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إيران طرف في الحرب فهل تصبح شريكا في ما بعدها

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) باستثناء إشارات عابرة في تصريحات سياسية، أمريكية وإسرائيلية، إلى دور إيران في توسيع المواجهات في الشرق الأوسط، من غزّة إلى لبنان واليمن والعراق وسوريا، أمكن للولايات المتحدة وإسرائيل وحتى لإيران أن تُقصر الحرب الفعلية على رقعة قطاع غزّة. منحت الإدارة الأمريكية، ولا تزال، ضوءًا أخضر ودعمًا كاملًا للانتقام الإسرائيلي من الفلسطينيين، ودفعت الكثير من رصيدها المعنوي حتى داخل أمريكا إلى حدّ إضعاف حظوظ الرئيس جو بايدن في إعادة انتخابه، وذلك مقابل أن تغضّ إسرائيل النظر عن ضرورة شنّ حرب على إيران باعتبارها الصانعة الأصلية لـ ((طوفان الأقصى)). وعلى الرغم من أن ميليشيات طهران تحرّكت جميعًا غداة عملية ((7 أكتوبر))، بل إن ((حزب إيران/ حزب الله)) بادر إلى فتح جبهة جنوب لبنان بمشاركة من فصائل فلسطينية، إلا أن المرشد علي خامنئي أكد دعم إيران لـ ((حماس)) لكنه تمايز عن ((الطوفان)) ليقول إن ((حماس)) مسؤولة وحدها عن التخطيط والتنفيذ واختيار التوقيت.
لم يكن ((تبرّؤ)) المرشد مقنعًا حتى بعدما أضيف إليه أن جماعات ((المقاومة)) تتمتّع باستقلالية ولا تتصرّف بأوامر من طهران، لكنه كان كافيًا لإطلاق مفاوضات أمريكية- إيرانية غير مباشرة وضعتها واشنطن تحت هدف معلن هو ((عدم توسيع نطاق الحرب))، ثم عزّزتها بتسريب أنها ضغطت على إسرائيل كي تمتنع عن تصعيد المواجهة إلى حدّ الحرب في الشمال، أي مع ((حزب إيران)) في لبنان، بل اعتبرت هذا التصعيد ((خطًّا أحمر)) بحسب بعض المصادر. كانت طهران قوّمت عملية ((حماس)) في ضوء إستراتيجيتها الإقليمية مستخلصةً أنها حققت أهدافها العسكرية منذ اللحظة الأولى، بدليل أن كل التحليلات الإسرائيلية لا تزال تتحدث عن تلك ((اللحظة)) لتخلص إلى أن كل ما فعله الجيش الإسرائيلي من تقتيل وتدمير في غزّة لم يعد إليه هيبته بعد.
على هذا الأساس اعتبرت طهران أنها تملك مفاتيح ((توسيع الحرب)) أو حصرها، فحافظت على التسخين في لبنان، وعلى المناوشات بين ميليشياتها والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وعلى توتيرٍ ثم تهديدٍ محسوبَين من اليمن، متوقّعةً أن تكون واشنطن مستعدّة لتنازلات جوهرية في الملفات العالقة بينهما، وهي كثيرة.
لأسابيع طويلة ساد منطقان: الأمريكيون يدافعون عن ((عدم توسيع جبهات الحرب))، والإيرانيون ووكلاؤهم يطالبون بوقف الحرب. وهكذا بدت طهران كأنها جزءٌ من تيار عالمي سلمي يدعو إلى ((وقف إطلاق النار))، فيما تلوّثت واشنطن بعار ((الإبادة الجماعية)) بعدما عبّرت محكمة العدل الدولية بوضوح عن ((اشتباه))/ ((اتهام)) بأن إسرائيل ارتكبت ما يرقى إلى جرائم إبادة. ومع تخطّي المقتلة في غزّة يومها المئة، وظهور آثار التهديد الحوثي للملاحة والتجارة عبر البحر الأحمر، أصبح الجميع موقنًا بأن واشنطن فشلت في حصر الحرب في غزّة وأن رسائلها السرّية إلى طهران بلا جدوى، لكنها مع ذلك أبقت ردود فعلها عند مستوى منخفض بحيث لا تقوّض قوّة الحوثيين. وفي الوقت نفسه تبيّن أن إيران هي التي تدير الحرب خارج غزّة، إلّا أن تجهيلها كطرف ظلّ وسيلة لعدم الاعتراف بأي دور لها في المرحلة المقبلة.
واقعيًا، ولأن إدارة بايدن تستعد للانتخابات، لم تقدم واشنطن لطهران أي ((صفقة)) ترفع العقوبات عنها أو تحسم الخلاف النووي معها أو تعترف بنفوذها في المنطقة أو تعتبرها طرفًا يمكن أن يشارك في أي ترتيبات دولية- إقليمية بعد حرب غزّة. أما طهران فصارت متعايشة مع العقوبات ومخترقة لها، ثم أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي، ولا تبدو قلقة على نفوذها وتعتقد أنها استطاعت فرض نفسها على ((اليوم التالي)) في غزّة، إمّا لاعبة أو مخرّبة. ولأن المفاوضات لم تأت بمكاسب، وأيضًا بسبب مجزرة كرمان واغتيال عدد من ضباطها الكبار في سوريا، قرّرت إيران أن ترفع درجة التصعيد، إلا أنها لم تذهب إلى حدّ التعرّض المباشر لإسرائيل أو للأمريكيين، فقصفت أربيل وتسبّبت بأزمة في بغداد وبغضب شعبي في العراق، ثم قصفت باكستان فحصدت ردًّا عسكريًا لم تتوقّعه على أراضيها، وفي الحالين اضطرّت لاحتواء الموقف. ومع أن التوتّر في البحر الأحمر دفع الصين إلى طلب وقف ضربات الحوثيين، إلا أن بكين لا تزال تقوّم مصالحها بين أثر تلك الضربات على تجارتها وبين الإفادة من التحدّي الإيراني- الحوثي الذي تتعرّض له أمريكا في منطقة يفترض أنها خاضعة لهيمنتها.
لم تتوصّل إيران فقط إلى إخراج إسرائيل عن طورها وزعزعة مسار التطبيع العربي معها، بل تعتقد أنها اقتربت أكثر إلى الهدف الكبير الذي حددته منذ زمن، وهو إخراج الأمريكيين من المنطقة. فالاتفاق بين واشنطن وبغداد على بدء محادثات لتحديد جدول الانسحاب الأمريكي يشكّل اختبارًا لإيران التي يجب أن تحسم ما إذا كانت قادرة وجاهزة لملء الفراغ بكل جوانبه وتعقيداته، فضلًا عن أنه يمثل خيار حكومة تسيطر عليها فصائل إيرانية الولاء، وليس خيار جميع المكوّنات العراقية. صحيح أن الجانب الأمريكي لم يكن فاعلًا في الحفاظ على التوازن الداخلي إلا أن غيابه سيكشف الخلل؛ فالكرد والسنّة لا يحبّذون خروج أمريكا من المعادلة. وإذ أوضحت واشنطن أن انسحابها لن يكون ((بلا ثمن)) وأنها ستواصل ضرب أي ميليشيا تتعرّض لقواتها، فإن المستوى الحكومي- العسكري في بغداد سيواجه عاجلًا لحظة الحقيقة في تبرير ازدواجية القوات المسلحة مع ((الحشد الشعبي))، سواء بالنسبة إلى مرجعية الولاء للدولة والشعب بجميع أبنائه أو للولي الفقيه و((الحرس الثوري)).
تعتبر إيران أن الحرب على غزّة مكّنتها أخيرًا من فرض نفسها كقوّة وصاية وحيدة على العراق، مثلما أنها فرضت ((حماس)) و((الجهاد)) كطرف ((مقبول)) من عموم الفلسطينيين. لدى العراق قدرات وموارد ذاتية للاستمرار لكن السلوك العدائي للأمريكيين (بدفع من إيران) قد يعرّضه لعقوبات أو قيود مالية سبق لطهران أن تأثرت بها. أما فلسطين فتحتاج إلى دعم كامل سواء لغزّة أو للضفة طالما أن إسرائيل تمارس حصارًا عليهما وتتحكّم بالأمن والاقتصاد، فإمّا أن إيران لديها حلول سحرية لإعادة الإعمار أو أنها تساهم عمليًا في تهجير الفلسطينيين، وهو الهدف الذي تسعى إليه زمرة المتطرّفين في إسرائيل.
تنطبق الحالان العراقية والفلسطينية على بقية مناطق النفوذ الإيراني. فمن جهة تستغلّ طهران مأساة غزّة لترسيخ وجود وكلائها في لبنان واليمن وسوريا، ومن جهة أخرى تحاول حصر الحلول لهذه الأزمات بأن ترضخ القوى الإقليمية والغربية لبقاء هذه البلدان تحت الهيمنة الإيرانية، وهذا طرحٌ ليس مستبعدًا فحسب، بل إنه غير واقعي.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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