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منجزات وزارة العدل

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) التطور الكبير في مجال العدالة، أمر نفخر به جميعًا مواطنين ومقيمين وحتى السياح. لعلنا من دول العالم القليلة التي أخذت العدالة إلى ساحة التقنية والخدمة إلى مراحل جديدة كليًا.
اليوم وأنت في بيتك تشتري العقار وتبيع وتقوم بجميع المنازعات القضائية وتحضر الجلسات وتوثق المستندات. تخيلوا أن هذا الحضور الإلكتروني المميز فقط لمنصة ناجز يغني عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية مما يوفر على الدولة والمواطن أرقاما كبيرة للغاية ويخفف حتى من زحام الرياض الذي يشتكي منه الناس مؤخرًا!
تم اختصار عمر القضية الطويل إلى 79 % بعد التقاضي الإلكتروني، وهذا جزء مهم من فكرة الوزارة للتحول إلى قضاء مؤسسي قائم على الأنظمة ومساحة الاجتهاد فيه محدودة فكل شيء خاضع للحوكمة. وقد تم رقمنة صكوك عقارية بعدد 200 مليون وثيقة ومدة إجراء الوكالة خمس دقائق. وانخفضت نسبة الطلاق بعد إطلاق منصة تراضي لتفعيل الصلح إلى 22 %.
حتى الذكاء الاصطناعي تم توظيفه في الوزارة، وبعد كل هذا فإن الوزارة تعدكم بالكثير والقادم أجمل.

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