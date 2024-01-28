السعودية تستأنف استقبال ((الفراولة المصرية)) خلال أيام

(MENAFN
- Al-Borsa News) السعدنى: أوروبا تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات الفراولة
كشف الحجر الزراعى المصرى، عن تلقيه خطابًا رسميًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح استقبال شحنات جميع المستوردين الحاصلين على أذون الاستيراد، والسماح بدخولها، على أن تنظم الأخيرة عمليات الاستيراد من كل دول العالم وفقًا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى، كما سيتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبارًا من الخميس المقبل 1 فبراير.
قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن قرار السعودية بحظر استيراد الفراولة، كان إجراء عام داخلى خاصا بالمملكة، حيث تم تطبيقه على معظم الواردات الزراعية من بعض الدول.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن كميات الفراولة التى كان يتم تصديرها للسعودية تعد حصة صغيرة من إجمالى صادرات الفراولة المصرية.
وصدرت مصر نحو 95 ألف طن من الفراولة المصرية المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال أول 7 شهور من العام الماضى، ما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022 وأعلى مرة ونصف من متوسط السنوات الخمس السابقة لها، وفقًا لنشرة“أيست فروت”.
أضافت وزارة البيئة السعودية أن الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة تشمل الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يومًا بعد تاريخ 24 يناير 2024.
أوضح السعدنى أن أبرز التحديات التى تواجه صادرات الحاصلات الزراعية ومنها الموالح، تتمثل حاليًا فى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والضغوط الناجمة عن اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن القادمة من إسرائيل، ما أدى إلى عرقلة الملاحة، واتخاذ قنوات بديلة للوصول إلى وجهتها. كامل: التغيرات المناخية فى أوروبا عززت من قدرة نفاذ الصادرات المصرية
قال محمود كامل، رئيس مجلس إدارة شركة فارمرز إيجيبت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن أوروبا وروسيا من أبرز الدول التى تستقطب صادرات الفراولة، بجانب أسواق جديدة أخرى تم فتحها خلال العامين الماضيين.
أضاف أن التغييرات المناخية أثرت على إنتاج أوروبا من بعض الحاصلات الزراعية، ما دفعها للاتجاه للأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها، بجانب الأزمات التى يمر بها العالم مؤخرًا، أدت إلى تغيير خارطة الصادرات المصرية والبحث عن بدائل.
من جانبه قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن موسم تصدير الفراولة بدأ فى نوفمبر الماضى ومستمر للدول العربية حتى شهر مارس المقبل أما لدول أوروبا فسيكون مستمرًا حتى الشهر المقبل.
وأستبعد تأثير قرار السعودية على صادرات الفراولة خلال الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن فترة التوقف لن تتجاوز بضعة أيام.
وكان سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية أول أمس إن القرار السعودى لا يعد رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن جاء لتنظيم السوق الداخلى فى المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
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