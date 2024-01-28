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كوايسون يتحكم بصفقة فوفانا

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر مصير صفقة انتقال لاعب النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، إلى الاتفاق، بعد انضمام الإسباني، ألفارو ميدران، لفارس الدهناء قادما من التعاون، بعقد يمتد حتى نهاية 2027، مما قلص من فرص ضم الإيفواري سيكو فوفانا. وكان وكيل فوفانا، أدلى بتصريحات في وقت سابق، أكد فيها أن الاتفاق تقدم بعرض رسمي للاعب الإيفواري الذي يمثل منتخب بلاده في كأس إفريقيا. وأشارت المصادر إلى أن انتقال فوفانا للاتفاق بات مرهونًا برحيل السويدي، روبن كوايسون، خلال الفترة الشتوية. وشددت على أن كوايسون أبدى موافقته المبدئية على بعض العروض التي قدمت له، ويبقى رده الأخير.

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