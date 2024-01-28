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3.7% زيادة في قيمة علامة سابك التجارية

1/28/2024 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت قيمة علامة (سابك) التجارية إلى 4.89 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، مسجلة زيادة نسبتها 3.7%، في تأكيد جديد على النظرة الإيجابية المتنامية للشركة بين الأوساط ذات العلاقة. وبهذا تواصل (سابك) احتلالها المركز الثاني في صناعة الكيماويات للعام الثاني على التوالي.
وتعقيبًا على هذا التطور، أشار المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، إلى أن قوة علامة (سابك) التجارية العالمية هي انعكاس واضح لنهج أعمالها التعاوني وتفانيها في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع زبائنها، مؤكدًا أن هذا التقييم القوي للعلامة التجارية يعكس حرص الشركة على مواصلة تقديم حلول رائدة للسوق، وضمان دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها من أجل تعزيز النمو والقيمة الاقتصادية.
يأتي هذا الإنجاز الهام على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الكيماويات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. الأمر الذي حفّز الشركة للعمل على إبراز دورها المحوري في تبني أفضل الممارسات في مجال صناعة الكيماويات، وترسيخ مكانة (سابك) الريادية في التطوير والابتكار. متوجة تلك الجهود بارتفاع قيمة علامتها التجارية، باتجاه تحقيق رؤيتها الرامية لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

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