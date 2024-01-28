النجيفي بطلا لدولية جدة

(MENAFN
- Al Watan) أنهى 150 فارسا و200 جواد من 15 دولة هي: السعودية، لبنان، العراق، اليمن، سوريا، المغرب، مصر، الجزائر، النرويج، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المجر، سويسرا منافسات الجولة الأولى من بطولات الاتحاد الدولي للفروسية التي تقام لأول مرة بنادي تريو الرياضي بجدة، وتوج الفارس العراقي زيد النجيفي مع جواده اسجان بطلا للجائزة الكبرى المقدمة من الخطوط السعودية بعد جولات من السرعة، والدقة والحذر مع فارسين آخرين صعدا معه إلى جولة التنافس التي أنهاها بزمن 37.11 ثانية على حساب الإيطالي جيان لوكا جراتشيو والفرس مسيلفيا جيرل والذي سجل زمنا قدره 37.35 ثانية، فيما حل المجري كريستوف هيجدوس مع جواده كارير بوشوف ثالثًا.
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