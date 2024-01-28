قمتان عربيتان بنكهة آسيوية

(MENAFN
- Al Watan) سيكون ثاني أيام ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، عربيا خالصا عندما يشهد قمتين عربيتين بنكهة آسيوية، إذ يطمح منتخب قطر إلى مواصلة مشوار الدفاع عن لقبه، الذي حققه في 2019 بنجاح، حينما يواجه نظيره الفلسطيني الساعي إلى صنع التاريخ على ملعب إستاد البيت. في حين يتقابل منتخبا العراق والأردن في قمة ملتهبة ونارية على ملعب إستاد خليفة الدولي من أجل العبور إلى ربع النهائي
مواصلة المشوار
يستهدف منتخب قطر قطع خطوة جديدة في الطريق نحو المحافظة على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية، حينما يخوض الصدام العربي الخالص أمام منتخب فلسطين على ملعب إستاد البيت، لحساب ثمن نهائي كأس آسيا. فبعد مسيرة مذهلة في دور المجموعات، يتطلع العنابي للمضي قدما في حملة الدفاع عن لقبه القاري، حيث سجل العنابي 3 انتصارات متتالية، ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بـ9 نقاط، إذ بدأ مشواره بالفوز على لبنان 3/صفر، ثم كسب طاجيكستان والصين بالنتيجة نفسها 1/صفر.
أما الفدائي فتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما حصد 4 نقاط من الانتصار على هونج كونج 3/صفر، والتعادل مع الإمارات 1/1، بعد الخسارة أمام إيران 4/1، ويطمح إلى تسجيل إنجاز مميز ببلوغ ربع النهائي القاري، وعدم توقف قطاره في محطة دور الـ16.
قمة عربية
وفي مواجهة عربية خالصة، يلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني على ملعب إستاد خليفة الدولي.
وبلغ أسود الرافدين دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات: 1/3 على إندونيسيا، و1/2 على اليابان، و2/3 على فيتنام.
ويحلم العراق بمشوار تاريخي، وربما المنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخه، بعد لقب نسخة 2007.
وفي آخر نسختين من البطولة القارية، حصد العراق المركز الثالث في نسخة 2015، قبل أن يخرج من دور ثمن نهائي 2019 على يد البطل قطر.
من جهته، تأهل النشامى إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفوزه على ماليزيا 4/صفر، وتعادله مع كوريا الجنوبية 2/2، وخسارته أمام البحرين صفر/1.
ويتطلع النشامى لتجاوز عقبة أسود الرافدين، والتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في الشكل الحالي للبطولة بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الثمانية بالنظام القديم حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا، وذلك في نسختي 2004 و2011.
وخرج منتخب الأردن من دور المجموعات في نسخة 2015، قبل أن يصل لدور الـ16 في نسخة 2019، ولكن مسيرته انتهت على يد فيتنام بركلات الترجيح.
والتقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة، حيث فاز العراق 25 مرة مقابل 10 انتصارات للأردن، وتعادلا 12 مرة.
والتقى المنتخبان في دور المجموعات بنسخة 2015 من كأس أمم آسيا، التي أقيمت في أستراليا، وفاز وقتها أسود الرافدين بهدف نظيف.
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