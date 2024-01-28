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اليابان تعلق تمويلها للأونروا

1/28/2024 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت اليابان فجر الاثنين تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في عملية "طوفان الأقصى".


وقالت وزارة الخارجية اليابانية قولها إنّ اليابان "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل" وإنها "تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".

واتهمت "إسرائيل" الجمعة العديد من موظفي أونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.


وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للأونروا، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا، وفرنسا، كندا، وفنلندا، وهولندا.


من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات، إلا أن "إسرائيل" أعلنت رغم ذلك اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.


وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتنظر "التحقيق الكامل والشامل" بشأن ادعاءات بـ "تورط" عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.


وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لقناة "المملكة"، الأحد، إن التكتل الأوروبي "يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين من أونروا في هجمات 7 تشرين الأول".


وتعد الأونروا شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة.

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