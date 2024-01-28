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أغلى كتاب اشتراه بيل غيتس ثمنه يتجاوز 30 مليون دولار

1/28/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يظهر المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، مزيجا من التوفير والبزخ في حياته الشخصية. ويتجلى هذا التناقض بشكل خاص في اختياره للساعات وأحد أبرز مشترياته: مجموعة كتابات ليوناردو دافنشي العلمية «مخطوطة ليستر».
في عام 1994، تصدر غيتس عناوين الصحف بعد حصوله على كتاب Codex Leicester مقابل 30.8 مليون دولار، مما جعله واحدا من أغلى الكتب التي تم بيعها على الإطلاق، وكشفت عملية الشراء عن إعجاب غيتس العميق بعبقرية دافنشي.
«مخطوطة ليستر»، المكتوبة بين عامي 1506 و1510، عبارة عن وثيقة مكونة من 72 صفحة مليئة بأكثر من 360 رسما توضيحيا ورمزا. ويقدم نظرة ثاقبة لأفكار دافنشي حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك علم الفلك والميكانيكا وعلم النبات والرياضيات والهندسة المعمارية. تعرض المخطوطة أسلوب دافنشي الشهير في الكتابة بالصورة المرآة وتتعمق في حركة المياه ونظريات حول الصفائح التكتونية والمزيد.
وينبع افتتان غيتس بدافنشي من شعور مشترك بالفضول والسعي وراء المعرفة. وينعكس هذا في اختيار غيتس لجعل أجزاء من المخطوطة متاحة كخلفيات لنظام التشغيل Windows 95، مما يسمح للجمهور بتقدير عمل دافنشي. وفي عام 2019، بمناسبة الذكرى الخمسمائة لوفاة دافنشي، عرضت «مخطوطة ليستر» لفترة وجيزة في معرض أوفيزي في فلورنسا، إيطاليا، المدينة التي كتبت فيها، وفقا لما ذكره موقع «ياهوو فاينانس»، واطلعت عليه «العربية Business».
وعلى النقيض تماما، كان اختيار غيتس للساعات متواضعا، مما يعكس منهجه العملي في الحياة. على الرغم من ثروته، إلا أن غيتس معروف بولعه بساعات كاسيو، المعروفة بموثوقيتها ووظيفتها وليس بالفخامة أو المكانة. على سبيل المثال، تم رصد غيتس وهو يرتدي نماذج مثل Casio Quartz Duro Analog (MDV106-1AV)، وCasio Illuminator Sports Digital Chrono Watch (W214H-1AV)، وCasio MRW-200H-1B2VDF. وتشتهر هذه الساعات، التي تبلغ أسعارها حوالي 50 دولارا و24 دولارا و32 دولارا على التوالي، بمتانتها ومقاومتها للماء وميزاتها الاقتصادية، ولكن الفعالة. يؤكد اختيار غيتس للساعات على تفضيله للتطبيق العملي والكفاءة على البذخ.
توفر عادات الإنفاق لدى غيتس نظرة ثاقبة لقيمه وأولوياته. وبينما ينغمس في شراء العناصر الفاخرة مثل طائرات غلف ستريم G650ER، التي تبلغ قيمة كل منها حوالي 70 مليون دولار، ومجموعة رائعة من السيارات الفاخرة، فإنه يوازن هذا مع اتباع نهج راسخ في الحياة اليومية، ويتجلى هذا في اختياره لساعة بسيطة وانجذابه لمنتجات مثل ماكدونالدز.
إن التجاور بين الفخامة والبساطة يؤكد على شخصية غيتس المتعددة الأوجه، حيث تتعايش المساعي الفكرية والحياة العملية بانسجام.
قصة غيتس هي شهادة على فكرة أن الثروة والنجاح لا يعني بالضرورة أسلوب حياة مترف. تعكس اختياراته تقديرا أعمق للتجارب الهادفة والمساعي الفكرية بدلا من العروض المادية للثروة. ومن خلال تجسيد طرفي طيف الإنفاق، يوضح غيتس أن القيمة الحقيقية تكمن غالبا في الأمور غير الملموسة والفكري وليس في الإسراف.

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