تود بوخهولز يكتب: السيارات الكهربائية.. هل تسلك طريقًا مسدودًا؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
في أوائل التسعينيات، كان كل زوجين أمريكيين متقاعدين في الضواحي، يشتريان آلة صنع الخبز الكهربائية، إذ بلغت مبيعاتها حينذاك 4 ملايين وحدة.
ومع ذلك، سرعان ما تلاشت هذه البدعة عندما اكتشف هؤلاء الخبازون الهواة أن حشو كمية ونسبة محددة من الدقيق والبيض والزبدة والخميرة والملح في صندوق معدني يستغرق وقتًا ويكلف أكثر بكثير من الذهاب إلى مخبزه في منعطف الشارع.
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هل السيارات الكهربائية اليوم تُعد بمثابة آلة صُنع الخبز؟
رغم تألق مؤسس شركة“تسلا”، إيلون ماسك، في ريادة الأعمال و تلقيه مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية لدعم السيارات الكهربائية، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يفضلون التوجه إلى محطة الوقود والانتظار لمدة خمس دقائق للتزود بالوقود بدلاً من تحديث المرآب الخاص بهم والقلق بشأن البحث عن محطة شحن في ساحة انتظار السيارات في مركز تسوق مهجور.
تُفيد تقارير شركة“جي بي باور” أن 21% من أجهزة شحن السيارات العامة لا تعمل بأي حال من الأحوال.
عندما يبدأ المُستهلكون الابتعاد عن السيارات الكهربائية، فإن اختيارهم لن يؤثر على صناعة السيارات فحسب، بل على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وميزانيات الدولة، وأسعار السلع الأساسية.
ثمة العديد من الأدلة الواضحة على ذلك.
في يناير الحالي، قامت شركة“هيرتز”، التي اشترت 100 ألف سيارة“تسلا” وسط ضجة كبيرة عام 2021، بتحول صارخ بمقدار 180 درجة وبدأت التخلص من ثلث أسطولها من السيارات الكهربائية، إذ حصلت على رسوم قدرها 245 مليون دولار مقابل أرباحها.
ومن المرجح أن يتلاشى تعهدها بشراء 175 ألف سيارة كهربائية من شركة“جنرال موتورز” أيضًا.
خارج المجتمعات الغنية والعصرية، يمر المستهلكون بالقرب من السيارات الكهربائية ويشترون السيارات الهجينة وذات المُحركات التي تعمل بالبنزين بدلاً من ذلك.
وفي الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة لا تتجاوز 1.3%.
ووفقًا لإدموندز، تميل السيارات الكهربائية إلى اكتساح الأسواق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا أطول من السيارات التي تعمل بالبنزين.
ومع استمرار تراجع مبيعات سيارات مرسيدس بنز“إي كيو إس” الكهربائية لمدة أربعة أشهر، اعترف المدير المالي للشركة مؤخرًا بأن السوق“مساحة وحشية جدًا”.
يبتعد العملاء رغم شن حرب الأسعار التي خفضت فيها شركات“فورد” و“تسلا” و“جنرال موتورز” أسعار السيارات الكهربائية بنسبة 20% في المتوسط، مما أدى إلى خسارة فورد 36 ألف دولار على كل سيارة مُباعة.
وفي الوقت نفسه، كانت حكومات الولايات تضخ إعانات دعم هائلة للسيارات الكهربائية، حتى في ظل تراجع ميزانياتها.
لا تزال كاليفورنيا تضخ 7000 دولار في كل سيارة كهربائية جديدة (بالإضافة إلى الحد الأقصى للائتمان الفيدرالي البالغ 7500 دولار)، رغم تسجيل عجز قياسي في الميزانية قدره 68 مليار دولار.
ترسل نيوجيرسي شيكًا بقيمة 4000 دولار إلى مشتري السيارات الكهربائية، رغم تقلص الإيرادات.
إلى متى يمكن لهذه الولايات إبقاء نافذة الأموال مفتوحة؟
يبدو الآن أن المتشككين في السيارات الكهربائية مثل“تويوتا”، التي راهنت بدلاً من ذلك على السيارات الهجينة، على حق.
خلال العام الماضي، تفوق سعر سهم“تويوتا” على سهم“جنرال موتورز” بنسبة 40%.
وبعد تلقي الانتقادات من المتحمسين ومحللي وول ستريت، أعلن رئيس شركة“تويوتا”، أكيو تويودا، في أكتوبر الماضي أن الناس“يُدركون الواقع أخيرًا”.
من المؤكد أن نقابات صناعة السيارات تشعر بالارتياح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيارات الكهربائية تتطلب قطع غيار أقل بنسبة 90% وساعات عمل أقل بنسبة 30% لتصنيعها.
لا شيء من هذا يُقلل من براعة مهندسي ومُصممي السيارات الكهربائية.
عند مشاهدة السيارات الذكية وهي تتسابق ومن ثم تركن نفسها بشكل متوازٍ، من الصعب تصديق أنها كانت تعتبر في السابق عربات غولف ذات زخارف على غطاء المحرك.
أُطلق على” ماسك” العديد من الألقاب، لكن سياراته تتفوق على سيارات“بورش”، وصواريخه تتجاوز صواريخ وكالة“ناسا”، وخبرته في التعامل من الداخل تتجاوز خبرة محاميي هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراحل.
مع ذلك، هذا لا يعني أنه يفوز دائمًا.
تواجه السيارات الكهربائية عقبات تتجاوز حتى الفيزياء والقصور الذاتي للمستهلكين: وهي على وجه التحديد، شبكة كهربائية معيبة. فمزيد من الأمريكيين اليوم يقضون مزيدا من الساعات جالسين في الشوارع المُظلمة.
وتشير تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أنه بين عامي 2013 و2021، تضاعف متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي، من 3 ساعات ونصف الساعة إلى أكثر من 7 ساعات، في حين قفزت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي بنحو 20%.
لا عجب أن الناس يترددون في ربط تنقلاتهم بمقبس الحائط، وخاصة في ظل الشكوك حول موثوقية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستكون دائمًا عرضة للسُّحب والهواء الراكد.
الولايات المتحدة ليست وحدها بطبيعة الحال، إذ تصدرت شركة صناعة السيارات“بيلد يور دريمز” الصينية المعروفة اختصارًا باسم“بي واي دي” عناوين الأخبار مؤخرًا لبيعها ثلاثة ملايين سيارة كهربائية العام الماضي، مقارنة بنحو 1.8 مليون سيارة“تسلا”.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الصيني المتأرجح عرضة لتراجع المبيعات الأمريكية.
لقد راهنت الحكومة الصينية والقطاع الخاص بشكل كبير على إنتاج البطاريات وعلى دول مثل زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا وروسيا، التي تستخرج الليثيوم والكوبالت والكادميوم والمعادن الأساسية الأخرى.
لكن هل ستستمر الصين في رشوة الزعماء السياسيين الأفارقة مع تراجع أسعار السلع الأساسية هذه؟ وإلى متى ستبقى تلك نافذة الإعانات مفتوحة؟
لم تستفد بدعة آلات الخبز في التسعينيات قط من الإعانات العامة، أو التفويضات الحكومية، أو التخفيضات الهائلة للحصول على حصة في السوق، ولو حدث ذلك، لكان من الممكن أن تستمر لبضع سنوات أخرى.
تم الترويج للسيارات الكهربائية من قبل الرؤساء والمحافظين ومصلحة الضرائب وخبراء التكنولوجيا.
ومع ذلك، لا يولي الناس أي اهتمام لهذه الأمور.
وقد حذر الرئيس دوايت د. أيزنهاور، الذي بدا رائعاً في سيارة جيب بقوة 60 حصاناً، قائلاً:“لا تتولى القيادة بضرب الناس على رؤوسهم: فهذا اعتداء، وليس قيادة”.
وفي سوق السيارات، لا يزال محرك الاحتراق الداخلي في المقدمة.
المصدر: بقلم:
MENAFN28012024000202011048ID1107778963