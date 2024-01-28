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النجيفي بطلا لدولية جدة

1/28/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى 150 فارسا و200 جواد من 15 دولة هي: السعودية، لبنان، العراق، اليمن، سوريا، المغرب، مصر، الجزائر، النرويج، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المجر، سويسرا منافسات الجولة الأولى من بطولات الاتحاد الدولي للفروسية التي تقام لأول مرة بنادي تريو الرياضي بجدة، وتوج الفارس العراقي زيد النجيفي مع جواده اسجان بطلا للجائزة الكبرى المقدمة من الخطوط السعودية بعد جولات من السرعة، والدقة والحذر مع فارسين آخرين صعدا معه إلى جولة التنافس التي أنهاها بزمن 37.11 ثانية على حساب الإيطالي جيان لوكا جراتشيو والفرس مسيلفيا جيرل والذي سجل زمنا قدره 37.35 ثانية، فيما حل المجري كريستوف هيجدوس مع جواده كارير بوشوف ثالثًا.

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