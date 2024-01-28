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هل كانت مدينة أفلاطون فاضلة؟

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) المدينة الفاضلة أصبحت مضرب مثل يطلقه كثير من المثقفين على الوضع المثالي لنظام حكم متخيل، نسبة للمدينة التي تخيلها أفلاطون، ولكن هل مدينة أفلاطون الفاضلة هي حقا فاضلة؟ لو أن أحد هؤلاء المثقفين لم يسمع يومًا عن أفلاطون ولا عن مدينته وقيل له إن هناك مدينة لا يحكمها القانون بل الحكم فيها سلطوي وشمولي، وقد أسست على كذبة، الهدف منها هو تظليل أبناء المدينة بحيث يتقبلون التقسيم الطبقي في مجتمعهم، والدولة في هذه المدينة تحدد معتقدات مواطنيها بل وهواياتهم والنظام في هذه المدينة يلغي الملكية تقريبًا، ويجعل الأملاك مشاعًا بين الناس حتى إنه ليس هناك أسرة، ولا مؤسسة زواج، ولكن يتم التكاثر بطرق أشبه بالتدجين، ولكنه تدجين انتقائي يسمح فقط للأصحاء والمتعلمين بالتكاثر، وفي فترة عمرية محددة، وعندما تضع الأم طفلها يأخذ منها مباشرة، ويقوم نظام هذه المدينة بتربية الأطفال الذين لا يعلمون من هم آباؤهم أو إخوانهم بل إن هذا التشويه الاجتماعي هو هدف من أهداف نظام هذه المدينة، ويتم تدريب الأطفال على مراحل، ويخضعون لامتحانات ونتائج الامتحانات تحدد إلى أي طبقة ينتمون.
هل إلى طبقة العمال أم طبقة الجنود أم الفلاسفة.
في هذه المدينة يتم نفي الشعراء والتخلص من ((ذوي الاحتياجات الخاصة))، ويتم استخدام العبيد على نحو وحشي.
فلو قيل لهذا ((المثقف)) ما هو أفضل اسم لهذه المدينة لما خطر على باله (الفضيلة)، ولم يكن ليضرب بها المثال في أي شيء جميل أو أخلاقي.
بل لو كانت هذه المدينة موجودة لما انتقل للعيش فيها أي أحد ممن يتغنون بها، ويضربون بها الأمثال، ولو كانوا من سكانها لقفزوا من فوق أسوارها.
فنظام هذه المدينة أسوأ من أي نظام نازي أو فاشي حتى بمفهوم ذاك الزمان، وكل هذه الأنظمة الإجرامية وغيرها يدعي مؤسسوها أنها أفضل أنظمة، وأعدلها وأنها قائمة على الفضيلة بالضبط كما تدعي ذلك مدينة أفلاطون الفاضلة.
والمشكلة ليست في قدم فكرة المدينة الفاضلة مثلما قد يخطر على بال بعضهم، فالديمقراطية أقدم من أفلاطون وهو يسميها حكم الغوغاء، والقانون معروف قبل أفلاطون بأزمنة بعيدة مثل قانون حمورابي والحضارات السابقة لأفلاطون تحترم الشعراء والفنانين، وترعى ذوي الاحتياجات الخاصة بل تمنع الاستهزاء بهم والعبس في وجوههم، ففي مصر يقول آمون إم أوبت (لا تسخر من أعمى، ولا تهزأ من قزم، ولا تحتقر الرجل الأعرج، ولا تعبس في وجههم، فالإنسان صنع من طين وقش، والله هو خالقه، وهو القادر على أن يهدم، ويبني كل يوم)، وكذلك في الحضارة الآشورية شواهد كثيرة على احترامهم وتخليدهم لذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة علاجهم ومساعدتهم.
نحن هنا لا نقلل من شأن فلسفة أفلاطون أو أهميتها في مسيرة الفكر البشري، بل إن كتاب الجمهورية نفسه يعتبر تحفة في صياغة المحاورات التي ساقها أفلاطون على لسان معلمه،
ولكن نلفت الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أن كثيرًا من المفاهيم في ثقافات الناس اكتسبت وزنًا كبيرًا في عقولهم نتيجة لتكرارها فقط والذي قد تكون اكتسبته عندما وافقت أهواء ومصالح فئة ما في وقت ما فروجت له حتى أصبح ((موضة))، وأصبح من يخالفها يبدو كشخص خرج من دائرة ((المثقفين)).

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