي في الأردن بين 25 و30 %، وفق أرقام وزارة الصحة الأردنية. كما بلغت نسبة التعرض السلبي للتدخين أكثر من 65 %.

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