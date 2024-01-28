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الشباب ينتظر وصيف العالم

1/28/2024 11:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الشباب قريبًا من التعاقد مع لاعب إشبيلية الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وبينت مصادر أن اللاعب خضع أمس للجزء الأول من الفحوص الطبية، تمهيدًا للانضمام إلى الليث، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على شروط العقد، وأن الصفقة ستحسم رسميًا قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية. وانتقل راكيتيتش((35 عامًا))، إلى إشبيلية في صيف 2020، بعد 6 أعوام مع برشلونة. وكان راكيتيتش أحد أفراد المنتخب الكرواتي الذي ظفر بفضية كأس العالم 2018، قبل نحو عامين من اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

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