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دعوات لاستئناف تمويل الأونروا لإنقاذ قطاع غزة

1/28/2024 11:16:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضًا لقرار من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، توالت الدعوات إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، التي تقدم المساعدات في قطاع غزة بعد اتهام عشرات من موظفيها بالمشاركة في الهجوم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنها ستضطر إلى تقليص مساعداتها لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بحلول شهر فبراير، بينما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن أي نقص في تمويل الأونروا التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فورًا على قدرة الوكالة تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها، الذي لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان عشرة بالمئة من احتياجاتهم.
وقف العنف
وجاء النزاع الذي اجتاح وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومن شأن الاتفاق الناشئ أن يوقف أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية الأكثر دموية على الإطلاق لمدة شهرين، والتي أثارت عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة، وقال جوتيريش في بيان: ((إن الأفعال الشنيعة المزعومة لهؤلاء الموظفين يجب أن تكون لها عواقب)).
وحذرت وكالة الأمم المتحدة المحاصرة من أن عملية المساعدات التي تقدمها في غزة ((تنهار)) بسبب موجة من خفض التمويل، لكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى الأونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر الأوضاع بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم، وأضاف أنه يجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم.
وقال إنه من بين الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في الهجوم، تم فصل تسعة منهم على الفور، وتأكدت وفاة أحدهم، وما زال يتم التعرف على اثنين آخرين، وقال إنهم سيحاسبون، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.
شريان الحياة
وتوفر الأونروا الخدمات الأساسية، من الرعاية الطبية إلى التعليم، للعائلات الفلسطينية التي فرت أو طردت، مما يعرف الآن بإسرائيل، وهم يعيشون الآن في مخيمات اللاجئين المبنية في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ويبلغ عدد اللاجئين وأحفادهم نحو 6 ملايين، ويشكلون في غزة أغلبية السكان، وقامت الأونروا، التي لديها حوالي 13.000 موظف في غزة، بتوسيع عملياتها خلال الحرب وتدير ملاجئ تؤوي مئات الآلاف من النازحين الجدد.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني نسمة من سكان الإقليم البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على برامج الوكالة من أجل ((البقاء على قيد الحياة))، بما في ذلك الغذاء والمأوى، وقال بعد تعليق التمويل إنه شريان حياة يمكن أن ((ينهار في أي وقت الآن)).
9 دول
وقامت الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للوكالة، بقطع التمويل على الفور خلال عطلة نهاية الأسبوع، تليها ثماني دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وقد قدمت الدول التسع مجتمعة ما يقرب من 60 % من ميزانية الأونروا في عام 2022.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين، وتدمير مساحات شاسعة من غزة، وتشريد ما يقرب من 85 % من سكان القطاع.
وقف النار
وقال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن إن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدمًا بشأن اتفاق محتمل ستوقف بموجبه إسرائيل العمليات العسكرية ضد حماس لمدة شهرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة متبقين.
وبين المسؤولون، أن الشروط الناشئة للصفقة التي لم يتم إبرامها بعد ستتم على مرحلتين، حيث ستطلق حماس سراح النساء المتبقين والمسنين والجرحى من الرهائن خلال أول 30 يومًا، ويدعو الاتفاق الناشئ أيضًا إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، في نوفمبر الماضي مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والإفراج عن 240 فلسطينيًا تعتقلهم إسرائيل، ومن المتوقع أن يناقش مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ملامح الاتفاق

قطاع غزة
يعاني من أزمة إنسانية حادة.
يواجه ربع السكان مجاعة بسبب القتال والقيود الإسرائيلية.
القوات الإسرائيلية تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 26422 شهيدًا.

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