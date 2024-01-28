اضطرابات البحر الأحمر تمتد إلى سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا

تجبر الاضطرابات السياسية في البحر الأحمر، شركات الشحن العالمية على إجراء رحلات أكثر تكلفة، وتزيد الضغط على الشركات لمراجعة سلاسل توريدها والاستعداد لوضع جديد يتسم بمسافات نقل أطول.

قال نائب رئيس الشؤون البحرية والتجارة في“ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجينس”، بيتر تيرشويل، إن“السوق بحاجة للتكيف مع أوقات النقل الأطول”.

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وتابع:“بالنسبة لكل من يعتمد على التجارة بالحاويات، فهذا يعني أن سلاسل التوريد يجب أن تتكيف، وبالتالي ينبغي تسريع التخطيط والتصنيع. كما أنه يعني التزامًا أكبر لرأس المال العامل في المخزون”.

ويتوقع تيرشويل أن تستغرق عملية تكييف الشركات مع“الواقع الجديد” بضعة أشهر إضافية، بافتراض استمرار الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط.

يعد الطريق عبر البحر الأحمر وقناة السويس حيويًا لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، لكن المخاطر ارتفعت منذ نوفمبر عندما بدأ الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران ، مهاجمة سفن الحاويات في البحر الأحمر، تلتها هجمات انتقامية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بداية يناير الحالي.

اضطرت حوالي 90% من سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر، إلى تحويل مسارها من المسار التجاري الحيوي منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب مزود البيانات وخدمات الشحن“كلاركسونز”.

وتأتي شركتا“أيه.بي مولر ميرسك” الدنماركية و”هاباج-لويد” الألمانية ضمن شركات الشحن العالمية التي قررت تجنب هذا المسار، حسب ما أوضحته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

قال متحدث باسم شركة“نيبون يوسن”، وهي أكبر شركة شحن يابانية والمشغلة للسفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس:“سفننا التي كانت تمر عبر البحر الأحمر إما تبقى في مياه أكثر أمانًا أو تنتقل للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح”.

وتقول إيميلي سترومكويست، المدير الإداري لشركة الاستشارات الأمريكية“تينيو”، إن تحويل مسار السفينة عبر رأس الرجاء الصالح قد يزيد وقت الشحن بين آسيا وأوروبا بمقدار يصل إلى أسبوعين.

وأوضحت أنه“بجانب التكاليف الإضافية ووقت الشحن حول رأس الرجاء الصالح، كلما أعيد توجيه حركة مرور الحاويات والناقلات على طول هذا الطريق، زادت المخاوف اللوجستية أيضًا. فالميناء ليست لديه القدرة الكافية للتعامل مع هذا الحجم من نشاط الشحن، وقد يؤدي خطر نقص وقود السفن إلى خلق اختناقات إضافية على طول الطريق”.

يذكر أن أسعار الشحن البحري من آسيا إلى أوروبا ترتفع بشكل حاد، إذ بلغ مؤشر شانغهاي للشحن بالحاويات 2239 نقطة في 21 يناير، وهو ضعف المستوى المسجل منتصف ديسمبر الماضي.

وتضرب اضطرابات الشحن التصنيع العالمي. فقد قالت شركتا“تسلا” و”فولفو كار” سابقًا إنهما علقتا بعض الإنتاج في أوروبا بسبب نقص المكونات بعد إعادة توجيه العديد من السفن حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وأشار أحد المحللين إلى أن حوالي 70% من مكونات قطاع السيارات الأوروبي المستوردة من آسيا تأتي عبر البحر الأحمر.

كما علقت شركة“سوزوكي موتور” اليابانية الإنتاج في مصنع سيارات مجري لسبعة أيام حتى 21 يناير بسبب التأخير في تسليم المحركات وأجزاء أخرى من اليابان.

وفي إسبانيا، أعلن اتحاد شركات التصنيع والتوزيع أن العديد من القطاعات قدمت طلبات مسبقة لبعض المواد الخام والسلع، مثل الأثاث والمنسوجات، والتي تواجه صعوبات في توريدها.

وقد أدت أوقات الإبحار الطويلة للعديد من السفن إلى نقص مؤقت في السفن والحاويات.

في الوقت نفسه، ترتفع أسعار الشحن الجوي بسبب الطلب المتزايد على التحول من الشحن البحري إلى الشحن الجوي، وهو أكثر تكلفة لكنه أسرع.

وأفادت خدمات تحليلات سوق الشحن“زينيتا” يوم 19 يناير أن حجم الشحن الجوي من فيتنام إلى أوروبا، وهو طريق تجاري رئيسي للملابس، ارتفع بنسبة 62% في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.

تعيد اضطرابات النقل البحري، إلى الأذهان الاضطرابات اللوجستية العالمية التي حدثت خلال جائحة كورونا.. لكن الخبراء أوضحوا أن هناك فرق أساسي.

فقد قال تيرشويل، من“ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجينس”، إن الاضطرابات التي حدثت قبل عدة أعوام كانت اضطرابات“مدفوعة بالطلب” عندما كان الطلب على السلع المختلفة من الأسر مرتفعًا بشكل استثنائي، لكن الوضع الفوضوي هذه المرة لن يستمر طويلاً خاصة أن الطلب انخفض وزاد المعروض من السفن منذ الوباء.

تشير الصورة الأكبر إلى أن اضطرابات الشحن تعد بمثابة تذكير جديد بأن سلاسل التوريد العالمية معرضة لمخاطر غير متوقعة.

في ظل عدم وجود مؤشرات على تهدئة الوضع، وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من حيث المبدأ على نشر سفن في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين، كما أعلنت دول آسيوية مثل سنغافورة مشاركتها في عملية تأمين الطريق البحري.

تعليقًا على الأمر، قال تيرشويل إن“سلاسل التوريد لمسافات طويلة أصبحت الآن أكثر خطورة مما كانت عليه”، مستشهداً بعوامل مختلفة مثل الجغرافيا السياسية والصحة العامة والمناخ.

وأضاف أن الشركات قد تحتاج إلى الانخراط في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى تتجاوز تعديلات الشحن والتوريدات قصيرة المدى.