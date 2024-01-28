جالوب: المصريون يعانون في وظائفهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعانى المصريون من صعوبة الأوقات التى يقضونها فى وظائفهم، وجاءت ظروف العمل فى مصر من بين الأقل فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تعد ثانى أقل منطقة فى العالم من حيث سعادة الموظفين، طبقاً لتقرير حالة مكان العمل العالمى الصادر عن مؤسسة جالوب“Gallup”.
ويقيس التقرير، الذى استند إلى استطلاع أجرته الشركة، 4 مؤشرات ترصد مدى رضا الموظفين عن أعمالهم، تتضمن درجة الشعور بالغضب، ودرجة الرضا عن أوقات العمل، ودرجة انخراط الموظفين ومشاركتهم، وضغوط العمل.
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احتلت مصر المركز الـ11 من أصل 15 دولة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى مؤشر مشاركة الموظفين فى التفاعلات اليومية ودرجة انخراطهم حيث يشارك 12% من الموظفين المصريين فقط فى تلك التفاعلات.
وذكر التقرير أن مصر حققت المركز العاشر فى مؤشر قضاء وقت جيد فى العمل، حيث يرى 23% من الموظفين فقط أنهم يقضون أوقاتًا جيدة، وجاءت فى المركز السادس فى مؤشر الشعور بالرضا أثناء اليوم، حيث يشعر أقل قليلا من ثلث الموظفين بالغضب مرة واحدة على الأقل يومياً.
وأضاف أنه بالنسبة لمؤشر الارتياح فى العمل أو العمل تحت ضغط، احتلت مصر المركز الثامن فى المنطقة، حيث يشعر 49% من الموظفين بالضغط أثناء العمل.
وذكر التقرير أن العالم عانى من خسائر اقتصادية تصل إلى 8.8 تريليون دولار نتيجة عن تأثيرات تعاسة الموظفين، كما أن 62% من موظفين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستقيلون فى صمت دون تقديم أسباب، و49% من موظفى المنقطة يرغبون فى الاستقالة.
وطبقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، بلغت إنتاجية العامل المصرى 281 ألف جنيه عام 2021-2022، مقارنة مع 245 ألف جنيه عام 2020-2021.
استنتجت دراسة بحثية عن تأثير مشاركة الموظفين فى بيئة العامل على الإنتاجية، الصادرة عن قسم إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بمصر، أن أهم العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين فى القطاع العام المصرى، هى المدراء، والتعويضات، ووضوح المسؤوليات، والتدريب، والإدراك التنظيمى والذى يعنى بالعمليات التى تزود الموظفين بالقدرة على التعلم واتخاذ القرارات وحل المشكلات.
أضافت أن الدول التى تواجه تحديات اقتصادية وتطمح لتحسين اقتصادها، يجب أن تركز أولاً على تحسين رأس مال مواردها البشرية، وإعارة الاهتمام لموظفيها.
أوضحت الدراسة أن تفاعل الموظفين يساعد فى تقليل معدلات التغيب، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات، فهى علاقة عكسية بين المتغيرين، ويجب أن تكون التفاعلية بين الموظفين جزء من العمل لزيادة الولاء والراحة وتحسين الإنتاج.
أوصت بتعزيز التواصل ومناقشة المشكلات التى تواجه الموظفين فى بيئة العمل وخارجها، بالإضافة إلى السماح للموظفين بالمشاركة فى اتخاذ القرارات المهمة، وتقدير جهود الموظفين، ويجب ان يكون التقييم بناءاً على الأداء الفعلى لهم.
وتابعت أن الواجبات والمهام يجب أن تكون واضحة وصريحة لتعزيز الإنتاجية، والقضاء على سوء التفاهم، ومن المهم أن تتبنى المنظمة ثقافة العمل الجماعى ودعم التعلم والتواصل بين الموظفين.
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