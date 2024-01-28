النرويج تقرر الاستمرار بتمويل الأونروا

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة في ظل مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها".



وأضاف: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".



وتابع الوزير: "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".



واتهمت "إسرائيل" الجمعة عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في "طوفان الأقصى" وسارعت الولايات المتحدة للإعلان عن وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.



من جانبها، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن "إسرائيل" أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.



وتابع وزير الخارجية النرويجي: "يجب علينا التمييز بين ما قد يفعله الأفراد وما تمثله الأونروا".



وأضاف: "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب ألا يدفعوا ثمن أفعال الآخرين".