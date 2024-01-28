1204 صناديق لإدارة الاستثمارات بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) زادت الصناديق العامة والخاصة العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية بالمملكة خلال أقل من عام بنسبة 11.9%، وبزيادة بلغت 128 صندوقا بين عام وخاص، وذلك بعد أن ارتفع عددها من 1076 صندوقا في الربع الأول 2023 إلى 1204 صناديق في نهاية الربع الثالث 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن الصناديق العامة زادت بنسبة 8.5%، مرتفعة من 260 صندوقا إلى 282 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 13%، مرتفعة من 816 صندوقا إلى 922 صندوقا. النمو الربعي
وسجلت الصناديق العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية نموا ربعيا مستمرا طوال العام الماضي، حيث ارتفع إجماليها من الربع الأول للربع الثاني بنسبة 4.8%، مرتفعة من 1076 إلى 1128 صندوقا، وبنمو 5.8% للصناديق العامة من 260 صندوقا إلى 275 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 4.5%، مرتفعا من 816 إلى 853 صندوقا.
كما سجلت في الربع الثالث نموا إجماليا بنسبة 6.7% على المستوى الربع، وارتفعت من 1128 إلى 1204 صناديق بزيادة 2.5% للصناديق العامة، والتي ارتفعت من 275 إلى 282 صندوقا، وبنسبة 8.1% للصناديق الخاصة، مرتفعة من 853 إلى 922 صندوقا استثماريا خاصا. عدد الصناديق العامة والخاصة العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية:
الربع الأول 2023=
عام= 260
خاص= 816
الإجمالي= 1.076
الربع الثاني 2023=
عام= 275 = 5.8%
خاص= 853= 4.5%
الإجمالي= 1.128 = 4.8%
الربع الثالث 2023=
عام= 282= 2.5%
خاص= 922= 8.1%
الإجمالي= 1.204 = 6.7%
نسبة النمو منذ بداية العام:
عام= 8.5%
خاص= 13%
الإجمالي= 11.9%
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