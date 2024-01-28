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الاحتلال يقتحم جنين وسط إطلاق نار وتدمير للبنية التحتية

1/28/2024 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين، مدينة جنين، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة، وسط إطلاق نار، وتنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية.

وبحسب وكالة "وفا"، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من كافة مداخلها، وبخاصة من شارع الناصرة، مدعومة بأكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.

وباشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير "دوار الحمامة" بالقرب من المنطقة الصناعية، وتدمير لبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وسط إطلاق الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.


وسمع المواطنون الفلسطينيون أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.

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