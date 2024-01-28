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تجاوبا مع ((الوطن)).. الطرق تنهي معاناة النقعاء

1/28/2024 11:16:56 PM

(MENAFN- Al Watan) تجاوب فرع وزارة النقل بمنطقة نجران مع ما طرحته ((الوطن)) تحت عنوان ((طريق الخطر يهدد المارة)) تناولت فيه معاناة سكان هجرة النقعاء شرق محافظة حبونا، ومرتادي الطريق من انعدام الإنارة، وعدم ازدواجية الطريق، وهو أحد الطرق الرئيسية الذي يربط محافظة حبونا بمركز الحصينية ومنطقة نجران، مما قد يتسبب في بعض الحوادث المأساوية لمرتادي الطريق. ورصدت ((الوطن)) شروع فرع وزارة النقل بمنطقة نجران بازدواجية الطريق وتوسعته.
وقال سالم لسلوم: نعاني من خطورة الطريق الرئيسي، الرابط بين محافظة حبونا والنقعاء والحصينية، وهو طريق واحد للذهاب والإياب ضيق ويفتقد للعديد من الخدمات، من حيث الإنارة والإرشادات والمطبات الصناعية، مناشدا الجهات المسؤولة بوضع الإنارة ومطبات صناعية، لتخفيف المخاطر والحوادث المتكررة على الطريق.
وناشد صالح لسلوم المسؤولين والجهات المختصة، بتوسيع وازدواجية الطريق، وتوفير أعمدة الإنارة وتشغيلها وتوفير جميع الخدمات الحيوية، وضرورة التدخل لإعادة النظر في الطريق نظرًا لأهميته، فهو أحد الطرق الرئيسية لهجرة النقعاء، حيث إن المسافة ليست طويلة جدًا ولكن خطورتها عالية، وتهدد مرتادي الطريق.

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