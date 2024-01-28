تقارير بحثية: الفائدة المرتفعة تقود الأداء الإيجابى لـكريدى أجريكول

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت المراكز البحثية أداء قويًا لبنك كريدى أجريكول خلال السنوات الثلاث المقبلة على الرغم من بيئة أسعار الفائدة والبيئة التضخمية.

ورجحت وحدة بحوث شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يتضاعف صافى أرباح البنك خلال العام الجارى بنسبة 113% ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023، ما دفعها للتوصية بشراء السهم.

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وتوقعت أن يتسارع وتيرة صعود إجمالى الإيرادات للبنك ليحقق 9.38 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.14 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل خلال 2022، مرجحة زيادتها خلال العام الجارى 12.11 مليار جنيه خلال العام الجارى، على أن تقفز إلى 12.7 مليار جنيه خلال 2025.

وذكرت أن صافى القروض البنك سيواصل الارتفاع بنهاية 2023 إلى 40.43 مليار جنيه، مقابل 33.81 مليار جنيه محققة فعليًا خلال 2022، على أن يواصل الصعود إلى 47.9 مليار جنيه خلال العام الجارى، و57.5 مليار جنيه خلال 2025.

وترى أن ودائع العملاء ستواصل النمو المطرد لتصل إلى 86.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 60.4 مليار جنيه محققة فعليًا خلال 2022، على أن تواصل الأرتفاع بنهاية العام الجارى ليحقق 106.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، وفى العام المقبل ستقفز إلى 127.5 مليار جنيه.

من جانبها، توقعت وحدة البحوث فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن ينمو صافى أرباح بنك كريدى أجريكول بنسبة 119% على مدار السنوات الثلاث المقبلة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 ليصل صافى الأرباح البنك إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعد أن رجحت أن تقترب من 5.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وذكر التقرير أن البنك سيستفيد بدرجة كبيرة من أسعار الفائدة المرتفعة فى السوق المصرى، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لتصل إلى ذروتها فى الربع الأول من العام الجارى، وستظل مرتفعة حتى نهاية العام، بالإضافة إلى مواصلة الارتفاع فى العوائد على أذون الخزانة.

وترى أن تلك العوامل ستؤدى إلى ارتفاع ربحية السهم بنسبة 118%، و62% خلال عامى 2023 و2024 على التوالى، فيما يتداول السهم حاليًا عند مضاعف قيمة دقترية بقيمة 1.7 مرة مقارنة بمضاعف قيمة دفترية بقيمة 2.5 مرة لمنافسه“البنك التجارى الدولى”، مما يشير إلى وجود فرص لنمو قيمة السهم مقارنة بأقرانه، موضحة أن تلك العوامل لا تنفى الفرص الواعدة المتوقعة أيضا لسهم“التجارى الدولى”.

ووفقًا للوحدة سيرتفع دخل الفوائد لدى البنك بنسبة 95.1% خلال فترة التوقعات ليصل إلى 17.3 مليار جنيه بحلول عام 2027، وإجمالى القروض والتسهيلات التى سيمنحها البنك بنسبة 144%، لترتفع قيمتها إلى 98.7 مليار جنيه نهاية 2027.

وأشارت إلى أن إجمالى الوادئع فى البنك سيرتفع هو الآخر بدرجة كبيرة، لتقفز إلى 206.4 مليار جنيه بنهاية عام 2027، بزيادة تقدر بنحو 134% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجحة أن تصل إلى نحو 87.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، على أن تسجل نسبة القروض إلى الودائع 47.84% فى عام 2027، بارتفاع طفيف عن عام 2023 المتوقع له نحو 44.90%.

وأوصت بشراء سهم بنك“كريدى أجريكول” بناء على تلك المؤشرات الإيجابية لأداء البنك المتوقع خلال 3 سنوات القادمة، إذ وضعت القيمة العادلة للسهم عند 32.2 جنيه، بينما يتم تداول السهم بسعر سوق 27.98 بآخر سعر له خلال جلسة الأحد 28 يناير الجارى.

وحددت المخاطر المحتملة بأن يتباطأ معدل نمو القروض المحلية بناءًا على التباكطؤ الذى ظهر خلال العامين السابقين، مما يشير إلى خسارة البنك لجزء من حصته السوقية بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال، بجانب عدم منح السهم لأى توزيعات أرباح خلال العام السابق لرغبة البنك فى الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال الخاصة به.