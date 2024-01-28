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1204 صناديق لإدارة الاستثمارات بالمملكة

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت الصناديق العامة والخاصة العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية بالمملكة خلال أقل من عام بنسبة 11.9%، وبزيادة بلغت 128 صندوقا بين عام وخاص، وذلك بعد أن ارتفع عددها من 1076 صندوقا في الربع الأول 2023 إلى 1204 صناديق في نهاية الربع الثالث 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن الصناديق العامة زادت بنسبة 8.5%، مرتفعة من 260 صندوقا إلى 282 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 13%، مرتفعة من 816 صندوقا إلى 922 صندوقا.
النمو الربعي
وسجلت الصناديق العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية نموا ربعيا مستمرا طوال العام الماضي، حيث ارتفع إجماليها من الربع الأول للربع الثاني بنسبة 4.8%، مرتفعة من 1076 إلى 1128 صندوقا، وبنمو 5.8% للصناديق العامة من 260 صندوقا إلى 275 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 4.5%، مرتفعا من 816 إلى 853 صندوقا.
كما سجلت في الربع الثالث نموا إجماليا بنسبة 6.7% على المستوى الربع، وارتفعت من 1128 إلى 1204 صناديق بزيادة 2.5% للصناديق العامة، والتي ارتفعت من 275 إلى 282 صندوقا، وبنسبة 8.1% للصناديق الخاصة، مرتفعة من 853 إلى 922 صندوقا استثماريا خاصا.
عدد الصناديق العامة والخاصة العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية:
الربع الأول 2023=
عام= 260
خاص= 816
الإجمالي= 1.076
الربع الثاني 2023=
عام= 275 = 5.8%
خاص= 853= 4.5%
الإجمالي= 1.128 = 4.8%
الربع الثالث 2023=
عام= 282= 2.5%
خاص= 922= 8.1%
الإجمالي= 1.204 = 6.7%
نسبة النمو منذ بداية العام:
عام= 8.5%
خاص= 13%
الإجمالي= 11.9%

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