تقارير بحثية: الفائدة المرتفعة تقود الأداء الإيجابى لـكريدى أجريكول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت المراكز البحثية أداء قويًا لبنك كريدى أجريكول خلال السنوات الثلاث المقبلة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة والبيئة التضخمية.
ورجحت وحدة بحوث شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يتضاعف صافى أرباح البنك خلال العام الجارى بنسبة 113% ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023، ما دفعها للتوصية بشراء السهم.
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وتوقعت أن يتسارع وتيرة صعود إجمالى الإيرادات للبنك ليحقق 9.38 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.14 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل خلال 2022، مرجحة زيادتها خلال العام الجارى 12.11 مليار جنيه خلال العام الجارى، على أن تقفز إلى 12.7 مليار جنيه خلال 2025.
وذكرت أن صافى القروض البنك سيواصل الارتفاع بنهاية 2023 إلى 40.43 مليار جنيه، مقابل 33.81 مليار جنيه محققة فعليًا خلال 2022، على أن يواصل الصعود إلى 47.9 مليار جنيه خلال العام الجارى، و57.5 مليار جنيه خلال 2025.
وترى أن ودائع العملاء ستواصل النمو المطرد لتصل إلى 86.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 60.4 مليار جنيه محققة فعليًا خلال 2022، على أن تواصل الأرتفاع بنهاية العام الجارى ليحقق 106.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، وفى العام المقبل ستقفز إلى 127.5 مليار جنيه. النعيم: البنك سيستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد“أدوات الخزانة”
من جانبها، توقعت وحدة البحوث فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن ينمو صافى أرباح بنك كريدى أجريكول بنسبة 119% على مدار السنوات الثلاث المقبلة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 ليصل صافى الأرباح البنك إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعد أن رجحت أن تقترب من 5.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن البنك سيستفيد بدرجة كبيرة من أسعار الفائدة المرتفعة فى السوق المصرى، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لتصل إلى ذروتها فى الربع الأول من العام الجارى، وستظل مرتفعة حتى نهاية العام، بالإضافة إلى مواصلة الارتفاع فى العوائد على أذون الخزانة.
وترى أن تلك العوامل ستؤدى إلى ارتفاع ربحية السهم بنسبة 118%، و62% خلال عامى 2023 و2024 على التوالى، فيما يتداول السهم حاليًا عند مضاعف قيمة دقترية بقيمة 1.7 مرة مقارنة بمضاعف قيمة دفترية بقيمة 2.5 مرة لمنافسه“البنك التجارى الدولى”، مما يشير إلى وجود فرص لنمو قيمة السهم مقارنة بأقرانه، موضحة أن تلك العوامل لا تنفى الفرص الواعدة المتوقعة أيضا لسهم“التجارى الدولى”.
ووفقًا للوحدة سيرتفع دخل الفوائد لدى البنك بنسبة 95.1% خلال فترة التوقعات ليصل إلى 17.3 مليار جنيه بحلول عام 2027، وإجمالى القروض والتسهيلات التى سيمنحها البنك بنسبة 144%، لترتفع قيمتها إلى 98.7 مليار جنيه نهاية 2027.
وأشارت إلى أن إجمالى الوادئع فى البنك سيرتفع هو الآخر بدرجة كبيرة، لتقفز إلى 206.4 مليار جنيه بنهاية عام 2027، بزيادة تقدر بنحو 134% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجحة أن تصل إلى نحو 87.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، على أن تسجل نسبة القروض إلى الودائع 47.84% فى عام 2027، بارتفاع طفيف عن عام 2023 المتوقع له نحو 44.90%.
وأوصت بشراء سهم بنك“كريدى أجريكول” بناء على تلك المؤشرات الإيجابية لأداء البنك المتوقع خلال 3 سنوات القادمة، إذ وضعت القيمة العادلة للسهم عند 32.2 جنيه، بينما يتم تداول السهم بسعر سوق 27.98 بآخر سعر له خلال جلسة الأحد 28 يناير الجارى.
وحددت المخاطر المحتملة بأن يتباطأ معدل نمو القروض المحلية بناءًا على التباكطؤ الذى ظهر خلال العامين السابقين، مما يشير إلى خسارة البنك لجزء من حصته السوقية بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال، بجانب عدم منح السهم لأى توزيعات أرباح خلال العام السابق لرغبة البنك فى الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال الخاصة به.
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