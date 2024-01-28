3.7% زيادة في قيمة علامة سابك التجارية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت قيمة علامة (سابك) التجارية إلى 4.89 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، مسجلة زيادة نسبتها 3.7%، في تأكيد جديد على النظرة الإيجابية المتنامية للشركة بين الأوساط ذات العلاقة. وبهذا تواصل (سابك) احتلالها المركز الثاني في صناعة الكيماويات للعام الثاني على التوالي.
وتعقيبًا على هذا التطور، أشار المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، إلى أن قوة علامة (سابك) التجارية العالمية هي انعكاس واضح لنهج أعمالها التعاوني وتفانيها في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع زبائنها، مؤكدًا أن هذا التقييم القوي للعلامة التجارية يعكس حرص الشركة على مواصلة تقديم حلول رائدة للسوق، وضمان دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها من أجل تعزيز النمو والقيمة الاقتصادية.
يأتي هذا الإنجاز الهام على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الكيماويات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. الأمر الذي حفّز الشركة للعمل على إبراز دورها المحوري في تبني أفضل الممارسات في مجال صناعة الكيماويات، وترسيخ مكانة (سابك) الريادية في التطوير والابتكار. متوجة تلك الجهود بارتفاع قيمة علامتها التجارية، باتجاه تحقيق رؤيتها الرامية لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
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