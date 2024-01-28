كوايسون يتحكم بصفقة فوفانا

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر مصير صفقة انتقال لاعب النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، إلى الاتفاق، بعد انضمام الإسباني، ألفارو ميدران، لفارس الدهناء قادما من التعاون، بعقد يمتد حتى نهاية 2027، مما قلص من فرص ضم الإيفواري سيكو فوفانا. وكان وكيل فوفانا، أدلى بتصريحات في وقت سابق، أكد فيها أن الاتفاق تقدم بعرض رسمي للاعب الإيفواري الذي يمثل منتخب بلاده في كأس إفريقيا. وأشارت المصادر إلى أن انتقال فوفانا للاتفاق بات مرهونًا برحيل السويدي، روبن كوايسون، خلال الفترة الشتوية. وشددت على أن كوايسون أبدى موافقته المبدئية على بعض العروض التي قدمت له، ويبقى رده الأخير.
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