بيتك يستعرض تجربته بالاستدامة في إكسبو الدوحة

العربيد: تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل أعمال «بيتك»

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في فعاليات المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023» ضمن ريادته في الاستدامة وحرصه على التواجد في الملتقيات والفعاليات التي تهتم بالاستدامة والمبادرات البيئية لإبراز دوره وتجربته في هذا الإطار.وستستمر فعاليات «إكسبو الدوحة 2023»، الذي يقام للمره الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي، حتى مارس المقبل، بمشاركة 80 دولة وحضور 3 ملايين زائر.ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» بمشاركة مؤسسات من القطاع الخاص والعديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية والجامعات والخبراء، الى اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة وذلك عن طريق تعاون دولي مثمر، ودعم الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة.وخلال جلسة «الخدمات المصرفية المسؤولة لتحقيق النمو المستدام» ضمن فعالية أقامها جناح دولة الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بعنوان «دور القطاع الخاص نحو الاستدامة»، استعرض المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك»، محمد العربيد، تجربة «بيتك» وريادته في تعزيز مفهوم الاستدامة وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل أعماله وأنشطته المصرفية، وسعيه المتواصل في تعزيز منتجات التمويل الأخضر، ومواءمة أعماله مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).وتطرق العربيد الى السياسات والاجراءات المصرفية التي من شأنها الحفاظ على دقة تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة لتحقيق نمو مستدام.كما استعرض حملة Keep it Green وهي مظلة للمبادرات البيئية والتي تعنى بالاستدامة والتوعية بالمحافظة على البيئة وأهمية الاستدامة.وأوضح أن «بيتك» يستند في استراتيجيته للاستدامة إلى إرثه الطويل في التمويل الإسلامي المستدام ودوره كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم وشبكته الواسعة التي تربط كل القارات تقريبا، مشيرا الى أن «بيتك» يمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة بمختلف أعماله التشغيلية كونها باتت أساسية ضمن استراتيجية «بيتك».من جانبها، أثنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، م.سميرة الكندري على دور «بيتك» في الاستدامة ودعم الجهود البيئية، ومشاركته في جناح دولة الكويت في معرض «إكسبو الدوحة»، مؤكدة أن «بيتك» من أبرز المؤسسات التي تتعاون معها الهيئة العامة للبيئة في مختلف المبادرات البيئية والمستدامة.يذكر أن «بيتك» حصد العديد من الجوائز خلال 2023 تقديرا لريادته في مجال الاستدامة، منها «افضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، تقديرا لإسهامات البنك وجهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل أعماله وأنشطته المصرفية. وحصل «بيتك» على جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة افضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».