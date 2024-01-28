تنظيم جديد لمغاسل الملابس يسمح بالتغيير داخلها

(MENAFN
- Al Watan) منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأكل في مغاسل الملابس والمفروشات، واشترطت وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين، بالإضافة إلى منع اللافتات التحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة، ملزمة المغسلة بتغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويا أو باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك وتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.
أعمال التشغيل
أضافت الوزارة أن يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ووضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض، كما يسمح للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس، فضلا عن منع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، مشددة على منع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
أعلى المعايير
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الفنية حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس والمفروشات، والحد من انتشار ظاهرة التشوه البصري، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية.
متطلبات للترخيص
- الإجراءات وفقاً لنظام التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
- يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول.
- في حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.
- يجب على مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.
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