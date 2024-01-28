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3 دول أفريقية تنسحب من الإيكواس

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انسحبت دول غرب إفريقيا مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الكتلة الاقتصادية الإقليمية المعروفة باسم إيكواس، حسبما أعلن المجلس العسكري الخاص بها، متهمة الكتلة بفرض عقوبات ((غير إنسانية)) لعكس الانقلابات في دولها. ويعد إعلان الانسحاب هو أحدث تطور في سلسلة من الأحداث التي عمقت التوتر السياسي في غرب إفريقيا منذ أن شهدت أحدث سلسلة من الانقلابات – في النيجر – العام الماضي.
وقالت المجالس العسكرية في بيان مشترك تلي على التلفزيون الرسمي في الدول الثلاث إنها قررت بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، زاعمة أن ((الكتلة ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية)) بعد ما يقرب من 50 عامًا من تأسيسها.
قوى أجنبية
ويأتي الانسحاب أيضًا في الوقت الذي شكلت فيه الدول الثلاث تحالفًا أمنيًا بعد قطع العلاقات العسكرية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى والتحول إلى روسيا للحصول على الدعم.
وجاء في بيانهم: ((أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تحت تأثير القوى الأجنبية، التي خانت مبادئها التأسيسية، وتشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وسكانها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم)).
ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أعلى سلطة سياسية وإقليمية في غرب إفريقيا، وقد كافحت كتلة الإيكواس المكونة من 15 دولة - والتي تم تشكيلها في عام 1975 ((لتعزيز التكامل الاقتصادي)) في الدول الأعضاء - في السنوات الأخيرة لعكس الانقلابات المتفشية في المنطقة؛ حيث اشتكى المواطنون من عدم وجود حكومة والاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية.

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