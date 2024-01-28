220 مليونا انخفاض تكاليف الحوادث سنويا
التاريخ
1/28/2024 11:16:54 PM
| انخفضت التكاليف المالية التقديرية للحوادث المرورية بمقدار 220 مليونًا خلال العام الماضي، وكشف تقرير السلامة المرورية ارتفاع نسبة المركبات المتوافقة مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري المحدثة بنسبة 40% في عام 2023، وارتفاع نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية المحدثة إلى 75%، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المجهزة بوسائل السلامة المرورية 1807 كيلومترات.
انخفاض المركبات
وانخفض تسجيل 5 أنواع للمركبات المسجلة في عام 2022، مقارنة بعام 2021، حيث بلغ إجمالي المركبات 14.255.596 مليون مركبة مسجلة، مقابل 14.960.076 مليون مركبة مسجلة في العام الذي قبله، في وقت تصدرت المركبات الخاصة أنواع المركبات المسجلة.
صدارة المركبات
تصدرت المركبات الخاصة أنواع المركبات المسجلة بـ9.725.962 مركبة، وحلت مركبات النقل الخاص ثانيًا، بإجمالي 3.166.493 مركبة، ومركبات أخرى ثالثًا، بإجمالي 801.521 مركبة، ومركبات النقل العام رابعًا، بإجمالي 460.236 مركبة، ومركبات الدراجات الآلية خامسًا، بإجمالي 101.384 مركبة.
انخفاض 5 أنواع للمركبات المسجلة
- 14.255.596 مليون مركبة في 2022.
- الخاصة تتصدر المركبات المسجلة.
- %40 ارتفاعًا في المركبات المتوافقة.
- %75 ارتفاعًا في طرق السلامة المرورية.
- 220 مليونًا انخفاض التكاليف المالية للحوادث.
أكثر المركبات المسجلة
- المركبات الخاصة 9.7 مليون مركبة.
- النقل الخاص مليون مركبة.
- مركبات أخرى 801 ألف مركبة.
- النقل العام 460 ألف مركبة.
- الدراجات الآلية 101 ألف دراجة.
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