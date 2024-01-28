الصومال والبنك الدولي يبحثان المشروعات التنموية وسبل تعزيز التعاون الثنائي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي، خلال لقائه، مساء اليوم الأحد، مع ممثلة البنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون، الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك للحكومة الصومالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الإصلاح المالي وتعزيز عملية الإدارة المالية العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الاجتماع تناول أيضا المشاريع التنموية التي ينفذها البنك الدولي في البلاد، وكيفية تعزيز التعاون الوثيق بين البنك الدولي والحكومة الوطنية الصومالية.

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يذكر أن البنك الدولي يقدم دعما ماليا وفنيا للصومال بهدف المساعدة في تطوير اقتصاد البلاد وتعزيز عملية التنمية.

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