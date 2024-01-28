Monday, 29 January 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني يطلق سلسلة من الإعلانات القصيرة الهادفة لتعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المدارس

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على تطوير وتعزيز محتوى برنامج «Bankee»، أطلق بنك الكويت الوطني سلسلة إعلانات قصيرة عن الثقافة المالية والسلوكيات الإيجابية، بهدف نشر الوعي وتعزيز الثقافة المالية وغرس القيم الأخلاقية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة والحكومية في الكويت.
ويعد «Bankee» هو البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، حيث دشن البنك البرنامج رسميا خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين: «يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية».
وأشارت إلى أن سلسلة الإعلانات تتضمن مقاطع فيديو قصيرة لتعرف الطلبة على محتوى برنامج «Bankee» وأهدافه وخلق سلوكيات إيجابية لديهم في المرحلة المبكرة من التعليم، وغرس القيم الأساسية مثل التطور والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنشئة جيل من الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار والاستقلال المالي ولديه المهارات والمعرفة المالية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.
وأضافت أن مقاطع الفيديو الذي يتم نشرها تركز على العديد من القيم الإيجابية التي تسهم في تنشئة جيل جديد على أسس صحيحة، مثل النزاهة والأمانة والادخار والتوفير والتفرقة بين الرغبة والاحتياج والتعاون والتصرف بلطف.
وينظم «Bankee» جولات مستمرة لأعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني لزيارة المدارس الخاصة والحكومية للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق البرنامج في المدارس وبالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة كرييتف كونفيدينس.
وتشهد هذه الزيارات حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب الذين أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، بعد أن أصبح البرنامج جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول.
وشجع نجاح «Bankee» المدارس والطلاب والطالبات على الانضمام إليه والاستفادة منه، حيث قدمت نحو 150 مدرسة طلبات للانضمام إلى البرنامج، إلا أن التطبيق ضم 30 مدرسة حكومية وخاصة، بما في ذلك استفادة أكثر من 15000 طالب وطالبة من البرنامج وبمشاركة 3000 معلم ومعلمة.
وفي إطار حرصه على إثراء محتوى البرنامج، أطلق «Bankee» منصته وموقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.
وتم تصميم برنامج «Bankee» على شكل نظام اقتصاد الفصل الدراسي، وهو نظام يصور المدرسة كاقتصاد مصغر يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي، وهو قائم على نهج مبتكر وتفاعلي يتيح للطلبة والمعلمين استخدام منصة رقمية لإجراء مختلف المعاملات المالية، كما يتم استخدام عملة Bankoz وهي العملة الافتراضية المستخدمة ضمن إطار البرنامج.
ويتيح برنامج «Bankee» للطالب فرصة تولي وظائف أو مهام وظيفية، سواء داخل الفصل الدراسي أو على مستوى المدرسة، ويحصل مقابل ذلك على راتب إضافي، ‍ كما يتضمن البرنامج وظائف على مستوى المدرسة، مثل عضوية مجلس طلاب المدرسة، وفريق الإذاعة المدرسية، إضافة إلى البنك المدرسي. كما يتعين على الطلاب تأدية التزاماتهم المالية من خلال دفع المصاريف المرتبطة بوجوده داخل الفصل الدراسي، مثل استئجار الطاولات ودفع فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء.
كما يعد الدكان من المكونات الأساسية في تصميم برنامج «Bankee» والذي يحفز الطالب على التفاعل مع بقية مكونات البرنامج، مثل العمل، والادخار، والالتزام بالقوانين من أجل التمكن من شراء مختلف المنتجات باستخدام عملة Bankoz الافتراضية، وهو بمنزلة أداة عملية وتفاعلية ضمن نموذج اقتصاد الفصل الدراسي، تتيح للطالب فرصة شراء المنتجات العينية، مثل الألعاب والقرطاسية، والميزات المدرسية المختلفة، ما يعزز لديه قيمة العمل والمال والقدرة على اتخاذ القرارات المالية المدروسة.

MENAFN28012024000130011022ID1107778917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث