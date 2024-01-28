((سعر الصرف)) و((التضخم)) المحركان الأساسيان لمضاعف ربحية الشركات المدرجة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت البورصة المصرية بيان المؤشرات المالية لشركات السوق الرئيسى التى حددت فيه مضاعف الربحية لكل قطاع منذ بداية العام وحتى 24 يناير 2024.
وحدد خبراء سوق المال العوامل التى تؤثر على مضاعف ربحية الشركات بمختلف القطاعات، حيث يعد مضاعف الربحية هو الموجه الأساسى للمستثمرين لاختيار استثمارهم، وتعد المحركات الأساسية لمضاعف الربحية سعر الصرف والتضخم فى ظل وصول إجمالى متوسط مضاعف ربحية السوق إلى 19.12 مرة.
موضوعات متعلقة
تقارير بحثية: الفائدة المرتفعة تقود الأداء الإيجابى لـ”كريدى أجريكول” “إتش سي” تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع “الأوروبى لإعادة الإعمار” يُقرض“بيكو-مصر” بـ50 مليون دولار
ويشير مضاعف الربحية إلى قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة، وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات تنتمى إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية القطاع خلال فترة زمنية معينة.
ووفقًا لبيان المؤشرات المالية، فإن مضاعف ربحية قطاع البنوك سجل 8.82 مرة، فيما وصل قطاع الموارد الأساسية إلى 19.72 مرة، ومواد البناء 21.91 مرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 26.9 مرة، والخدمات التعليمية 27.9 مرة، وقطاع الطاقة والخدمات المساندة 7.47 مرة، وسجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مضاعف ربحية 22.98 مرة، والرعاية الصحية والأدوية 11.3، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 23.14، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات سجل مضاعف ربحية 14 مرة.
وأضاف البيان أن مضاعف الربحية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية عند 14.12 مرة، و قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف 14.4 مرة، وقطاع العقارات 25.2 مرة، وخدمات النقل والشحن عند 11.13 مرة، بالإضافة إلى قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الذى سجل نحو 11.39، وتجارة وموزعون 29.65، وسياحة وترفيه 40.55 وقطاع المرافق 13.64 مرة. جاد: الاستثمار بالبورصة أفضل فى التسييل خلال الفترات قصيرة الأجل
قال محمود جاد الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية، إن القطاع العقارى يتأثر بعدة عوامل مثل التضخم وسعر الصرف، حيث ارتفعت عمليات البيع بشكل قوى بسبب ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف فيلجأ المستثمرين بشكل أساسى للتحوط فى استثمارات آمنة مثل الذهب والعقارات.
وأضاف أن القطاع العقارى سوف يستكمل صعوده فى ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة ووجود فجوة بأسعار الصرف مما يدعم استمرار عمليات الشراء، على الرغم من وجود تحديات لشركات البناء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح أن الاستثمار بالعقارات يعد استثمار طويل الأجل من خلال تأجير العقار وتسييله فيما بعد مع ارتفاع أسعار العقارات، فتسييل العقار يستغرق بعض الوقت ولا يصلح للمتاجرة السريعة، مشيراً إلى أن الاستثمار بالبورصة أفضل فى التسييل خلال الفترات قصيرة الأجل مقارنة بالعقارات.
وذكرت شركة العربى الأفريقى أنه بعد مراجعة قيم تداول أسهم البورصة المصرية خلال 6 أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2023 وكذلك رأس المال السوقى المرجح بنسبة التداول الحر توصلت إلى أكثر الأسهم المرشحة للخروج من المؤشر الرئيسى كالآتى: بنك كريدى أجريكول مصر، جهينة للصناعات الغذائية، النساجون الشرقيون للسجاد، بى انفستمنتس القابضة، مضيفة أن الأسهم المعرضة للخروج ولكن بنسبة أقل هى أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإيديتا للصناعات الغذائية.
وأوضحت أن أكثر الأسهم المرشحة للانضمام للمؤشر هى، الصناعات الكيماوية المصرية – ((كيما))، الدلتا للسكر، وابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو.
وأشارت إلى الأسهم المرشحة للانضمام ولكن بنسبة أقل، سهم المصريه لمدينة الإنتاج الإعلامى، و ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.
ومن جانبه يرى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن مضاعف الربحية للشركات يختلف على حسب الشركة ومقارنة بمضاعف ربحية القطاع، ويمكن معرفة هل الشركة أعلى أم أقل من قيمتها بالنظر على مضاعف الربحية لكل شركة على حده، فإذا كان مضاعف ربحية الشركة أقل من
من مضاعف ربحية القطاع تصبح الشركة قيمتها أقل من قيمة القطاع أى مقارنة بالشركات بنفس القطاع، وبذلك يكون سهم الشركة يستحق الشراء وبه مستهدفات للصعود.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر بالإيجاب على الشركات المصدرة بشكل عام، حيث يمكن معرفة الشركات المستفيدة من خلال متابعة أعمالها. إمام: تغير سعر الصرف يؤثر على مضاعف ربحية السوق والقطاعات
وقال عبدالحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية إن مضاعف ربحية الشركات يعد مؤشر ذو أهمية، ويعد انخفاضه دلالة على وجود مستهدفات قوية واتجاه صاعد للسهم.
وأوضح أن مضاعف الربحية بالبورصة المصرية يعد منخفضًا، ويتأثر مضاعف الربحية بشكل كبير بسعر العملة، مضيفاً أن البورصة تعد ملاذ آمن فى الفترة الحالية، ويعد مضاعف الربحية عامل من العوامل التى توجه المستثمر أثناء عملية الشراء والبيع، بالإضافة الى العامل الأساسى وهو تحرك سعر الجنيه أمام سعر الدولار.
وأشار إمام إلى أنه مازال قطاع البتروكيماويات والبنوك من القطاعات التى تستمر بتحقيق مستهدفات قوية فى الفترة القادمة ، حيث تستحوذ على السيولة بشكل كبير، مضيفاً أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع مواد البناء مثل الحديد والألومنيوم تعد من القطاعات التى سوف تشهد مستهدفات قوية بالفترة المقبلة.
MENAFN28012024000202011048ID1107778969