منجزات وزارة العدل

(MENAFN
- Al Watan) التطور الكبير في مجال العدالة، أمر نفخر به جميعًا مواطنين ومقيمين وحتى السياح. لعلنا من دول العالم القليلة التي أخذت العدالة إلى ساحة التقنية والخدمة إلى مراحل جديدة كليًا.
اليوم وأنت في بيتك تشتري العقار وتبيع وتقوم بجميع المنازعات القضائية وتحضر الجلسات وتوثق المستندات. تخيلوا أن هذا الحضور الإلكتروني المميز فقط لمنصة ناجز يغني عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية مما يوفر على الدولة والمواطن أرقاما كبيرة للغاية ويخفف حتى من زحام الرياض الذي يشتكي منه الناس مؤخرًا!
تم اختصار عمر القضية الطويل إلى 79 % بعد التقاضي الإلكتروني، وهذا جزء مهم من فكرة الوزارة للتحول إلى قضاء مؤسسي قائم على الأنظمة ومساحة الاجتهاد فيه محدودة فكل شيء خاضع للحوكمة. وقد تم رقمنة صكوك عقارية بعدد 200 مليون وثيقة ومدة إجراء الوكالة خمس دقائق. وانخفضت نسبة الطلاق بعد إطلاق منصة تراضي لتفعيل الصلح إلى 22 %.
حتى الذكاء الاصطناعي تم توظيفه في الوزارة، وبعد كل هذا فإن الوزارة تعدكم بالكثير والقادم أجمل.
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