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ما هي طائرة ماعوز التي أسقطتها القسام في غزة؟

1/28/2024 11:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت كتائب القسام من السيطرة على عدد من طائرات ماعوز الانتحارية، التي تعد واحدة من أبرز أسلحة جنود مشاة الاحتلال لتنفيذ الاغتيالات بحق الفلسطينيين.
وكشفت القسام عن إسقاط طائرتين من نوع ماعوز الانتحارية، وقامت بتفكيك أجزائها، وعرضها في تسجيل مصور.
ويلقبها جنود الاحتلال بالنار الطائرة، وصديق "المشاة" وهي طائرة صغيرة الحجم بحجم نصف متر، وشكلها عمودي، وتتحرك بواسطة مروحتين، وبداخلها كاميرات دقيقة، ويتم توجيهها عن بعد بواسطة جهاز تحكم.
وظهرت الطائرة للمرة الأولى خلال اقتحام مخيم جنين، قبل أشهر، ونفذت بها عدة اغتيالات بحق مقاومين ولجأ الاحتلال لاستخدامها في غزة، لمحاولة اغتيال المقاومين؛ تجنبا للاشتباك المباشر، في ظل الخسائر الكبيرة والكمائن التي يقعون بها داخل غزة.

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