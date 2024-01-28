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الوطني البيانات القوية لمؤشر مديري المشتريات الأميركي تحفز بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

1/28/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الولايات المتحدة كشفت عن تحسن المعنويات ودخول المؤشر في منطقة التوسع، وذلك في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.9 إلى 52.3.
كما تسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 51.4 في السابق، فيما انتقل مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع، إذ وصلت قراءته إلى 50.3 في يناير مقابل 47.9 في ديسمبر. وأشار التقرير إلى تفاؤل الشركات تجاه التوقعات وتحسن الظروف التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.
وفاجأ أداء الاقتصاد الأميركي الأسواق في الربع الرابع من العام، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 2.0%.
ويرى الاقتصاديون أن مرونة سوق العمل تعتبر هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، وهو الأمر الذي تجلى في انخفاض معدلات تسريح العمالة والتزايد الكبير للأجور. كما يسهم في تعزيز تلك الفكرة أن الإنفاق الشخصي كان محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، إذ ارتفع بنسبة 2.8%.
كما ساعد الاستثمار في أنشطة الأعمال وقطاع الإسكان في تعزيز نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام. وسوف تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر، وذلك بما يتسق مع التوقعات. وللشهر الثالث على التوالي، ظل معدل النمو السنوي للتضخم أقل من 3%.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا هو الشهر السادس من أصل السبعة أشهر الأخيرة التي يسجل خلالها التضخم الشهري معدلا يساوي أو يقل عن مستوى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2%.
أما على أساس سنوي فكما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9%، مسجلا أقل معدل نمو منذ مارس 2021. وبما أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، فإن تلك البيانات الأخيرة تساهم في السماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في البدء بأريحية في التفكير في خفض أسعار الفائدة قريبا.
وفي المملكة المتحدة، جاءت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة أفضل من المتوقع. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي 47.3، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 46.7.
وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، التي بلغت 53.8، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل قراءة المؤشر 53.1. وللشهر الثالث على التوالي، نما النشاط التجاري في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.
وقد تدفع القوة المفاجئة للنمو في يناير بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات وشيكة، خاصة في ظل مخاوف التضخم التي تخيم على قطاع التصنيع نتيجة لتعطل الشحن التجاري عبر البحر الأحمر.
وفي أوروبا، تراجع النشاط التجاري في أوروبا في شهر يناير، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.9. وعلى الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر ارتفاعا هامشيا من قراءة 47.6 المسجلة في ديسمبر، إلا أن قطاع التصنيع لا يزال في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي.
وتظهر نظرة فاحصة على أرقام مؤشر مديري المشتريات تسجيل قطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين على مستوى أوروبا، انتعاشا هامشيا، إذ ارتفع المؤشر إلى 45.4 و43.2 على التوالي. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الاقتصادين، بوصول قراءته إلى 47.6 و45.0، على التوالي.

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