السعودية تستأنف استقبال ((الفراولة المصرية)) خلال أيام

كشف الحجر الزراعى المصرى، عن تلقيه خطابًا رسميًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح استقبال شحنات جميع المستوردين الحاصلين على أذون الاستيراد، والسماح بدخولها، على أن تنظم الأخيرة عمليات الاستيراد من كل دول العالم وفقًا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى، كما سيتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبارًا من الخميس المقبل 1 فبراير.

قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن قرار السعودية بحظر استيراد الفراولة، كان إجراء عام داخلى خاصا بالمملكة، حيث تم تطبيقه على معظم الواردات الزراعية من بعض الدول.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن كميات الفراولة التى كان يتم تصديرها للسعودية تعد حصة صغيرة من إجمالى صادرات الفراولة المصرية.

وصدرت مصر نحو 95 ألف طن من الفراولة المصرية المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال أول 7 شهور من العام الماضى، ما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022 وأعلى مرة ونصف من متوسط السنوات الخمس السابقة لها، وفقًا لنشرة“أيست فروت”.

أضافت وزارة البيئة السعودية أن الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة تشمل الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يومًا بعد تاريخ 24 يناير 2024.

أوضح السعدنى أن أبرز التحديات التى تواجه صادرات الحاصلات الزراعية ومنها الموالح، تتمثل حاليًا فى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والضغوط الناجمة عن اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن القادمة من إسرائيل، ما أدى إلى عرقلة الملاحة، واتخاذ قنوات بديلة للوصول إلى وجهتها.

قال محمود كامل، رئيس مجلس إدارة شركة فارمرز إيجيبت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن أوروبا وروسيا من أبرز الدول التى تستقطب صادرات الفراولة، بجانب أسواق جديدة أخرى تم فتحها خلال العامين الماضيين.

أضاف أن التغييرات المناخية أثرت على إنتاج أوروبا من بعض الحاصلات الزراعية، ما دفعها للاتجاه للأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها، بجانب الأزمات التى يمر بها العالم مؤخرًا، أدت إلى تغيير خارطة الصادرات المصرية والبحث عن بدائل.

من جانبه قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن موسم تصدير الفراولة بدأ فى نوفمبر الماضى ومستمر للدول العربية حتى شهر مارس المقبل أما لدول أوروبا فسيكون مستمرًا حتى الشهر المقبل.

وأستبعد تأثير قرار السعودية على صادرات الفراولة خلال الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن فترة التوقف لن تتجاوز بضعة أيام.

وكان سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية أول أمس إن القرار السعودى لا يعد رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن جاء لتنظيم السوق الداخلى فى المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.