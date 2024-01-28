الهلال وميسي وجها لوجه

(MENAFN
- Al Watan) تشهد الرياض مساء اليوم سهرة كروية ممتعة، بافتتاح ملعب المملكة آرينا، عندما يتواجه الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات كأس موسم الرياض، بمشاركة قطبي العاصمة الكبيرين الهلال والنصر، إضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي. وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
وكان النادي الأمريكي وصل إلى الرياض استعدادا للبطولة بتواجد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يتخلف عن الزعيم لاعبوه الدولون سواء الموجدين مع الأخضر في كأس آسيا، أو اللاعبين الأجانب الموجودين مع منتخبات بلدانهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن الزعيم مدججا بالأسماء المميزة في كافة المراكز سواء بالأسماء المحلية البديلة أو اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا. ويأمل الهلال وإنتر ميامي في تسجيل بداية قوية في البطولة قبل مواجهة النصر في الجولتين الثانية والثالثة، إذ يلتقي ميامي العالمي الخميس المقبل، فيما سيكون لقاء الديربي الذي سيجمع الهلال بالنصر في الثامن من فبراير. وتعتبر البطولة أفضل استعداد للقطبين النصر والهلال قبل استئناف دوري روشن السعودي
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