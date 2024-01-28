جالوب: المصريون يعانون في وظائفهم

MENAFN - Al-Borsa News) يعانى المصريون من صعوبة الأوقات التى يقضونها فى وظائفهم، وجاءت ظروف العمل فى مصر من بين الأقل فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تعد ثانى أقل منطقة فى العالم من حيث سعادة الموظفين، طبقاً لتقرير حالة مكان العمل العالمى الصادر عن مؤسسة جالوب“Gallup”.

ويقيس التقرير، الذى استند إلى استطلاع أجرته الشركة، 4 مؤشرات ترصد مدى رضا الموظفين عن أعمالهم، تتضمن درجة الشعور بالغضب، ودرجة الرضا عن أوقات العمل، ودرجة انخراط الموظفين ومشاركتهم، وضغوط العمل.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية رئيس الوزراء يوجه بضرورة استمرار جهود توطين صناعة الدواء ودعم صادراته مهلة لشركات الوساطة للتوافق مع متطلبات حظر تحصيل أقساط التأمين من العميل

احتلت مصر المركز الـ11 من أصل 15 دولة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى مؤشر مشاركة الموظفين فى التفاعلات اليومية ودرجة انخراطهم حيث يشارك 12% من الموظفين المصريين فقط فى تلك التفاعلات.

وذكر التقرير أن مصر حققت المركز العاشر فى مؤشر قضاء وقت جيد فى العمل، حيث يرى 23% من الموظفين فقط أنهم يقضون أوقاتًا جيدة، وجاءت فى المركز السادس فى مؤشر الشعور بالرضا أثناء اليوم، حيث يشعر أقل قليلا من ثلث الموظفين بالغضب مرة واحدة على الأقل يومياً.

وأضاف أنه بالنسبة لمؤشر الارتياح فى العمل أو العمل تحت ضغط، احتلت مصر المركز الثامن فى المنطقة، حيث يشعر 49% من الموظفين بالضغط أثناء العمل.

وذكر التقرير أن العالم عانى من خسائر اقتصادية تصل إلى 8.8 تريليون دولار نتيجة عن تأثيرات تعاسة الموظفين، كما أن 62% من موظفين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستقيلون فى صمت دون تقديم أسباب، و49% من موظفى المنقطة يرغبون فى الاستقالة.

وطبقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، بلغت إنتاجية العامل المصرى 281 ألف جنيه عام 2021-2022، مقارنة مع 245 ألف جنيه عام 2020-2021.

استنتجت دراسة بحثية عن تأثير مشاركة الموظفين فى بيئة العامل على الإنتاجية، الصادرة عن قسم إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بمصر، أن أهم العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين فى القطاع العام المصرى، هى المدراء، والتعويضات، ووضوح المسؤوليات، والتدريب، والإدراك التنظيمى والذى يعنى بالعمليات التى تزود الموظفين بالقدرة على التعلم واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

أضافت أن الدول التى تواجه تحديات اقتصادية وتطمح لتحسين اقتصادها، يجب أن تركز أولاً على تحسين رأس مال مواردها البشرية، وإعارة الاهتمام لموظفيها.

أوضحت الدراسة أن تفاعل الموظفين يساعد فى تقليل معدلات التغيب، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات، فهى علاقة عكسية بين المتغيرين، ويجب أن تكون التفاعلية بين الموظفين جزء من العمل لزيادة الولاء والراحة وتحسين الإنتاج.

أوصت بتعزيز التواصل ومناقشة المشكلات التى تواجه الموظفين فى بيئة العمل وخارجها، بالإضافة إلى السماح للموظفين بالمشاركة فى اتخاذ القرارات المهمة، وتقدير جهود الموظفين، ويجب ان يكون التقييم بناءاً على الأداء الفعلى لهم.

وتابعت أن الواجبات والمهام يجب أن تكون واضحة وصريحة لتعزيز الإنتاجية، والقضاء على سوء التفاهم، ومن المهم أن تتبنى المنظمة ثقافة العمل الجماعى ودعم التعلم والتواصل بين الموظفين.