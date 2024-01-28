الشباب ينتظر وصيف العالم
التاريخ
1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) بات الشباب قريبًا من التعاقد مع لاعب إشبيلية الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وبينت مصادر أن اللاعب خضع أمس للجزء الأول من الفحوص الطبية، تمهيدًا للانضمام إلى الليث، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على شروط العقد، وأن الصفقة ستحسم رسميًا قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية. وانتقل راكيتيتش((35 عامًا))، إلى إشبيلية في صيف 2020، بعد 6 أعوام مع برشلونة. وكان راكيتيتش أحد أفراد المنتخب الكرواتي الذي ظفر بفضية كأس العالم 2018، قبل نحو عامين من اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.
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