((سعر الصرف)) و((التضخم)) المحركان الأساسيان لمضاعف ربحية الشركات المدرجة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت البورصة المصرية بيان المؤشرات المالية لشركات السوق الرئيسى التى حددت فيه مضاعف الربحية لكل قطاع منذ بداية العام وحتى 24 يناير 2024.

وحدد خبراء سوق المال العوامل التى تؤثر على مضاعف ربحية الشركات بمختلف القطاعات، حيث يعد مضاعف الربحية هو الموجه الأساسى للمستثمرين لاختيار استثمارهم، وتعد المحركات الأساسية لمضاعف الربحية سعر الصرف والتضخم فى ظل وصول إجمالى متوسط مضاعف ربحية السوق إلى 19.12 مرة.

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ويشير مضاعف الربحية إلى قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات تنتمى إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية القطاع خلال فترة زمنية معينة.

ووفقًا لبيان المؤشرات المالية، فإن مضاعف ربحية قطاع البنوك سجل 8.82 مرة، فيما وصل قطاع الموارد الأساسية إلى 19.72 مرة، ومواد البناء 21.91 مرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 26.9 مرة، والخدمات التعليمية 27.9 مرة، وقطاع الطاقة والخدمات المساندة 7.47 مرة، وسجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مضاعف ربحية 22.98 مرة، والرعاية الصحية والأدوية 11.3، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 23.14، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات سجل مضاعف ربحية 14 مرة.

وأضاف البيان أن مضاعف الربحية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية عند 14.12 مرة، و قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف 14.4 مرة، وقطاع العقارات 25.2 مرة، وخدمات النقل والشحن عند 11.13 مرة، بالإضافة إلى قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الذى سجل نحو 11.39، وتجارة وموزعون 29.65، وسياحة وترفيه 40.55 وقطاع المرافق 13.64 مرة.

قال محمود جاد الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية، إن القطاع العقارى يتأثر بعدة عوامل مثل التضخم وسعر الصرف، حيث ارتفعت عمليات البيع بشكل قوى بسبب ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف فيلجأ المستثمرين بشكل أساسى للتحوط فى استثمارات آمنة مثل الذهب والعقارات.

وأضاف أن القطاع العقارى سوف يستكمل صعوده فى ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة ووجود فجوة بأسعار الصرف مما يدعم استمرار عمليات الشراء، على الرغم من وجود تحديات لشركات البناء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضح أن الاستثمار بالعقارات يعد استثمار طويل الأجل من خلال تأجير العقار وتسييله فيما بعد مع ارتفاع أسعار العقارات، فتسييل العقار يستغرق بعض الوقت ولا يصلح للمتاجرة السريعة، مشيراً إلى أن الاستثمار بالبورصة أفضل فى التسييل خلال الفترات قصيرة الأجل مقارنة بالعقارات.

وذكرت شركة العربى الأفريقى أنه بعد مراجعة قيم تداول أسهم البورصة المصرية خلال 6 أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2023 وكذلك رأس المال السوقى المرجح بنسبة التداول الحر توصلت إلى أكثر الأسهم المرشحة للخروج من المؤشر الرئيسى كالآتى: بنك كريدى أجريكول مصر، جهينة للصناعات الغذائية، النساجون الشرقيون للسجاد، بى انفستمنتس القابضة، مضيفة أن الأسهم المعرضة للخروج ولكن بنسبة أقل هى أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإيديتا للصناعات الغذائية.

وأوضحت أن أكثر الأسهم المرشحة للانضمام للمؤشر هى، الصناعات الكيماوية المصرية – ((كيما))، الدلتا للسكر، وابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو.

وأشارت إلى الأسهم المرشحة للانضمام ولكن بنسبة أقل، سهم المصريه لمدينة الإنتاج الإعلامى، و ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

ومن جانبه يرى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن مضاعف الربحية للشركات يختلف على حسب الشركة ومقارنة بمضاعف ربحية القطاع، ويمكن معرفة هل الشركة أعلى أم أقل من قيمتها بالنظر على مضاعف الربحية لكل شركة على حده، فإذا كان مضاعف ربحية الشركة أقل من

من مضاعف ربحية القطاع تصبح الشركة قيمتها أقل من قيمة القطاع أى مقارنة بالشركات بنفس القطاع، وبذلك يكون سهم الشركة يستحق الشراء وبه مستهدفات للصعود.

وأوضح أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر بالإيجاب على الشركات المصدرة بشكل عام، حيث يمكن معرفة الشركات المستفيدة من خلال متابعة أعمالها.

وقال عبدالحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية إن مضاعف ربحية الشركات يعد مؤشر ذو أهمية، ويعد انخفاضه دلالة على وجود مستهدفات قوية واتجاه صاعد للسهم.

وأوضح أن مضاعف الربحية بالبورصة المصرية يعد منخفضًا، ويتأثر مضاعف الربحية بشكل كبير بسعر العملة، مضيفاً أن البورصة تعد ملاذ آمن فى الفترة الحالية، ويعد مضاعف الربحية عامل من العوامل التى توجه المستثمر أثناء عملية الشراء والبيع، بالإضافة الى العامل الأساسى وهو تحرك سعر الجنيه أمام سعر الدولار.

وأشار إمام إلى أنه مازال قطاع البتروكيماويات والبنوك من القطاعات التى تستمر بتحقيق مستهدفات قوية فى الفترة القادمة ، حيث تستحوذ على السيولة بشكل كبير، مضيفاً أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع مواد البناء مثل الحديد والألومنيوم تعد من القطاعات التى سوف تشهد مستهدفات قوية بالفترة المقبلة.