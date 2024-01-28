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إم جي Cyberster تصل الكويت بتألق كهربائي

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الكويت الظهور الأول للمركبة المنتظرة بشدة إم جي Cyberster، وذلك أثناء مرورها بالبلاد ضمن جولة قيادة عالمية وعابرة للقارات فريدة من نوعها، احتفالا بالذكرى السنوية المئوية للعلامة التجارية البريطانية الأصل، والتي تعرف باسم: مئوية الشغف.
ويبرز حضور Cyberster في الكويت أهمية الدولة بالنسبة لشركة لإم جي ورؤيتها العالمية، إن Cyberster والتي انطلقت جولتها العالمية من لندن في سبتمبر، مع شنغهاي كوجهتها النهائية، هي سيارة رودستر كهربائية ثورية ذات بابين تحافظ على تراث العلامة التجارية، ولاسيما طراز MGB الشهير.
قضت Cyberster أربعة أيام في الكويت، وستشمل مسيرتها توقفا رائعا عند برج الكويت والمباركية والعديد من المعالم السياحية، ويقود السيارة التوأمان روس وهوجو تيرنر، وهما مغامران محترفان من بريطانيا يمتلكان قصة ملهمة، حيث يستكشفان المعالم المحلية ويتفاعلان مع المجتمعات المحلية وعشاق السيارات.
وقال روس تيرنر: عندما كان هوجو في السابعة عشرة من عمره، أصيب بكسر في رقبته وبعد ستة أشهر من الجراحة، دفعنا ذلك للسفر حول العالم وكانت بداية مغامرتنا الكبيرة الأولى في عام 2011 عندما عبرنا المحيط الأطلسي بالتجديف.
تتمثل مهمة التوأمان في مساعدة الناس على التعرف على عالمنا من خلال التكنولوجيا الجديدة والرحلات الاستكشافية الهادفة. وقد قاما بالتجديف عبر المحيط الأطلسي وعبرا القبعة الجليدية في غرينلاند، وعند البحث عن مغامرتهما الكبرى التالية، سنحت لهما الفرصة لخوض هذه الرحلة التي تمتد على 10 آلاف ميل في سيارة إم جي الرياضية الكهربائية ذات البابين بالكامل.
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبناء الغانم» مرزوق الغانم: «باستقبالنا لسيارة إم جي Cyberster إلى الكويت، لا نحتفل فقط بـ 100 عام من التميز في صناعة السيارات ولكن أيضا بخطوة جريئة نحو مستقبل التنقل الكهربائي. وهذه السيارة الرياضية المبتكرة ذات البابين، بتصميمها المتطور وتكنولوجيتها المستدامة، تكرم تراثنا العريق وتؤكد التزام إم جي بتشكيل مستقبل صناعة السيارات، نحن متحمسون لرؤية رحلة Cyberster عبر الكويت، والتواصل مع المجتمعات المحلية وعشاق السيارات على حد سواء، وتعزيز تفانينا في تحقيق الريادة في عالم المركبات الكهربائية.
وتماشيا مع التزامنا بخدمة العملاء، يسر إم جي الإعلان عن افتتاح مركز خدمة جديد في الشويخ، ليصل إجمالي عدد مراكز الخدمة لدينا في الكويت إلى 12 مركزا، ويضمن هذا التوسع الاستراتيجي حصول مالكي إم جي على دعم عالي المستوى، بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نشارك أن صالة عرض جديدة في الجهراء ستفتح أبوابها في فبراير، ما يوفر لعملائنا في المنطقة تجربة مباشرة لأحدث طرازات إم جي وتكنولوجيا السيارات المتطورة.
Cyberster هي أكثر من مجرد سيارة، إنها شهادة على تراث إم جي ورؤيتنا لمستقبل مستدام وكهربائي.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط توم لي: تجسد إم جي Cyberster إحياء سيارة السيدان الرياضية المحبوبة والدائمة الطراز ذات البابين، تكريما لـ MGB الأيقونية. وهذا التفسير الحديث، الذي تعمل عليه الآن بطارية كهربائية بالكامل، يعيد تعريف جوهر الابتكار والتراث في تصميم السيارات. ومع تنقلها عبر المناظر الطبيعية المختلفة، تعكس هذه الفعالية التزام إم جي بريادة مستقبل التنقل الكهربائي.
إم جي Cyberster، وهي السيارة الرياضية الرائدة بالكامل ذات البابين والكهربائية بالكامل، تمثل مزيجا رائعا من التصميم المستقبلي والأداء المثير والإخلاص إم جي لحلول التنقل المستدامة. استلهاما من MGB الكلاسيكية، تشمل جماليات Cyberster الآسرة - والتي تصورها تعاون مشترك بين فريق التصميم الذي يتخذ من لندن مقرا له ومصنع شنغهاي - مقدمة منخفضة مميزة ومؤخرة خلفية منحنية، بالإضافة إلى أبواب مقصة مثيرة للانتباه وذيل كامباك.
وتبرز هذه إعادة التفسير الكهربائية الحديثة لسيارات إم جي الرياضية الكلاسيكية ذات المقعدين التزام إم جي بريادة مستقبل التنقل الكهربائي.
من حيث القوة والأداء، تتوافر إم جي Cyberster في نسخة بمحرك واحد بسعة بطارية 64 كيلو وات/ ساعة ونسخة بمحركين بسعة بطارية 77 كيلو وات/ ساعة. يمكن للنسخة الأكثر قوة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.2 ثوان. مع قيادة إم جي Cyberster للمسيرة، تتوقع العلامة التجارية تنمية مجتمع عالمي، عالم يتلاقى فيه التكنولوجيا الكهربائية مع المسؤولية البيئية.

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