الصومال والبنك الدولي يبحثان المشروعات التنموية وسبل تعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي، خلال لقائه، مساء اليوم الأحد، مع ممثلة البنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون، الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك للحكومة الصومالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الإصلاح المالي وتعزيز عملية الإدارة المالية العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الاجتماع تناول أيضا المشاريع التنموية التي ينفذها البنك الدولي في البلاد، وكيفية تعزيز التعاون الوثيق بين البنك الدولي والحكومة الوطنية الصومالية.
موضوعات متعلقة
اضطرابات البحر الأحمر تمتد إلى سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا لماذا ينبغي للمركزي الأوروبي القلق بشأن الأجور؟ الصين ترفع الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بـ50% في 2023
يذكر أن البنك الدولي يقدم دعما ماليا وفنيا للصومال بهدف المساعدة في تطوير اقتصاد البلاد وتعزيز عملية التنمية.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107778973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.