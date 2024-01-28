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أقمار إيران الصناعية تنتهك القرارات الأممية

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت إيران بخطوة زادت من قلق الدول الغربية إزاء البرنامج النووي الإيراني، الذي يتوسع بسرعة، حيث أعلنت أنها أطلقت بنجاح ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء بصاروخ ((سيمورغ))، الذي تعرض لإخفاقات متعددة في الماضي، وهو الأحدث لبرنامج يقول الغرب إنه يعمل على تحسين الصواريخ البالستية الإيرانية.
ويأتي إطلاق الصاروخ في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على نطاق أوسع، ما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي.
وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، إطلاقًا ليليًا. وكشف تحليل AP للقطات أنها حدثت في ميناء الخميني الفضائي بمقاطعة سمنان الريفية في إيران.
ثلاثة أقمار
وأطلق التلفزيون الحكومي أسماء على الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها، وهي: مهدا وكيهان-2 وهاتف-1. ووصفت المهدا بأنه قمر صناعي للأبحاث، بينما كيهان والهاتف عبارة عن قمرين صناعيين نانويين يركزان على تحديد المواقع العالمية والاتصالات على التوالي. وقال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زاريبور، إن المهدا أرسل بالفعل إشارات إلى الأرض.
عابر للقارات
وذكر تقييم التهديدات العالمية لمجتمع الاستخبارات الأمريكي لعام 2023 أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الصناعية ((يختصر الجدول الزمني)) لإيران لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات، لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة. ويشير هذا التقرير على وجه التحديد إلى صاروخ ((سيمورغ)) Simorgh، باعتباره صاروخًا محتملا ثنائي الاستخدام.
وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إن إطلاق إيران الأقمار الصناعية يشكل تحديا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعت طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتضمن صواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بعدما انتهت عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني في أكتوبر الماضي.
وفي عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أبطأت الجمهورية الإسلامية برنامجها الفضائي خوفا من إثارة التوترات مع الغرب. مع ذلك، انهار الاتفاق النووي الذي أبرمه روحاني مع القوى العالمية في 2015، وتصاعدت التوترات سنوات مع الولايات المتحدة.
وقد دفع الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى السلطة في 2021، البرنامج إلى الأمام. وفي الوقت نفسه، تخصب إيران اليورانيوم بشكل أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صالحة لصنع الأسلحة ومواد كافية لصنع عدة قنابل ذرية، على الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية وغيرها تقدر أن طهران لم تبدأ بنشاط في السعي للحصول على سلاح نووي.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إطلاق إيران قمرًا صناعيًا. وقالت هذه الدول: ((لدينا مخاوف طويلة الأمد بشأن نشاط إيران المتعلق بتقنيات الصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وتتعزز هذه المخاوف بسبب التصعيد النووي المستمر لإيران، بما يتجاوز كل المبررات المدنية المعقولة)).

MENAFN28012024000089011017ID1107778980

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