لماذا ينبغي للمركزي الأوروبي القلق بشأن الأجور؟

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، المستثمرين إلى تكثيف الرهانات على الخفض المبكر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع بالقول إن نمو الأجور يظهر علامات على التراجع، مما تسبب في انخفاض عائدات اليورو والسندات.

لكن الاقتصاديين يحذرون من أن صُناع السياسات ما زالوا يريدون بيانات حقيقية لتأكيد التأثير على التضخم قبل اتخاذ إجراءات.

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كان تخوف البنوك المركزية الأوروبية الأكبر منذ بدء ارتفاع التضخم، هو مطالبات العمال برفع الأجور للحفاظ على مستويات المعيشة، وهذا ما قد يمثل وقوداً مستمراً لارتفاع الأسعار.

تباطأ ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، نظراً لأن العديد من العمال يقعون تحت مظلة صفقات الأجور القطاعية والتي تستمر لعدة أعوام وتأخذ وقتًا أطول لإعادة التفاوض عليها.

لكن التأثير كان واضحًا بحلول الربع الثالث من العام الماضي، إذ أظهر مؤشر تتبع البنك المركزي الأوروبي للأجور المتفاوض عليها في الوقت الفعلي أن نمو الأجور السنوي بلغ 4.7%، في وتيرة تعد الأسرع في تاريخ منطقة العملة الموحدة، فيما جرى مقارنة هذا المعدل بنمو الأجور السنوي البالغ 4.1% في الولايات المتحدة و6.5% في المملكة المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات.

صرحت لاجارد في مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بأن الأجور التي يتلقاها 40% من الموظفين المشمولين بمتتبع الأجور الخاص به“ما زال غير محدد بعد” لأنه يشمل اتفاقات جماعية تنتهي في ديسمبر والربع الأول من 2024.

وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيتلقى معلومات مهمة في الأشهر القليلة المقبلة حول مدى الضغوط التضخمية غير الظاهرة، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

تشير تعليقات لاجارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي متفائل لكن بحذر بشأن حدوث سيناريو جيد ترتفع فيه الأجور بمعدل أكثر بطء، وبمعدل يسمح للعمال بإصلاح مستويات معيشتهم، فيما تتأثر أرباح الشركات بدلاً من تمرير التكاليف إلى العملاء.

أوضحت لاجارد أيضاً أن مؤشر تتبع الأجور التابع للبنك المركزي يشير إلى أن نمو الأجور كان مستقراً في الأسابيع الماضية وسط تراجع عدد الوظائف الخالية، قائلة“نحن نشهد انخفاضاً طفيفاً، لذا فالأمور جيدة من وجهة نظرنا”.

يتوقع مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي على 70 شركة غير مالية ونشر يوم الجمعة، تباطؤ نمو الأجور من حوالي 5.3% العام الماضي إلى 4.4% العام الحالي، وقد وجد أيضًا أن“عددًا متزايداً من الشركات” يخطط لخفض الوظائف.

وقال البنك إن نمو الأجور بنسبة 3% يتوافق مع مستهدف التضخم البالغ 2%.

في غضون ذلك، قالت لاجارد إن افتراض البنك المركزي الأوروبي بأن زيادات الأجور سيتم استيعابها في هوامش أرباح الشركات هو“بالضبط ما رأيناه”.

وأضافت :” ثمة ظاهرة تحدث وهي محاولة الحفاظ على الموظفين، فهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى أن النمو قادمًا والانتعاش يبدأ في 2024، بسبب ارتفاع الأجور في ظل انخفاض التضخم”.

أعرب صُناع السياسة عن وجهات نظر مختلفة حول مدى أهمية أرقام نمو الأجور الفصلية عند تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.

قال ديرك شوماخر، الاقتصادي السابق للبنك المركزي الأوروبي والذي يعمل حاليا في بنك“ناتيكسيس” الفرنسي:“من الواضح أنهم يستعدون لخفض سعر الفائدة.. السوق يتجه نحو خفض التسعير في أبريل، لكن البنك المركزي الأوروبي سيفتقر لبيانات الأجور التي يريدها بحلول ذلك الوقت، لذلك أعتقد أن الاقتصاد بحاجة حقًا إلى خفض الفائدة قبل يونيو”.