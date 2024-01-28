ميناء دمياط تنفذ 82% من محطة الحاويات الثانية

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 حيث بلغت معدلات تنفيذ المشروع 82%.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة حصلت“البورصة” على نسخة منه يهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع.

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وكشفت الهيئة عن تنفيذ 96% من مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران خلال الشهر الجارى، حيث يستهدف المشروع زيادة العمق ليصل إلى 18.5 متر للتمكن من استقبال الأجيال الحديثة من السفن وضمان التشغيل الأمثل لمحطات الميناء.

وفى السياق، أعلنت الهيئة انتهاء 62% من مشروع استكمال إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 4345 مترا، وذلك بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية بتقليل معدلات الاطماء، ويخدم إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 بأطوال أرصفة 3382 متر وساحة خلفية 2.2 مليون متر مربع خلف الحاجز الغربى.

وتعاونت الهيئة مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل النهرى لتنفيذ مشروع عملية تطوير ورفع كفاءة الحاجز الشرقى بميناء دمياط وإنشاء المسار الرابع للحاجز الغربى والخاص بمحطة تحيا مصر 2.

وتم الانتهاء من المشروع الأول ويجرى تنفيذ مشروع إنشاء المسار الرابع للحاجز الغربى والخاص بمحطة تحيا مصر 2 بطول 1055 مترا وذلك خلال 15 شهراً.

وفى سياق متصل، تعاقدت هيئة ميناء دمياط فى مايو الماضى مع الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن على بناء وتوريد 4 قاطرات تراكتورز قوة شد 70 طنا وتصل مدة التنفيذ 39 شهرا من أمر الإسناد أو استلام الدفعة المقدمة.

وبلغت معدلات تنفيذ القاطرتين الأولى والثانية 18% فيما يبلغ معدل تنفيذ القاطرة الثالثة 8% والرابعة 7%.

وقال اللواء بحرى أحمد عبد العاطى حواش رئيس هيئة ميناء دمياط إنه يتم العمل فى الميناء وفقا لاستراتيجية الوزارة بتعظيم الاستفادة من الميناء لدعم الاقتصاد القومى من خلال رفع التصنيف الدولى لميناء دمياط وتأكيد التحول الرقمى والتشغيل الانى للسفن والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء وتخفيف الحمل البيئى ليكون من اوائل الموانئ الخضراء بالمنطقة والعمل على اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية.

وسجلت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط 3562 سفينة خلال العام الماضى بنسبة نمو 7% مقارنة بـ3343 سفينة خلال 2022، وشهد ميناء دمياط تداول 45.9 مليون طن بضائع خلال العام الماضى بنسبة نمو 12% مقارنة بـ40.9 مليون طن فى 2022، وبلغت تداولات الحاويات نحو 1.9 مليون حاوية مكافئة فى 2023 بنسبة نمو 60% مقارنة بـ1.2 مليون حاوية مكافئة خلال 2022.