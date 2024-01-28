((رويال كوزماتيك)) تفتتح مصنعًا جديدًا باستثمارات 25 مليون دولار

تستهدف شركة رويال كوزماتيك، تدشين مصنع جديد للمنتجات الدوائية فى الربع الأخير من العام الجارى، باستثمارات 25 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا.

قال كريم فواز مدير التصدير بالشركة، إن المصنع الجديد سينتج أدوية محلية بديلة للمنتجات المستوردة، على أن يبدأ بإنتاج كريمات وغيرها من المستحضرات الموضعية“لا يتم تناولها عن طريق الفم”، بهدف توفيرها للسوق المحلى ثم التصدير.

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أضاف فواز لـ”البورصة”، أن الشركة لديها 5 مصانع لعدة منتجات منها“جلسرين – صابون سائل – صابون سائل فابى – كريم شعر بيرلانت – مستحضرات تجميل – منظفات صناعية – أحماض دهنية – حامض سلفونيك”.

لفت إلى أن الشركة كانت تتجه للتصدير حتى العام الماضى بمعدل يصل إلى 95% من منتجاتها بينما مع بداية العام الحالى أصبحت تصدر 100% من المنتجات.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية لكل مصنع تقدر بـ 75 ألف طن، باستثناء مصنع الصابون الذى يعمل بطاقة 50 ألف طن سنويًا ، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم رفع طاقته الإنتاجية بنحو 25 ألف طن من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 12 مليون جنيه وذلك فى النصف الثانى من العام الحالى.

تابع أن الشركة تصدر إنتاجها للعديد من الأسواق مثل“المغرب و الجزائر وتونس وكينيا، ومن المستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال العام الحالى تشمل السعودية والامارات وأوغندا وتنزانيا والسعودية والإمارات، موضحًا أنه من المستهدف زيادة الصادرات بنسبة 30% لتصل إلى 7 ملايين دولار بنهاية العام الجارى.

أوضح أن الشركة تصدر لدول أوروبا من خلال مصنع شقيق، منتجات من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الصابون والتى تمثل نسبة 98% من مكونات الصابونة وتدخل فى صناعة الشامبو والصابون السائل والجلسرين بجانب الأحماض التى تدخل فى صناعة البويات وذلك نظرا لمطابقتها للمواصفات الأوروبية.