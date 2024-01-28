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قمتان عربيتان بنكهة آسيوية

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون ثاني أيام ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، عربيا خالصا عندما يشهد قمتين عربيتين بنكهة آسيوية، إذ يطمح منتخب قطر إلى مواصلة مشوار الدفاع عن لقبه، الذي حققه في 2019 بنجاح، حينما يواجه نظيره الفلسطيني الساعي إلى صنع التاريخ على ملعب إستاد البيت. في حين يتقابل منتخبا العراق والأردن في قمة ملتهبة ونارية على ملعب إستاد خليفة الدولي من أجل العبور إلى ربع النهائي

مواصلة المشوار
يستهدف منتخب قطر قطع خطوة جديدة في الطريق نحو المحافظة على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية، حينما يخوض الصدام العربي الخالص أمام منتخب فلسطين على ملعب إستاد البيت، لحساب ثمن نهائي كأس آسيا. فبعد مسيرة مذهلة في دور المجموعات، يتطلع العنابي للمضي قدما في حملة الدفاع عن لقبه القاري، حيث سجل العنابي 3 انتصارات متتالية، ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بـ9 نقاط، إذ بدأ مشواره بالفوز على لبنان 3/صفر، ثم كسب طاجيكستان والصين بالنتيجة نفسها 1/صفر.
أما الفدائي فتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما حصد 4 نقاط من الانتصار على هونج كونج 3/صفر، والتعادل مع الإمارات 1/1، بعد الخسارة أمام إيران 4/1، ويطمح إلى تسجيل إنجاز مميز ببلوغ ربع النهائي القاري، وعدم توقف قطاره في محطة دور الـ16.
قمة عربية
وفي مواجهة عربية خالصة، يلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني على ملعب إستاد خليفة الدولي.
وبلغ أسود الرافدين دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات: 1/3 على إندونيسيا، و1/2 على اليابان، و2/3 على فيتنام.
ويحلم العراق بمشوار تاريخي، وربما المنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخه، بعد لقب نسخة 2007.
وفي آخر نسختين من البطولة القارية، حصد العراق المركز الثالث في نسخة 2015، قبل أن يخرج من دور ثمن نهائي 2019 على يد البطل قطر.
من جهته، تأهل النشامى إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفوزه على ماليزيا 4/صفر، وتعادله مع كوريا الجنوبية 2/2، وخسارته أمام البحرين صفر/1.
ويتطلع النشامى لتجاوز عقبة أسود الرافدين، والتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في الشكل الحالي للبطولة بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الثمانية بالنظام القديم حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا، وذلك في نسختي 2004 و2011.
وخرج منتخب الأردن من دور المجموعات في نسخة 2015، قبل أن يصل لدور الـ16 في نسخة 2019، ولكن مسيرته انتهت على يد فيتنام بركلات الترجيح.
والتقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة، حيث فاز العراق 25 مرة مقابل 10 انتصارات للأردن، وتعادلا 12 مرة.
والتقى المنتخبان في دور المجموعات بنسخة 2015 من كأس أمم آسيا، التي أقيمت في أستراليا، وفاز وقتها أسود الرافدين بهدف نظيف.

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