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تفاؤل أخضر بالصدارة والشمشون

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يستبشر المنتخب السعودي بالذهاب بعيدًا في بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، بعد احتلال صدارة مجموعته.
وأنهى المنتخب السعودي مشواره بالمجموعة السادسة في المركز الأول برصيد 7 نقاط، من انتصارين على عمان وقيرغيزستان، وتعادل مع تايلاند.
وضرب الأخضر موعدًا ناريًا مع كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي البطولة، الثلاثاء المقبل.
وهي المرة الخامسة التي يعتلي فيها الصقور صدارة مجموعته في كأس آسيا، من أصل 11 مشاركة، مقابل تأهله في الوصافة 3 مرات. وقبل النسخة الجارية تصدر الأخضر مجموعته في نسخ 1984، 1988، 1992، 2007. المثير أن الأخضر وصل إلى النهائي على الأقل في النسخ السابقة التي شهدت تصدره المجموعة، مما يبشر الأخضر قبل خوض معركة الأدوار الإقصائية، إضافة إلى أن التاريخ في البطولة القارية يقف إلى صف الصقور خلال مواجهاتهم أمام الشمشون، إذ يتفوق الأخضر تاريخيا على نظيره الكوري الجنوبي خلال تاريخ مواجهاتهما في البطولة الآسيوية.
لقبان
تصدر المنتخب السعودي مجموعته لأول مرة في أولى مشاركاته بالبطولة القارية بنسخة 1984 في سنغافورة، حين حصد 6 نقاط على حساب الكويت وقطر وسورية وكوريا الجنوبية على الترتيب. وأكمل وقتها مشواره ليتوج باللقب الأول في تاريخه. وفي النسخة التالية 1988 بقطر، كرر المنتخب السعودي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط أيضًا، لكن هذه المرة على حساب الصين وسورية والكويت والبحرين على الترتيب. وحافظ الأخضر على لقبه القاري في تلك النسخة، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4/ 3، إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية.
الاكتفاء بالوصافة
واصل المنتخب السعودي هيمنته على مجموعته للنسخة الثالثة على التوالي، ففي نسخة 1992 اعتلى الصدارة برصيد 4 نقاط أمام الصين وقطر وتايلاند على الترتيب، لكن القاعدة انكسرت هذه المرة، إذ لم يتمكن الأخضر من التتويج للمرة الثالثة، وإنما اكتفى بالوصول للمباراة النهائية، ليخسر على يد اليابان صفر/1.
وانتظر المنتخب السعودي حتى 2007، ليعود إلى صدارة مجموعته في دور المجموعات، ووقتها جمع 7 نقاط متفوقًا على كوريا الجنوبية وإندونيسيا والبحرين على الترتيب. وفي تكرار لسيناريو 1992، أنهى المنتخب السعودي، مشواره في البطولة بمركز الوصافة، بعد أن خسر المباراة النهائية على يد العراق صفر /1.
تفوق تاريخي
يتسلح المنتخب السعودي بالتاريخ في مواجهته لنظيره الكوري الجنوبي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي كأس آسيا. وسيكون الأخضر أمام مهمة صعبة أمام كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الخامسة، من أجل العبور إلى ربع النهائي، ومواصلة الطريق نحو تحقيق حلم الجماهير في الفوز بكأس آسيا، وهو اللقب الغائب عن المملكة منذ نسخة 1996.
وتقابل المنتخبان 4 مرات في كأس آسيا، ولم يسبق أن خسر الأخضر أي لقاء أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا، إذ فاز مرة وتعادل في 3 مناسبات، منها مباراة تأهل فيها بركلات الترجيح. وتعود أول مباراة جمعت الأخضر والشمشون إلى 1984 بسنغافورة، وانتهت بالتعادل 1/1 بدور المجموعات، وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه. وكانت المواجهة الثانية في نهائي 1988، إذ حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي قبل أن ينجح الأخضر بالفوز بالركلات الترجيحية 4/ 3، ليظفر بلقب البطولة للمرة الثانية تواليا في تاريخه. جاء ذلك قبل أن يلتقي الطرفان في كأس آسيا 2000، حيث واصل الأخضر حضوره القوي أمام الشمشون الكوري، حينما تواجها في نصف النهائي، وتفوق الأخضر 2/ 1، ليتأهل للنهائي أمام اليابان، ولكنه خسر اللقب صفر /. وتجدد اللقاء السعودي والكوري في نسخة 2007، وحسم التعادل 1/1 المواجهة، ضمن منافسات دور المجموعات، وتأهل الأخضر إلى النهائي في تلك النسخة أمام العراق، وخسره صفر / 1.
-4 مرات تصدر الأخضر مجموعته في كأس آسيا
-الصقور بلغوا نهائي النسخ التي تصدروا خلالها مجموعتهم
-الأخضر توج بلقبين من 3 بعدما تصدر مجموعته القارية
-التاريخ يقف مع الأخضر أمام كوريا الجنوبية في البطولة الآسيوية
-4 مواجهات جمعت الأخضر والشمشون في كأس آسيا
انتصاران سعوديان أحدهما بركلات الترجيح
تعادلان جمعا المنتخبين كانا بدور المجموعات

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