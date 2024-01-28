((رويال كوزماتيك)) تفتتح مصنعًا جديدًا باستثمارات 25 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) فواز: 7 ملايين دولار صادرات مستهدفة للشركة بنهاية العام
تستهدف شركة رويال كوزماتيك، تدشين مصنع جديد للمنتجات الدوائية فى الربع الأخير من العام الجارى، باستثمارات 25 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا.
قال كريم فواز مدير التصدير بالشركة، إن المصنع الجديد سينتج أدوية محلية بديلة للمنتجات المستوردة، على أن يبدأ بإنتاج كريمات وغيرها من المستحضرات الموضعية“لا يتم تناولها عن طريق الفم”، بهدف توفيرها للسوق المحلى ثم التصدير.
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أضاف فواز لـ”البورصة”، أن الشركة لديها 5 مصانع لعدة منتجات منها“جلسرين – صابون سائل – صابون سائل فابى – كريم شعر بيرلانت – مستحضرات تجميل – منظفات صناعية – أحماض دهنية – حامض سلفونيك”.
لفت إلى أن الشركة كانت تتجه للتصدير حتى العام الماضى بمعدل يصل إلى 95% من منتجاتها بينما مع بداية العام الحالى أصبحت تصدر 100% من المنتجات.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية لكل مصنع تقدر بـ 75 ألف طن، باستثناء مصنع الصابون الذى يعمل بطاقة 50 ألف طن سنويًا ، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم رفع طاقته الإنتاجية بنحو 25 ألف طن من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 12 مليون جنيه وذلك فى النصف الثانى من العام الحالى.
تابع أن الشركة تصدر إنتاجها للعديد من الأسواق مثل“المغرب و الجزائر وتونس وكينيا، ومن المستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال العام الحالى تشمل السعودية والامارات وأوغندا وتنزانيا والسعودية والإمارات، موضحًا أنه من المستهدف زيادة الصادرات بنسبة 30% لتصل إلى 7 ملايين دولار بنهاية العام الجارى.
أوضح أن الشركة تصدر لدول أوروبا من خلال مصنع شقيق، منتجات من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الصابون والتى تمثل نسبة 98% من مكونات الصابونة وتدخل فى صناعة الشامبو والصابون السائل والجلسرين بجانب الأحماض التى تدخل فى صناعة البويات وذلك نظرا لمطابقتها للمواصفات الأوروبية.
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