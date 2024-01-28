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كيف أصبح هاتف آيفون واحدا من أكثر المنتجات مبيعا على الإطلاق؟

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما أعلنت شركة أبل عن هاتف آيفون عام 2007، وصفه ستيف جوبز، بأنه «منتج ثوري» في فئة الهواتف التي قال إنها بحاجة إلى إعادة اختراع، والآن وبعدما يقرب من عقدين من الزمن و42 طرازا، أصبح آيفون واحدا من أكثر الهواتف شعبية في العالم.
استطاعت شركة أبل بيع أكثر من 2.3 مليار وحدة من آيفون، ولديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، وذلك منذ أن رأى هاتف آيفون الأصلي النور لأول مرة في يونيو 2007، وتم بيعه حصريا لشركة AT&T مقابل 499 دولارا، وذلك وفقا لبحث أجرته «Demand Sage».
وقال جين مونستر من شركة Deepwater Asset: «كان المستثمرون متفائلين بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه مع شركة أبل». «كانت البيانات الأولية التي صدرت من AT&T مخيبة للآمال مقارنة بالأيام القليلة الأولى من المبيعات. أتذكر أنني تحدثت مع المستثمرين بعد عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وكان الشعور العام هو أن هذا المنتج، على حد تعبير أحد المستثمرين، كان ميتا عند وصوله».
باعت شركة أبل 1.4 مليون جهاز آيفون في عام 2007، وجاءت 80% من المبيعات في الربع الرابع. وفي العام نفسه باعت شركة نوكيا، الشركة المصنعة لهاتف «Nokia 3310» الشهير، 7.4 ملايين هاتف محمول في الربع الرابع وحده.
وقال كيف ليسوينج، مراسل التكنولوجيا في CNBC: «كان ينظر إلى نوكيا على أنها لا يمكن إيقافها، ولا تقبل المنافسة»، فيما قال مونستر: «لقد اعتبر مجتمع الاستثمار هذا إلى حد كبير أمرا سيكون سوقا أكثر صعوبة بالنسبة لشركة أبل لاختراقه حقا».
وبدأت الأمور تتغير بالنسبة لشركة أبل في عام 2008 عندما أطلقت متجر التطبيقات. وقد ساعد ذلك في تحفيز موجة جديدة من شركات التكنولوجيا الحديثة مثل أوبر ووضع شركة أبل في مقدمة منافسيها.
وقال مونستر: «لقد سمح متجر التطبيقات لهاتفك بأن يصبح أكبر بكثير». «كانت تلك هي القطعة، تلك الرؤية، ولم تتوقع شركات تصنيع الهواتف الأخرى حدوث ذلك».
شهدت شركة أبل زيادة في مبيعات وحدات آيفون في السنوات التالية لمتجر التطبيقات. وحققت الشركة إنجازا كبيرا - حيث تم بيع أكثر من 50 مليون وحدة - في عام 2011، بمساعدة آيفون 4s. باعت الشركة 72 مليون وحدة في ذلك العام. بحلول عام 2015، كانت شركة أبل تبيع أكثر من 200 مليون هاتف آيفون سنويا.
وقال مارك ويبر من متحف تاريخ الكمبيوتر: «لا أعتقد أن هناك أي شك في أن آيفون قد وضع المعيار الذي اتبعته جميع الهواتف تقريبا منذ ذلك الحين». «كان متجر التطبيقات أمرا ضخما، وقد اتبع نظام Android هذا النموذج بشكل أساسي مع متجر Play».
وبعد عقد من إطلاق هاتف آيفون كانت شركة أبل أول شركة أميركية يتم تداول أسهمها علنا تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، وهي الآن واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم.
تفوقت شركة أبل مؤخرا على شركة سامسونغ، أحد أكبر منافسيها، كشركة رائدة في مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم لأول مرة. ووفقا لبيانات من شركة «IDC»، تمتلك شركة أبل ما يزيد قليلا على 20% من حصة السوق العالمية، وهي المكانة التي احتفظت بها سامسونغ منذ عام 2010.
وقال مونستر: «كانت هناك فترة من عام 2008 إلى عام 2015، حيث كان على شركة أبل أن تقلق بشأن ما ستفعله سامسونغ مع أندرويد». «كانت حصتها في السوق تتناقص بالفعل على مستوى العالم». «لكن ما كانت شركة أبل تتقنه هو بناء النظام البيئي. لا أستطيع أن أتخيل سيناريو تتمكن فيه سامسونغ من بناء مجموعة من المنتجات التي من شأنها أن تعطل النظام البيئي لشركة أبل».
في الآونة الأخيرة انخرطت شركة أبل في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون، لكن شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وOpen AI تبنت هذه التكنولوجيا بشكل أكثر صراحة.
وقال مونستر: «سيكون الذكاء الاصطناعي حاسما للإنسانية، وسيكون ميزة حاسمة داخل أجهزة آيفون، وتستخدم آبل الذكاء الاصطناعي لجعل المنتجات تعمل بشكل أفضل من خلال تنظيم الصور، والمساعدة في تنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وربما القيام بأشياء تتعلق بتنظيم النص. لكن في الأغلب جهاز آيفون لا يلتقط الفرصة بالكامل، ولا يلتقطها حقا. بعيدا عن ذلك عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي».

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