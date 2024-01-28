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توقيع عقود استشارى الإشراف على تطوير السكك الحديد الأسبوع الحالى

1/28/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت وثيقة متابعة أداء برنامج“تطوير السكك الحديد” من البنك الأفريقى للتنمية أن مصر بصدد توقيع عقود الخدمات الإشرافية للسكك الحديد مع تحالف المستشارين الفائز“هيل إنتيرناشيونال” ومقره مصر، و”ترانسورب” البلجيكى، خلال الأسبوع الحالى.

ومشروع تطوير السكك الحديد يهدف لتعزيز سلامة القطارات من خلال تحديث وتركيب إشارات جديدة بطول 950 كيلومترا بين الإسكندرية شمالا ونجع حمادى جنوبا وبورسعيد شرقا.

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وذكرت الوثيقة أن“سيمنز” الألمانية التى تم توقيع العقود معها فى أغسطس 2023 لتنفيذ الأعمال، حصلت على أول دفعة من العقد والبالغة 6.8 مليون يورو، فى أكتوبر 2023، بهدف تعبئة فرقها، والبدء فى مرحلة التنفيذ.

ويتم تمويل المشروع البنك الأفريقى للتنمية بواقع 145 مليون يورو بينهم 123.25 مليون دولار بالعملة الأجنبية و21.75 مليون يورو بالعملة المحلية، ومن البنك الدولى بقيمة 400.84 مليون يورو بواقع 340.7 مليون يورو بالعملة الأجنبية و60.13 مليون يورو بالعملة المحلية، فيما تستثمر الحكومة 219.39 مليون يورو بينهم 184.48 مليون يورو بالعملة الأجنبية و32.9 مليون يورو بالعملة المحلية.

ومن المقرر أن ترتفع السعة الاستيعابية لشبكة السكك الحديد بعد تحديث الإشارات وأنظمة التقاطر، بما يمكن القطارات من سلك مسارات أقصر.
كما يهدف لتحسين كفاءة واعتمادية خدمات القطارات، وخفض مرات خروجه عن المسار 98%، بما يقلص التأخيرات، ويزيد من ثقة المستخدمين، ويرفع إيرادات هيئة السكك الحديد من الخطوط المُخدثة نحو 650% بنهاية تنفيذ البرنامج.

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