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كير الإخوانية والمجتمع الأمريكي

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تبدل الموقف الأمريكي من جماعة الحوثي، وإدراك السياسة الأمريكية مدى الخطأ الفادح الذي وقعت فيه، حينما رفعت اسم الحوثي من قوائم الإرهاب، فهل يتبدل موقفها من مسألة عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كجماعة إرهابية؟!
مع عدم تفاؤلي ولو بنسبة ضئيل إزاء ذلك، إلا أن هناك ما لا يتم الحديث عنه بدرجة كافية، وهو وجود لوبي إخواني في أمريكا، بدأت قوته بالتصاعد من الخمسينيات، وما لا يتم الحديث عنه إلا نادرًا، هو أن الجماعة الإرهابية، تُنشئ مجموعة من الأعمال والمشاريع، التي يظهر في العلن أنها بعيدة عنها كل البعد، وحينما يتم اكتشاف صلتها بذلك المشروع، تتم تعمية الأهداف والأغراض الحقيقية له، بأغراض أخرى وهمية.
وهنا سأتحدث عن البدايات الإخوانية في المجتمع الأمريكي، والبدايات الهزيلة والضعيفة غالبًا ما تغيب أو تنسى، أو لا تحتسب أثناء عملية المعايرة؛ لعملية التطور والتمرحل المهمة في استكشاف مستقبل الإرهاب، والتي منها يمكن القراءة الدقيقة لإستراتيجيات الجماعة الإرهابية، في خضم الفوضى الهائلة من المعلومات والأحداث المضللة، التي تختلقها الجماعة نفسها.
وبداية تدفق أفراد الجماعة الإرهابية إلى المجتمع الأمريكي، كانت مع صدورِ قانون الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1965، عندما تدفق مئات الآلاف من مسلمي الهند وباكستان، وجنوب شرق آسيا، والعالم العربي على أمريكا، وبعد تفعيل هذا القانون وتطبيقه بصورة واسعة عام 1968، بدأ أعضاء جمعية الطلاب المسلمين [(MSA): Muslim Students Associati]، وهي منظمة تُعد الدارسين في الجامعات الأمريكية من العرب والمسلمين للعودة إلى أوطانهم، ليكونوا أعضاء فاعلين في الجماعة الإرهابية كل في بلده، يفكرون في الإقامة بأمريكا، واستقدام أسرهم، بعد تخرجهم، وحصول الكثير منهم على درجات جامعية عليا في العديد من العلوم، ونجاحهم في اقتحام سوق العمل. هنا تحوَّل دورُ (MSA) والمنظماتُ المنبثقة عنها، من رعايةِ مجموعة من المغتربين، إلى محاولة تأسيسِ مجتمعٍ إسلامي في الولايات المتحدة، قادر على التأثير في المجتمع الأمريكي ونخبه، لمناصرة قضايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
ولتحقيقِ هذه الأهداف نشأت منظماتٌ جديدة وقفت وراءَها قيادات (MSA) السابقون؛ الذين صاروا يحتلون مواقع متميزة في المجتمع الأمريكي.
وكان من هذه المنظمات منظمات أُنشئت للقيام بدور سياسي لخدمة أجندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وقد تبيَّن أن هذه المنظمات تخلط في عملها بين أهداف تتعلق بالداخل الأمريكي، وأخرى ترمي إلى التأثير في السياسة الخارجية طبقًا لما تريده الجماعة الأم، ويأتي على رأس هذه المنظمات: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية [(CAIR): Council on American-Islamic Relations]، والذي أنشئ في 1994 بواشنطن، كجماعة ضغط للتأثير في القرار الأمريكي، وكان هذا المجلس من أكثر المنظمات الإسلاموية نشاطًا وتأثيرًا وفعالية في المجتمع الأمريكي، وتم استخدام هذا التأثير والشرعية المجتمعية لدى المجتمع المسلم في أمريكا لدعم الجماعة الإرهابية، ومحاولة ممارسة دور جماعة ضغط للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية في العالم العربي لمصلحة الإخوان، الأمر الذي أعطى للمجلس دورًا مزدوجًا وجعله منظمة ذات وجهين، فهو في الداخل الأمريكي يدافع عن المسلمين، وفي الخارج هو منظمة إخوانية يحمل أجندة جماعة الإخوان بكل قوة وصرامة، والحقيقة أن من هم في الداخل الأمريكي لا يعرفون الوجه الخارجي للمجلس، ومن هم في الخارج لا يعلمون كثيرًا عن الدور الداخلي له.
والمتوقع أن يتخلص المجلس من هذه الازدواجية، وربما يتخلص من التصادم مع الدول العربية، بعد أن بدأت بخطوات ذوبان حقيقي في المجتمع الأمريكي، والمرجح عندي أن ذلك ما هو إلا دورة تضليل جديدة تقوم بها الجماعة الإرهابية، لمرحلة قادمة.
ظلت (كير) محافظة على أجندتها اعتمادًا على الموقف الإيجابي من الإدارة الأمريكية تجاه التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، على الرغم من مرور أحداث مفصلية مهمة، جعلت الإسلام والمسلمين في مركز اهتمام المجتمع الأمريكي، حيث فرضت تحديات كبرى تحولاتٍ أساسية في بنية وهيكل وأهداف وطريقة عمل هذه المنظمات، قبل (كير وبعدها، أولاها: ثورة الملالي في إيران عام 1979، وما تبعها من تحولات في المنطقة العربية، مثل صعود حركة الصحوة، وما صاحبها من خروج للمؤسسات الإسلامية للعمل في الغرب، وهذا بدوره أدى إلى التدفقات المالية السخية عليها من بعض الدول العربية، وعلى الجانبِ الآخر، كان من آثار الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن الأمريكيين زيادة الاهتمام بالإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا اعتنق الإسلامَ كثيرون من الأمريكيين، ودخلوا في هذه المنظمات الإسلامية الأمريكية، مما دفعها تدريجيًا للاهتمامِ بالداخل الأمريكي. وثانيها: احتلال العراق للكويت وما تبعه من حرب الخليج الثانية 1990، فقد مثَّلَت هذه اللحظةُ التاريخية زلزالًا عصف بالمنظماتِ الإسلامية في أمريكا، حينما تصادمت المواقف السياسية مع المصالح الاقتصادية، وحدثت انقسامات في المجتمع المسلم الأمريكي، وارتفع صوت، أن يكون المسلمون الأمريكيون مواطنين أمريكيين، وليسوا تابعين لأوطانهم السابقة وقيادات جماعاتهم الدينية هناك، وثالثها: أحداث سبتمبر 2001، والتي مثلت لحظة تاريخية فارقة في تطور المنظمات الإسلامية في أمريكا؛ بصورة تجعل ما بعدها مختلفًا جذريًا عما قبلها، فقد جاءت نتائج هذه الأحداث لتدفع كل تلك المنظمات إلى التبرؤ من الانتماء للشرق، ولجماعاته المختلفة في العلن، الأمر الذي جعل جميع المنظمات الإسلامية على الأرض الأمريكية تؤكد أنها منظمات أمريكية وطنية.
استمرت (كير) على ارتباطها بتنظيمات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبحركات الإسلام السياسي الفلسطيني، والتي وظفت نجاحاتها في الداخل الأمريكي، ووظفت سمعتها الجيدة لدى جميع الجاليات المسلمة والعربية؛ لتحقيق مكاسب لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال تصريحاتٍ يدلي بها غالبًا الفلسطيني الإخواني: ((نهاد عوض)) لوسائل الإعلام العربية خصوصًا قناة الجزيرة، ونظرًا لأن تلك التصريحات بالعربية فلم يلتفت لها أحد من جمهور (كير) الأمريكي، وهذا أحدث إرباكًا لصورة المنظمة في العالم العربي، وجرّها للمواجهة مع بعض الدول العربية.
أخيرًا، استفادت (كير) من رد فعل بعض الدول العربية، للوقوف بوجه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فوظفته على أنه جزء من حملة الإسلاموفوبيا ضدها؛ التي تأتي من اليمين الأمريكي المتطرف.

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