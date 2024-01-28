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تنظيم جديد لمغاسل الملابس يسمح بالتغيير داخلها

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأكل في مغاسل الملابس والمفروشات، واشترطت وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين، بالإضافة إلى منع اللافتات التحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة، ملزمة المغسلة بتغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويا أو باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك وتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.
أعمال التشغيل
أضافت الوزارة أن يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ووضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض، كما يسمح للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس، فضلا عن منع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، مشددة على منع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
أعلى المعايير
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الفنية حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس والمفروشات، والحد من انتشار ظاهرة التشوه البصري، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية.
متطلبات للترخيص
​- الإجراءات وفقاً لنظام التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
- يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول.
- في حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.
- يجب على مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.

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