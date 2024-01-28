مصانع ملابس جاهزة تطالب بتقييد استيراد ((البالة))

تقدمت شركات الملابس الجاهزة بشكاوى إلى وزارتى التجارة والصناعة والمالية بشأن تشديد الرقابة على استيراد البالة المستعملة، لإغراقها السوق المحلى وتاثيرها على حركة التصنيع المحلية.

وقالت الشركات إن مستوردى الملابس المستعملة لجأوا إلى تهريب الملابس الجديدة إلى السوق المصرى من خلال البالة لإعفائها من الرسوم والجمركية، وينافسون حاليًا فى الأسعار والجودة الماركات العالمية المشهورة، وفقًا للمذكرة التى اطلعت عليها“البورصة”.

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وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن تأخر وضع ضوابط جديدة على استيراد ملابس البالة سيجبر شريحة كبيرة من المصانع على الإغلاق، لتغير بعض المحلات نشاطها من بيع الملابس الجاهزة الجديدة إلى تجارة ملابس البالة.

أضاف أن تجارة ((البالة)) فى مصر لم تعد كما كانت سابقًا، والدليل على ذلك تضاعف أعداد المحلات بالقطاع بدعم من سهولة الاستيراد وزيادة الإقبال عليها، وزعم أن معظم الملابس المستعملة تدخل السوق عن طريق التبرعات لصالح جمعيات خيرية والتجار تستغل أسماء تلك الجمعيات للحصول على موافقات الاستيراد ما أدى إلى مضاعفة أعداد المستوردين مؤخرًا.

لكن المتعاملين فى سوق الملابس المستعملة، قالوا إن الحكومة ضاعفت رسوم تجديد رخصة استيراد“البالة” من 300 ألف جنيه سنويًا قبل عامين إلى مليون جنيه حاليًا، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 100 جنيه على كل كيلوجرام من الملابس، بالإضافة إلى رسوم تسدد لعدد من الجهات.

أضافوا لـ”البورصة” أن المستوردين اتجهوا إلى الاستيراد من دول أمريكا وانجلترا وأغلبها ماركات أجنبية وجديدة، وتعد بديلا لفئة المستهلكين الراغبين فى شراء البرندات العالمية مثل“زارا” و”اتش أند إم” وتنخفض أسعار القطعة بنحو 70% عن سعر نظيرتها الجديدة.

أشاروا إلى أن التجار يتنافسون على شراء“البالة” المستوردة من أستراليا وبلجيكا وهولندا لجودتها المرتفعة، وما دون ذلك لا يشهد طلبًا بشكل قوى لأنها تتناسب مع الشريحة محدودة الدخل فقط.

قال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد ملابس البالة أثرت على مبيعات الشركات المحلية بنسبة 20%، موضحًا أن ملابس البالة يجب أن يتم تصديرها للبلدان النامية وليس دولة بحجم مصر يعمل بها آلاف شركات الملابس الجاهزة.

أضاف“رمضان” لـ”البورصة” أن تشديد الإجراءات على استيراد ملابس البالة يعزز عمل الشركات المحلية ويساعدها على زيادة إنتاجها، خاصة وأن تلك الملابس جذبت شريحة كبيرة من المستهلكين، على الرغم من جودة المنتج المصرى الذى يخترق عدد كبير من الأسواق الخارجية.

وبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة 16.5 مليار دولار سنوياً، تنتج منها 80% بقيمة 13.2 مليار دولار، بينما تستورد بقيمة 3.3 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر في مايو 2022، عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

قال محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للملابس الجاهزة، إن أسعار ملابس البالة ارتفعت بسبب المشكلات الاقتصادية التى تشهدتها البلاد من نقص العملة الأجنبية والتي ألقت بدورها على عملية الاستيراد، وأيضًا نتيجة ارتفاع أسعارها في أسواقها التقليدية بأوروبا وأستراليا والصين ودبي.. لكن ليست كأسعار الملابس الجديدة.