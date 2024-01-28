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الصحة العالمية تدعو إلى مواصلة دعم الأونروا

1/28/2024 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".


وقال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس": "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة".


وشدد على أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".

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