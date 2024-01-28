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قطاع التكنولوجيا الأميركي يشهد أعلى موجة تسريح موظفين في 10 أشهر

1/28/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم تسجيل المؤشرات الأميركية مستويات قياسية إلا أن شهر يناير شهد تسريح نحو 23670 موظفا من قبل 85 شركة تكنولوجيا أميركية، وفقا لموقع «Layoffs». ويعتبر هذا أكبر عدد منذ شهر مارس الماضي، عندما تم تسريح ما يقرب من 38 ألف شخص في القطاع.
وسجلت المؤشرات الثلاثة (S&P 500 وناسداك وداو جونز) مكاسب لثالث أسبوع على التوالي لتتقدم بذلك في 12 أسبوعا من أصل 13. ويحوم مؤشر S&P 500 عند أعلى مستوياته القياسية بينما يعتبر مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بالقرب من أعلى مستوياته في عامين.
وأعلنت العديد من شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع، عن عمليات تسريحات أو تغييرات في الوظائف. وكان أبرزها شركة «SAP» التي أعلنت عن تغييرات في الوظائف أو تسريح في العمال لـ 8 آلاف موظف. كما قامت «Microsoft» بتخفيض 1900 وظيفة في قسم الألعاب لديها. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة «Brex» الناشئة بتسريح 20% من موظفيها، كما قامت شركة «eBay» بإلغاء ألف وظيفة، أو 9% من قوتها العاملة بدوام كامل.
وفي وقت سابق من الشهر، أكدت «غوغل» أنها ألغت عدة مئات من الوظائف في جميع أنحاء الشركة، كما ألغت «أمازون» مئات الوظائف التي تشمل أقسام Prime Video وMGM Studios وTwitch وAudible. وقالت شركة «Unity» إنها ستسرح نحو 25% من موظفيها، بينما ستقوم شركة «Discord» بتسريح 17% من قوتها العاملة.
ويأتي هذا العدد الكبير من التسريحات مع ترقب إعلان العديد من شركات التكنولوجيا عن أرباحها الربع السنوية - Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft من المقرر أن تعلن عن نتائجها ربع السنوية هذا الأسبوع. وأشاد المستثمرون بإجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركات العام الماضي استجابة لارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود والانكماش الشديد في السوق في عام 2022. وحتى مع تحسن التوقعات الاقتصادية، يبدو أن إستراتيجية خفض التكاليف مستمرة.
بلغت عمليات تسريح العمال ذروتها في يناير من العام الماضي، عندما قامت 277 شركة تكنولوجيا بخفض ما يقرب من 90 ألف وظيفة، وتمت معظم جهود خفض الموظفين خلال الربع الأول من عام 2023، واستمر عدد التخفيضات الشهرية في الانخفاض حتى شهر سبتمبر، قبل أن ترتفع مجددا خلال نهاية العام.
وأحد الأسباب للزيادة التي طرأت في عمليات التسريحات خلال شهر يناير وعي الشركات بأنها تستطيع إنجاز المزيد من العمل بموارد أقل مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووصف الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ عام 2023 بأنه «عام الكفاءة»، وقفز السهم بنسبة 200% تقريبا خلال العام الماضي إلى جانب خفض 20 ألف وظيفة.
وأظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة ما يمكن القيام به فيما يتعلق بخفض التكاليف من أتمتة خدمة العملاء وحجز السفر وإنشاء حملات تسويقية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming فيل سبنسر إن تسريح العمال في شركته كان جزءا من «خطة تنفيذ» أكبر من شأنها أن تقلل «مجالات التداخل»، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من إغلاق «Microsoft» صفقة استحواذها على Activision Blizzard. وقالت «SAP» إن إعادة هيكلتها تهدف إلى زيادة «التركيز على مجالات النمو الإستراتيجي الرئيسية، لاسيما الذكاء الاصطناعي للأعمال».
كما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة بعنوان «أولويات 2024 والعام المقبل»، أن «لدينا أهدافا طموحة وسوف نستثمر في أولوياتنا الكبرى هذا العام»، وانه «لخلق القدرة على هذا الاستثمار يجب اتخاذ خيارات صعبة».
وفي وحدة Audible التابعة لشركة «أمازون»، قال الرئيس التنفيذي بوب كاريجان إن التحول إلى شركة «أصغر حجما وأكثر كفاءة» هو الطريقة التي تحتاجها الشركة للعمل في «المستقبل المنظور».
ولا تقتصر عمليات تسريح العمال على صناعة التكنولوجيا. مجموعة «سيتي» قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستخفض 10% من قوتها العاملة. ويوم الخميس، قالت شركة «Levi Strauss» إنها ستسرح ما لا يقل عن 10% من القوى العاملة في الشركة العالمية كجزء من عملية إعادة الهيكلة.
وأصبحت «Paramount» أحدث علامة تجارية إعلامية تعلن عن تخفيضات، حيث قال الرئيس التنفيذي بوب باكيش يوم الخميس إن الشركة بحاجة إلى «العمل كشركة أصغر حجما وإنفاق أقل».

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