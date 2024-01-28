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الهلال وميسي وجها لوجه

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الرياض مساء اليوم سهرة كروية ممتعة، بافتتاح ملعب المملكة آرينا، عندما يتواجه الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات كأس موسم الرياض، بمشاركة قطبي العاصمة الكبيرين الهلال والنصر، إضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي. وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
وكان النادي الأمريكي وصل إلى الرياض استعدادا للبطولة بتواجد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يتخلف عن الزعيم لاعبوه الدولون سواء الموجدين مع الأخضر في كأس آسيا، أو اللاعبين الأجانب الموجودين مع منتخبات بلدانهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن الزعيم مدججا بالأسماء المميزة في كافة المراكز سواء بالأسماء المحلية البديلة أو اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا. ويأمل الهلال وإنتر ميامي في تسجيل بداية قوية في البطولة قبل مواجهة النصر في الجولتين الثانية والثالثة، إذ يلتقي ميامي العالمي الخميس المقبل، فيما سيكون لقاء الديربي الذي سيجمع الهلال بالنصر في الثامن من فبراير. وتعتبر البطولة أفضل استعداد للقطبين النصر والهلال قبل استئناف دوري روشن السعودي

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