تود بوخهولز يكتب: السيارات الكهربائية.. هل تسلك طريقًا مسدودًا؟

MENAFN - Al-Borsa News) في أوائل التسعينيات، كان كل زوجين أمريكيين متقاعدين في الضواحي، يشتريان آلة صنع الخبز الكهربائية، إذ بلغت مبيعاتها حينذاك 4 ملايين وحدة.

ومع ذلك، سرعان ما تلاشت هذه البدعة عندما اكتشف هؤلاء الخبازون الهواة أن حشو كمية ونسبة محددة من الدقيق والبيض والزبدة والخميرة والملح في صندوق معدني يستغرق وقتًا ويكلف أكثر بكثير من الذهاب إلى مخبزه في منعطف الشارع.

موضوعاتعبد النبى مرزوق يكتب: المعايير قبل التغيير أسامة سرايا يكتب: صادق ومحرم.. والاقتصاد خالد سمير يكتب: حوكمة الجمعيات العمومية.. هل نحتاج إلى ثورة لتطوير مفهوم اجتماع المساهمين؟

هل السيارات الكهربائية اليوم تُعد بمثابة آلة صُنع الخبز؟

رغم تألق مؤسس شركة“تسلا”، إيلون ماسك، في ريادة الأعمال و تلقيه مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية لدعم السيارات الكهربائية، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يفضلون التوجه إلى محطة الوقود والانتظار لمدة خمس دقائق للتزود بالوقود بدلاً من تحديث المرآب الخاص بهم والقلق بشأن البحث عن محطة شحن في ساحة انتظار السيارات في مركز تسوق مهجور.

تُفيد تقارير شركة“جي بي باور” أن 21% من أجهزة شحن السيارات العامة لا تعمل بأي حال من الأحوال.

عندما يبدأ المُستهلكون الابتعاد عن السيارات الكهربائية، فإن اختيارهم لن يؤثر على صناعة السيارات فحسب، بل على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وميزانيات الدولة، وأسعار السلع الأساسية.

ثمة العديد من الأدلة الواضحة على ذلك.

في يناير الحالي، قامت شركة“هيرتز”، التي اشترت 100 ألف سيارة“تسلا” وسط ضجة كبيرة عام 2021، بتحول صارخ بمقدار 180 درجة وبدأت التخلص من ثلث أسطولها من السيارات الكهربائية، إذ حصلت على رسوم قدرها 245 مليون دولار مقابل أرباحها.

ومن المرجح أن يتلاشى تعهدها بشراء 175 ألف سيارة كهربائية من شركة“جنرال موتورز” أيضًا.

خارج المجتمعات الغنية والعصرية، يمر المستهلكون بالقرب من السيارات الكهربائية ويشترون السيارات الهجينة وذات المُحركات التي تعمل بالبنزين بدلاً من ذلك.

وفي الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة لا تتجاوز 1.3%.

ووفقًا لإدموندز، تميل السيارات الكهربائية إلى اكتساح الأسواق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا أطول من السيارات التي تعمل بالبنزين.

ومع استمرار تراجع مبيعات سيارات مرسيدس بنز“إي كيو إس” الكهربائية لمدة أربعة أشهر، اعترف المدير المالي للشركة مؤخرًا بأن السوق“مساحة وحشية جدًا”.

يبتعد العملاء رغم شن حرب الأسعار التي خفضت فيها شركات“فورد” و“تسلا” و“جنرال موتورز” أسعار السيارات الكهربائية بنسبة 20% في المتوسط، مما أدى إلى خسارة فورد 36 ألف دولار على كل سيارة مُباعة.

وفي الوقت نفسه، كانت حكومات الولايات تضخ إعانات دعم هائلة للسيارات الكهربائية، حتى في ظل تراجع ميزانياتها.

لا تزال كاليفورنيا تضخ 7000 دولار في كل سيارة كهربائية جديدة (بالإضافة إلى الحد الأقصى للائتمان الفيدرالي البالغ 7500 دولار)، رغم تسجيل عجز قياسي في الميزانية قدره 68 مليار دولار.

ترسل نيوجيرسي شيكًا بقيمة 4000 دولار إلى مشتري السيارات الكهربائية، رغم تقلص الإيرادات.

إلى متى يمكن لهذه الولايات إبقاء نافذة الأموال مفتوحة؟

يبدو الآن أن المتشككين في السيارات الكهربائية مثل“تويوتا”، التي راهنت بدلاً من ذلك على السيارات الهجينة، على حق.

خلال العام الماضي، تفوق سعر سهم“تويوتا” على سهم“جنرال موتورز” بنسبة 40%.

وبعد تلقي الانتقادات من المتحمسين ومحللي وول ستريت، أعلن رئيس شركة“تويوتا”، أكيو تويودا، في أكتوبر الماضي أن الناس“يُدركون الواقع أخيرًا”.

من المؤكد أن نقابات صناعة السيارات تشعر بالارتياح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيارات الكهربائية تتطلب قطع غيار أقل بنسبة 90% وساعات عمل أقل بنسبة 30% لتصنيعها.

لا شيء من هذا يُقلل من براعة مهندسي ومُصممي السيارات الكهربائية.

عند مشاهدة السيارات الذكية وهي تتسابق ومن ثم تركن نفسها بشكل متوازٍ، من الصعب تصديق أنها كانت تعتبر في السابق عربات غولف ذات زخارف على غطاء المحرك.

أُطلق على” ماسك” العديد من الألقاب، لكن سياراته تتفوق على سيارات“بورش”، وصواريخه تتجاوز صواريخ وكالة“ناسا”، وخبرته في التعامل من الداخل تتجاوز خبرة محاميي هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراحل.

مع ذلك، هذا لا يعني أنه يفوز دائمًا.

تواجه السيارات الكهربائية عقبات تتجاوز حتى الفيزياء والقصور الذاتي للمستهلكين: وهي على وجه التحديد، شبكة كهربائية معيبة. فمزيد من الأمريكيين اليوم يقضون مزيدا من الساعات جالسين في الشوارع المُظلمة.

وتشير تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أنه بين عامي 2013 و2021، تضاعف متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي، من 3 ساعات ونصف الساعة إلى أكثر من 7 ساعات، في حين قفزت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي بنحو 20%.

لا عجب أن الناس يترددون في ربط تنقلاتهم بمقبس الحائط، وخاصة في ظل الشكوك حول موثوقية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستكون دائمًا عرضة للسُّحب والهواء الراكد.

الولايات المتحدة ليست وحدها بطبيعة الحال، إذ تصدرت شركة صناعة السيارات“بيلد يور دريمز” الصينية المعروفة اختصارًا باسم“بي واي دي” عناوين الأخبار مؤخرًا لبيعها ثلاثة ملايين سيارة كهربائية العام الماضي، مقارنة بنحو 1.8 مليون سيارة“تسلا”.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد الصيني المتأرجح عرضة لتراجع المبيعات الأمريكية.

لقد راهنت الحكومة الصينية والقطاع الخاص بشكل كبير على إنتاج البطاريات وعلى دول مثل زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا وروسيا، التي تستخرج الليثيوم والكوبالت والكادميوم والمعادن الأساسية الأخرى.

لكن هل ستستمر الصين في رشوة الزعماء السياسيين الأفارقة مع تراجع أسعار السلع الأساسية هذه؟ وإلى متى ستبقى تلك نافذة الإعانات مفتوحة؟

لم تستفد بدعة آلات الخبز في التسعينيات قط من الإعانات العامة، أو التفويضات الحكومية، أو التخفيضات الهائلة للحصول على حصة في السوق، ولو حدث ذلك، لكان من الممكن أن تستمر لبضع سنوات أخرى.

تم الترويج للسيارات الكهربائية من قبل الرؤساء والمحافظين ومصلحة الضرائب وخبراء التكنولوجيا.

ومع ذلك، لا يولي الناس أي اهتمام لهذه الأمور.

وقد حذر الرئيس دوايت د. أيزنهاور، الذي بدا رائعاً في سيارة جيب بقوة 60 حصاناً، قائلاً:“لا تتولى القيادة بضرب الناس على رؤوسهم: فهذا اعتداء، وليس قيادة”.

وفي سوق السيارات، لا يزال محرك الاحتراق الداخلي في المقدمة.

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