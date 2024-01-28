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النفايات الطبية محظور نقلها أوقات الذروة

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت وزارة الصحة شركات نقل النفايات الطبية من المنشآت الصحية بالمعايير والشروط السليمة أثناء نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة، وعدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.
العوامل المعدية
أوضحت الصحة أن المقصود بالنفايات الطبية هو كل ما ينتج عن منشآت الرعاية الصحية خلال تقديمها الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.
وقسمت الصحة النفايات إلى نوعين: الأولى نقايات غير خطرة وهي الموارد التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية.
أما نفايات الرعاية الصحية الخطرة وهي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيمائية أو المشعة، وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.
وحدة معاجلة
بينت الصحة في نظامها الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية التي حصلت ((الوطن)) على نسخة منه، أنه اثناء النقل خارج المنشأة على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراطات التي تتضمن عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معاجلة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة، وعدم نقل أي نفايات كيميائية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها، وكذلك عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج، وكذلك عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة، وذلك بوضعها في حاوية واحدة.
وأكدت أنه يجب تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحاً فيه اسم المنتج ونوعية وكمية النفايات المراد نقلها والفترة الزمنية لنقل النفايات، تاريخ البداية والانتهاء من عملية النقل قبل الشروع في عملية النقل، مع التقيد بعدم نقل أي حاوية أو كيس غير مستوفية للمواصفات، وعدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطيرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطيرة من الجهات المختصة.
وثيقة النقل
طالبت الوزارة الشركات بعمل صيانات لوسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة، مع وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وكذلك أن يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث طارئ أثناء عملية النقل.
وأشارت إلى أنه يجب كذلك استيفاء الجزء المخصص لمسؤولي النقل في وثيقة النقل بدقة، والالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب، واستخدام وسائل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات.
ولفتت الصحة إلى انه يجب أن يلتزم الناقل بتطبيق الاشتراطات التي يضعها المركز الوطني لإدارة النفايات لنقل نفايات الرعاية الصحية خارج المنشأة الصحية، ووضع أكياس النفايات المنقولة داخل عربات وعدم نقلها بشكل سائب.
اشتراطات للنقل
تتضمن عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معاجلة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة، وعدم نقل أي نفايات كيميائية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها، وكذلك عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج، وكذلك عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة.
وأكدت أنه يجب تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات، موضحاً فيه اسم المنتج ونوعية وكمية النفايات المراد نقلها والفترة الزمنية لنقل النفايات، تاريخ البداية والانتهاء من عملية النقل قبل الشروع في عملية النقل، مع التقيد بعدم نقل أي حاوية أو كيس غير مستوفية للمواصفات، وعدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطيرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطيرة من الجهات المختصة.

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