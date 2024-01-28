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42% انخفاض الملاحة التجارية بقناة السويس

1/28/2024 11:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قدرت تقارير تراجع حركة الملاحة التجارية عبر قناة السويس بنسبة 42% بعد التوترات الأخيرة بالبحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين.
وقالت وكالة الأمم المتحدة إن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا والعابرة من قناة السويس المصرية، تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42%.
ويأتي التراجع الكبير في السفن العابرة للبحر الأحمر بسبب الهجمات على بعض السفن المارة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، إضافة للضربات الأمريكية البريطانية التي تلقتها اليمن بسبب ذلك، ما دعا السفن لاتخاذ طرق بديلة أو تأجيل بعض النقليات، الأمر الذي زاد من حدة أزمة النقل التجاري عالميا.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة بأن حركة الملاحة في قناة السويس المصرية تمثل من 12% إلى 15% من إجمالي حركة الملاحة العالمية.
وتوقعت وكالة الأمم المتحدة مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط والغاز حول العالم، مع تزايد تكلفة نقل النفط ومشتقاته حول العالم إضافة إلى طول فترة النقل بسبب الطرق البحرية البديلة، الأمر الذي سيرفع من تكلفة الوقود بشكل كبير، ما سيؤثر على أسعار جميع السلع الغذائية وحتى الاستهلاكية.
مضيفة أن الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الشحن في البحر الأسود وتأثيرات تغير المناخ على قناة بنما، خلقت أزمة معقدة تؤثر على طرق التجارة الرئيسية.
وقد قدم جان هوفمان رئيس قسم الخدمات اللوجستية التجارية في ((الأونكتاد))، تحليل المنظمة المفصل للوضع في المؤتمر الصحفي اليومي للأمم المتحدة في 25 يناير، حيث شدد على الدور الأساسي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية.
وصرح هوفمان بأن النقل البحري يمثل أكثر من 80% من التجارة السلعية العالمية.

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