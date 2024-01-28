220 مليونا انخفاض تكاليف الحوادث سنويا

انخفضت التكاليف المالية التقديرية للحوادث المرورية بمقدار 220 مليونًا خلال العام الماضي، وكشف تقرير السلامة المرورية ارتفاع نسبة المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري المحدثة بنسبة 40% في عام 2023، وارتفاع نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية المحدثة إلى 75%، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المجهزة بوسائل السلامة المرورية 1807 كيلومترات.

انخفاض المركبات

وانخفض تسجيل 5 أنواع للمركبات المسجلة في عام 2022، مقارنة بعام 2021، حيث بلغ إجمالي المركبات 14.255.596 مليون مركبة مسجلة، مقابل 14.960.076 مليون مركبة مسجلة في العام الذي قبله، في وقت تصدرت المركبات الخاصة أنواع المركبات المسجلة.

صدارة المركبات

تصدرت المركبات الخاصة أنواع المركبات المسجلة بـ9.725.962 مركبة، وحلت مركبات النقل الخاص ثانيًا، بإجمالي 3.166.493 مركبة، ومركبات أخرى ثالثًا، بإجمالي 801.521 مركبة، ومركبات النقل العام رابعًا، بإجمالي 460.236 مركبة، ومركبات الدراجات الآلية خامسًا، بإجمالي 101.384 مركبة.

انخفاض 5 أنواع للمركبات المسجلة

- 14.255.596 مليون مركبة في 2022.

- الخاصة تتصدر المركبات المسجلة.

- %40 ارتفاعًا في المركبات المتوافقة.

- %75 ارتفاعًا في طرق السلامة المرورية.

- 220 مليونًا انخفاض التكاليف المالية للحوادث.

أكثر المركبات المسجلة

- المركبات الخاصة 9.7 مليون مركبة.

- النقل الخاص مليون مركبة.

- مركبات أخرى 801 ألف مركبة.

- النقل العام 460 ألف مركبة.

- الدراجات الآلية 101 ألف دراجة.