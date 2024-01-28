ميناء دمياط تنفذ 82% من محطة الحاويات الثانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقترب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة حصلت“البورصة” على نسخة منه يهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.
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وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران خلال الشهر الجارى، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.
وفى السياق، أعلنت الهيئة انتهاء 62% من مشروع استكمال إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 4345 مترا، وذلك بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية بتقليل معدلات الاطماء، ويخدم إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 بأطوال أرصفة 3382 متر وساحة خلفية 2.2 مليون متر مربع خلف الحاجز الغربى.
وتعاونت الهيئة مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل النهرى لتنفيذ مشروع عملية تطوير ورفع كفاءة الحاجز الشرقى بميناء دمياط وإنشاء المسار الرابع للحاجز الغربى والخاص بمحطة تحيا مصر 2.
وتم الانتهاء من المشروع الأول ويجرى تنفيذ مشروع إنشاء المسار الرابع للحاجز الغربى والخاص بمحطة تحيا مصر 2 بطول 1055 مترا وذلك خلال 15 شهراً.
وفى سياق متصل، تعاقدت هيئة ميناء دمياط فى مايو الماضى مع الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن على بناء وتوريد 4 قاطرات تراكتورز قوة شد 70 طنا وتصل مدة التنفيذ 39 شهرا من أمر الإسناد أو استلام الدفعة المقدمة.
وبلغت معدلات تنفيذ القاطرتين الأولى والثانية 18% فيما يبلغ معدل تنفيذ القاطرة الثالثة 8% والرابعة 7%.
وقال اللواء بحرى أحمد عبد العاطى حواش رئيس هيئة ميناء دمياط إنه يتم العمل فى الميناء وفقا لاستراتيجية الوزارة بتعظيم الاستفادة من الميناء لدعم الاقتصاد القومى من خلال رفع التصنيف الدولى لميناء دمياط وتأكيد التحول الرقمى والتشغيل الانى للسفن والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء وتخفيف الحمل البيئى ليكون من اوائل الموانئ الخضراء بالمنطقة والعمل على اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية.
وسجلت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط 3562 سفينة خلال العام الماضى بنسبة نمو 7% مقارنة بـ3343 سفينة خلال 2022، وشهد ميناء دمياط تداول 45.9 مليون طن بضائع خلال العام الماضى بنسبة نمو 12% مقارنة بـ40.9 مليون طن فى 2022، وبلغت تداولات الحاويات نحو 1.9 مليون حاوية مكافئة فى 2023 بنسبة نمو 60% مقارنة بـ1.2 مليون حاوية مكافئة خلال 2022.
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