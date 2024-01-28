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منازل الطقس

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) (المربعانية، العقارب، الشبط، الوسم، الثريا) وغيرها من المسميات التي نسمع بها كلما تغير الطقس مع دخول فصل وانتهاء آخر، مسميات تبدو غامضة بعض الشيء، ومثيرة للفضول الذي يجعل بعضنا يبحث عن معانيها وأصلها خاصة كلما حل ما يسمى بـ(المربعانية) ببديع جوها النفسي والمناخي، وهي أيضًا مسميات دقيقة في توقيتها ووصفها، لم يأت اعتماد العرب لها كتقويم ومرجع إلا بعد تفحص وتأمل عميق، وبعد أبحاث ودراسات في الفلك والوجود وما أخفته السماء في طياتها من مجرات ونجوم.
لهذه المنازل أسماء دارجة أو (شعبية) تحمل حكايا وقصصا متنوعة، يرويها الأجداد كامتداد لحكايات استحقت أن تبقى حتى وقتنا الحاضر كمادة (معرفة) وتستحق أن تبقى وتخلد أيضًا في المنتجات الثقافية والترفيهية والتجارية، لنشر هذا الإرث الذي خلدته الأشعار والأمثال وقصص الحب الأدبية، وما زالت تستدل به الطيور المهاجرة كجواز سفر من قارة لأخرى، عبر ظهور الهدهد بتوديع الشتاء وقدوم مئات الطيور للبحث عن الدفء (والإقامة الذهبية) في فصل الشتاء.
مشاهد كثيرة لمواسم الطبيعة ومنازلها بأنوائها ونجومها ممكن أن تصنع المزيد من الأتيليهات الفنية والمسرحيات والاسكتشات الكوميدية ومواقع التصوير السينمائية لإثراء المنتج الثقافي السعودي.
ولأن هذه المرحلة تأتي ضمن مرحلة الإبداع، فبرأيي أنه لا بد من تدعيمها مسبقًا كمعرفة في مناهج التعليم، لا أعني بذلك إهمال التقويم الرسمي سواء الميلادي أو الهجري أو تجاوز المعارف الأكثر دقة علميًا، إنما تدعيمه كمعرفة تاريخية توصل لها علماء العرب في وقت من الأوقات، وما زال بالإمكان الرجوع إليها بجانب ما أفرزه لنا العلم والتطور التقني الحاصل بالعالم كله، فلا ندري ربما تتحول منتجات هذه المنازل المناخية إلى سرد أوبرا عالمية، أو إلى رسم لوحة فنية نادرة أو إنتاج أي مادة إبداعية تأخذ العقل إلى نواح جديدة وترحل بروايتنا المحلية نحو العالمية أو تكون شرارة تنويرية لآفاق ما زلنا نجهلها.
بالمناسبة توجد بالفعل أفكار ناشئة وعلى استحياء تدعم هذه الفكرة، لا أدري إن كانت صدفة أم كانت عن قصد، لكن ما أجملها لو كانت فعلًا أفكارًا وخططًا مقصودة تتبع هذه المناسبات والطقوس المناخية لأنها ليست بابًا للإبداع وإثراء الثقافة فقط، فهي أيضًا مرحلة لبناء وعي جديد يدرك ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث أيضًا أثناء عبور تلك المنازل المسماة بحسب المواسم المناخية، وما يصحبها من تفاعل بيئي بين الإنسان والحيوان والنبات، وما سنه الإنسان للحفاظ على هذا التوازن البيئي من خلال سلسلة قوانين قننت أو منعت الصيد والاحتطاب وإنماء الحياة الفطرية.
هذا الإرث كما أن لنا عليه حق الحفظ والحماية، له علينا - أيضًا - حق الحب والتغني والرسم والرقص والسرد رواية ومسرحًا ودراما وكرنفالات لا حد لها.

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